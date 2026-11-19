Bất động sản dẫn đầu nhóm thương vụ độc lập, nổi bật giao dịch của Hòa Phát và TTC Land

Theo thống kê thị trường M&A từ Grant Thornton, trong tổng số 24 thương vụ diễn ra tại Việt Nam trong tháng 10/2026, có 19 giao dịch công bố hoặc ước tính được giá trị với tổng quy mô đạt khoảng 997,4 triệu USD. Xét về số lượng, hai lĩnh vực hàng tiêu dùng và tài chính cùng dẫn đầu thị trường khi mỗi ngành ghi nhận 4 thương vụ, chiếm 33% tổng số giao dịch trong tháng. Các lĩnh vực bất động sản và sản xuất công nghiệp xếp kế tiếp với 3 thương vụ mỗi ngành, đóng góp tổng cộng 25% số lượng giao dịch được công bố.

Về quy mô giá trị, bất động sản và hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng áp đảo khi tổng giá trị giao dịch đạt gần 844 triệu USD, tương đương 85% tổng giá trị công bố và ước tính của toàn thị trường. Nhóm giao dịch tái cấu trúc và giao dịch giữa các bên liên quan tiếp tục chiếm tỷ trọng cao với 5 thương vụ, tổng giá trị ước tính khoảng 434,7 triệu USD, tương ứng 44% tổng giá trị thị trường tháng 10. Khi loại trừ nhóm giao dịch nội bộ và tái cấu trúc này, thị trường ghi nhận 19 thương vụ độc lập với tổng quy mô khoảng 562,7 triệu USD. Trong nhóm thương vụ độc lập, bất động sản dẫn đầu với giá trị đạt khoảng 429,5 triệu USD, chiếm 76% tổng giá trị.

Tại lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) và TTC Land (mã chứng khoán SCR) là hai đơn vị đóng góp các giao dịch lớn nhất. Cụ thể, Hòa Phát đã hoàn tất khoản đầu tư chiến lược vào Công ty cổ phần Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo phương án triển khai, Hòa Phát mua 799,5 triệu cổ phần phát hành thêm của Tương Lai Sông Hồng với giá trị khoảng 9.915 tỷ đồng, tương đương 381 triệu USD, thông qua việc hoán đổi 778,4 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Hòa Phát. Sau giao dịch, Hòa Phát nắm giữ 25,13% vốn điều lệ tại Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng, còn Tương Lai Sông Hồng trở thành cổ đông chi phối của Phát triển Bất động sản Hòa Phát với tỷ lệ sở hữu khoảng 73,5%. Hiện Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng tham gia phát triển nhiều dự án đô thị quy mô lớn tại Hà Nội, gồm Khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực Thư Lâm và Đông Anh, dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam cùng Khu đô thị Định cư Lĩnh Nam.

Xếp tiếp theo trong nhóm bất động sản là thương vụ của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán SCR) khi doanh nghiệp trúng đấu giá 27,54 triệu cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu (TNAC). Tính theo mức giá khởi điểm của phiên đấu giá, giá trị giao dịch ước tính tối thiểu khoảng 1.001 tỷ đồng, tương đương 38,5 triệu USD. Lượng cổ phần trên trước đây thuộc sở hữu của Tổng công ty cổ phần Tín Nghĩa (mã chứng khoán TID). Sau thương vụ, TTC Land nâng tỷ lệ sở hữu tại TNAC từ 36,63% lên 87,63%. TNAC hiện là chủ đầu tư dự án Cù lao Tân Vạn tại khu vực phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh TP.HCM, có quy mô hơn 48 ha với tên thương mại Đảo Kim Quy.

