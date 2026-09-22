M60: Thông số kỹ thuật của xe tăng chủ lực Mỹ thời Chiến tranh Lạnh

Xe tăng M60 được Mỹ tiêu chuẩn hóa vào tháng 3/1959 và các đơn vị chiến đấu bắt đầu tiếp nhận xe từ tháng 12/1960.

Đây là xe tăng phát triển từ M48 nhưng được cải tiến mạnh về hỏa lực, động lực và khả năng hoạt động. M60 có kíp chiến đấu 4 người, gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe.

Xe tăng M60 có trọng lượng chiến đấu khoảng 50 tấn. Xe dài khoảng 9,4 m khi tính cả pháo hướng về phía trước, rộng 3,63 m và cao khoảng 3,21 m.

Thân xe sử dụng kết cấu thép đúc, trong khi hệ thống treo thanh xoắn giúp xe duy trì khả năng cơ động trên nhiều loại địa hình.

Vũ khí chính của xe tăng M60 là pháo tăng 105 mm M68. Đây là bước nhảy đáng kể so với pháo 90 mm trên M48.

Pháo có thể sử dụng nhiều loại đạn cho các nhiệm vụ khác nhau, gồm đạn chống tăng, đạn nổ mạnh và đạn chống bộ binh. Một kíp xe được huấn luyện tốt có thể duy trì tốc độ bắn khoảng 6-8 phát/phút.

Vũ khí phụ gồm 1 súng máy 12,7 mm M85 trên vòm chỉ huy và 1 súng máy 7,62 mm đồng trục với pháo chính. Hệ thống tháp pháo cho phép quay 360 độ.

Việc bố trí trưởng xe, pháo thủ và nạp đạn trong tháp pháo giúp M60 duy trì cách vận hành truyền thống của xe tăng Mỹ thời kỳ này.

Xe tăng M60 sử dụng động cơ diesel Continental AVDS-1790 V12 làm mát bằng không khí, công suất 750 mã lực. Động cơ này kết hợp với hệ thống truyền động cross-drive.

Tốc độ tối đa trên đường khoảng 48 km/h. Tầm hoạt động đạt khoảng 500 km, tùy điều kiện vận hành. Xe tăng M60 có thể vượt dốc 60%, vượt hào rộng khoảng 2,6 m và lội nước sâu khoảng 1,2 m mà không cần chuẩn bị đặc biệt.

Một đặc điểm quan trọng khác là hệ thống điều khiển hỏa lực và thiết bị đo xa. M60 được thiết kế để khai thác hiệu quả pháo 105 mm ở khoảng cách xa hơn.

Điều này giúp xe tăng không chỉ có khẩu pháo mạnh hơn M48 mà còn có khả năng sử dụng hỏa lực hiệu quả hơn.

Với sự kết hợp giữa pháo 105 mm, động cơ diesel 750 mã lực, giáp bảo vệ và khả năng cơ động, M60 trở thành một xe tăng chủ lực đúng nghĩa của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh.

Đây cũng là nền tảng để Mỹ tiếp tục phát triển các phiên bản M60A1, M60A2 và M60A3 trước khi chuyển sang M1 Abrams.