M1 Abrams: Thiết kế nào tạo nên cuộc cách mạng xe tăng Mỹ?

Điểm khác biệt lớn của xe tăng M1 Abrams nằm ở cách các hệ thống được tích hợp. Mỹ không chỉ tìm cách tăng độ dày giáp hoặc cỡ pháo.

Lục quân muốn tạo ra một xe tăng có khả năng phát hiện, khai hỏa và cơ động hiệu quả trong nhiều điều kiện chiến đấu.

Giáp composite là một trong những thay đổi quan trọng nhất. Thay vì chỉ dựa vào thép, xe tăng Abrams sử dụng cấu trúc giáp đặc biệt được phát triển để chống nhiều loại đạn chống tăng.

Cách tiếp cận này giúp tăng khả năng sống sót mà không nhất thiết phải tăng trọng lượng theo cùng tỷ lệ. Khả năng bảo vệ kíp xe cũng trở thành ưu tiên hàng đầu trong thiết kế xe tăng M1

Động cơ cũng tạo ra sự khác biệt rõ rệt, xe tăng M1 sử dụng turbine khí AGT1500 công suất khoảng 1.500 mã lực.

Động cơ này cho tỷ lệ công suất trên trọng lượng cao và khả năng tăng tốc nhanh. Hệ thống turbine cũng hoạt động tương đối êm so với nhiều động cơ diesel truyền thống.

Tuy nhiên, mức tiêu thụ nhiên liệu cao trở thành một nhược điểm trong quá trình sử dụng.

Một cuộc cách mạng khác nằm trong tháp pháo. Hệ thống điều khiển hỏa lực của Abrams kết hợp máy tính đạn đạo, thiết bị đo xa laser, hệ thống ổn định và các cảm biến cần thiết để tính toán phần tử bắn.

Nhờ đó, kíp xe không phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc ước lượng bằng mắt như trên những thế hệ xe tăng cũ.

Kính ngắm ảnh nhiệt tiếp tục thay đổi cách kíp xe tìm kiếm mục tiêu. Công nghệ này cho phép phát hiện mục tiêu dựa trên bức xạ nhiệt, đặc biệt hữu ích vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Khi kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực, xe tăng Abrams có thể duy trì khả năng tác chiến trong những điều kiện mà các hệ thống quang học thông thường gặp nhiều hạn chế.

Pháo chính cũng được ổn định theo 2 trục. Điều này cho phép hệ thống ngắm và pháo duy trì hướng vào mục tiêu khi xe đang di chuyển.

Đây là cơ sở cho khả năng khai hỏa khi hành tiến, một đặc điểm quan trọng của Abrams và là bước phát triển tiếp theo của những công nghệ điều khiển hỏa lực từng được thử nghiệm trước đó.

Như vậy, cuộc cách mạng của xe tăng M1 không nằm ở một công nghệ đơn lẻ. Giáp composite tăng khả năng sống sót. Turbine khí tạo ra sức cơ động lớn.

Máy tính và laser hỗ trợ điều khiển hỏa lực. Ảnh nhiệt mở rộng khả năng phát hiện mục tiêu. Pháo ổn định giúp xe có thể chiến đấu khi đang cơ động.

Đó chính là triết lý thiết kế mới của xe tăng Abrams: kết hợp bảo vệ, hỏa lực và cơ động với khả năng phát hiện mục tiêu để tạo thành một hệ thống chiến đấu thống nhất. Đây cũng là nền tảng giúp Abrams tiếp tục được nâng cấp trong nhiều thập niên sau đó.