Sôi động giao dịch ngành hàng tiêu dùng, tài chính và sản xuất công nghiệp

Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, giá trị giao dịch chủ yếu đến từ thương vụ giữa các bên liên quan tại hệ sinh thái Masan với quy mô ước tính khoảng 392,3 triệu USD, tương đương khoảng 39% tổng giá trị thị trường M&A tháng 10. Cụ thể, CTCP Đầu tư Lepus đã hoàn tất mua 73 triệu cổ phiếu của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán MCH), tương ứng 5,584% vốn điều lệ, qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 9 đến ngày 23/10/2026. Giá trị thương vụ không được công bố chính thức, song tạm tính theo thị giá 140.000 đồng mỗi cổ phiếu tại thời điểm hoàn tất, quy mô giao dịch đạt hơn 10.200 tỷ đồng, tương đương khoảng 392,3 triệu USD. Lepus hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý đầu tư và là công ty con do Tập đoàn Masan nắm 98% lợi ích kinh tế. Giao dịch giúp Tập đoàn Masan nâng tỷ lệ sở hữu tại Masan Consumer từ khoảng 69,4% lên 74,9%.

Cũng trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và thực phẩm tháng 10, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cùng CTCP T&N Financial Group lần lượt đăng ký mua 8,2 triệu và 6,8 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu của CTCP Nafoods Group (mã chứng khoán NAF). Với giá chào bán ước tính 36.500 đồng mỗi cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 547,5 tỷ đồng, tương đương 21 triệu USD. Sau đợt phát hành, TPS và T&N Financial Group dự kiến nắm giữ lần lượt 10,76% và 8,93% vốn điều lệ Nafoods Group, còn số tiền thu được dùng để thanh toán nợ vay tại công ty mẹ và góp vốn vào các công ty con thanh toán nợ. Ngoài ra, doanh nghiệp tư vấn hạ tầng Nhật Bản là Oriental Consultants Global (OC Global) đã đầu tư chiến lược với giá trị không công bố vào Công ty Thực phẩm ECONUTI sau khi ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) vào tháng 10/2025. ECONUTI sản xuất và đóng chai đồ uống với nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Tân Đức, tỉnh Tây Ninh, giúp đối tác Nhật Bản tiếp cận nguồn nông sản như điều, dừa và khai thác năng lực sản xuất theo mô hình ODM.

Ở lĩnh vực tài chính, Ngân hàng Bank of Ayudhya (Krungsri), thành viên của Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) Nhật Bản, đã hoàn tất mua lại 50% vốn điều lệ còn lại tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHBFinance) từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB), nâng tỷ lệ sở hữu lên 100%. Dù giá trị riêng phần vốn này không công bố chính thức, căn cứ tổng giá trị chuyển nhượng toàn bộ vốn khoảng 3.600 tỷ đồng, phần vốn 50% còn lại ước đạt khoảng 1.800 tỷ đồng, tương đương 69 triệu USD. Trước đó vào tháng 6/2023, SHB đã chuyển nhượng 50% vốn đầu tiên tại SHBFinance cho Krungsri. Việc sở hữu toàn bộ vốn điều lệ giúp Krungsri mở rộng mảng tài chính tiêu dùng tại Việt Nam trong mạng lưới kinh doanh khu vực Đông Nam Á.

Cũng thuộc nhóm tài chính, thị trường ghi nhận CTCP Chứng khoán LPS (LPS) thông qua chủ trương mua cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ của CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX). Giá trị góp vốn đạt khoảng 750 tỷ đồng, tương đương 28,8 triệu USD, giúp LPS duy trì tỷ lệ sở hữu 15% tại SCEX với tổng giá trị đầu tư lũy kế đạt 1.500 tỷ đồng.

Bên cạnh các giao dịch trên, báo cáo của Grant Thornton còn điểm tên nhiều thương vụ khác trong nhóm may mặc, sản xuất công nghiệp và bất động sản. Cụ thể, Fountain Set Holdings Limited (Hong Kong) có kế hoạch mua 81% vốn tại Công ty TNHH Lian Ta Hsing Việt Nam trong lĩnh vực may mặc. Ở ngành sản xuất công nghiệp, Interflex là công ty sản xuất bo mạch in mềm thuộc Tập đoàn Young Poong (Hàn Quốc) đã thỏa thuận mua lại 10,68% vốn còn lại của Công ty TNHH Korea Circuit Vina. Ngoài ra, Brookland Group & Partners Limited hoàn tất đợt đầu tư đầu tiên vào Công ty cổ phần Miza, còn CTCP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán HPX) hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV Địa ốc Heritage Việt Nam.