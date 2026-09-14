M26 Pershing: Thông số kỹ thuật của xe tăng Mỹ mạnh nhất cuối Thế chiến II

Xe tăng M26 Pershing có trọng lượng chiến đấu khoảng 42 tấn. Xe dài khoảng 8,6 m khi tính cả pháo hướng về phía trước, rộng 3,5 m và cao khoảng 2,8 m.

Kíp xe gồm 5 người: trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn, lái xe và phụ lái. Đây là cách bố trí tương tự Sherman ở số lượng thành viên, nhưng không gian và cấu trúc xe được thiết kế lại.

Hỏa lực là điểm nâng cấp quan trọng nhất. Xe tăng M26 được trang bị pháo 90 mm M3 đặt trong tháp pháo xoay 360 độ. Xe mang theo 70 viên đạn.

Đây là loại pháo có tốc độ đầu nòng cao hơn đáng kể so với pháo 75 mm M3 trên xe tăng Sherman và được phát triển để tăng khả năng chống tăng. Pershing còn có 1 súng máy 12,7 mm M2 trên nóc tháp pháo cùng 2 súng máy 7,62 mm M1919A4.

Giáp cũng được tăng mạnh. Phần trước phía trên của thân xe dày khoảng 102 mm và được nghiêng.

Mặt trước tháp pháo có độ dày khoảng 102 mm, trong khi mặt nạ pháo dày khoảng 114 mm. Các khu vực bên hông thân và tháp pháo có giáp khoảng 76 mm. Cấu hình này giúp M26 có khả năng bảo vệ tốt hơn đáng kể so với Sherman.

Xe tăng Pershing sử dụng động cơ xăng Ford GAF V8 công suất khoảng 500 mã lực. Hệ thống treo thanh xoắn giúp mỗi bánh chịu lực độc lập.

Tốc độ tối đa trên đường đạt khoảng 48 km/h, nhưng đây là tốc độ tối đa trong điều kiện thuận lợi. Tầm hoạt động trên đường vào khoảng 160 km.

Điểm đáng chú ý là xe tăng M26 nặng hơn Sherman nhưng vẫn sử dụng động cơ có công suất không lớn hơn nhiều. Tỷ lệ công suất trên trọng lượng vì vậy thấp hơn.

Đây là một trong những hạn chế của xe tăng Pershing. Khối lượng lớn cũng gây áp lực lên hệ thống truyền động và ảnh hưởng đến độ tin cậy trong giai đoạn đầu.

Xe tăng M26 được tiêu chuẩn hóa vào tháng 5/1945 với tên xe tăng hạng nặng M26 Pershing. Sau khi chiến tranh kết thúc, Mỹ phân loại lại xe thành xe tăng hạng trung.

Dù xuất hiện khá muộn, xe tăng Pershing đã đặt nền móng cho dòng Patton và trở thành một bước chuyển quan trọng trong lịch sử xe tăng Mỹ.