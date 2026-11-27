Chia sẻ tại Hội nghị M&A 2026 với chủ đề “Khơi thông nguồn lực và xúc tiến đầu tư TP Hà Nội” ngày 26/11, TS. Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) cho rằng, Hà Nội đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển thị trường mua bán và sáp nhập (M&A) khi tập trung số lượng lớn doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp Nhà nước.

"Khoảng 10 năm trước, quá trình cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước từng tạo nguồn cung lớn cho thị trường M&A Việt Nam, đưa tổng giá trị giao dịch có thời điểm vượt 10 tỷ USD," ông Tuấn chia sẻ.

Làn sóng tiếp theo đến từ việc các ngân hàng thương mại như Vietcombank, VietinBank chuyển nhượng một phần vốn cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo ông Tuấn, mặc dù chỉ nắm giữ một tỷ lệ cổ phần nhất định, các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đã tham gia vào quá trình quản trị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam với các định chế tài chính quốc tế.

Đây là minh chứng cho thấy giá trị của hoạt động M&A không chỉ nằm ở nguồn vốn mà còn ở những thay đổi về năng lực quản trị doanh nghiệp sau giao dịch.

Nhìn vào thực tiễn tại Hà Nội, TS. Nguyễn Anh Tuấn chỉ ra một diễn biến cần quan tâm khi trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố có khoảng 27.800 doanh nghiệp thành lập mới, tương đương số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

"Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động có thể quay trở lại thị trường. Đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, quá trình tái cấu trúc sẽ gắn liền với nhu cầu huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước," ông Tuấn chia sẻ.

Một nguồn cung tiềm năng khác của thị trường M&A đến từ lĩnh vực bất động sản. Theo ông Tuấn, nhiều doanh nghiệp hiện gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn để tiếp tục triển khai dự án, kể cả những dự án đã hoàn tất thủ tục pháp lý về đất đai.

Áp lực chi phí lãi vay cũng khiến một bộ phận doanh nghiệp phải tìm kiếm đối tác góp vốn hoặc chuyển nhượng dự án. Đây là cơ hội cho hoạt động M&A của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng không nên nhìn nhận M&A đơn thuần là giải pháp dành cho những doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc đã hoạt động lâu năm và có nhu cầu chuyển giao thế hệ.

Dẫn trường hợp chuyển nhượng Vincom Bà Triệu cách đây gần 20 năm, ông Tuấn cho biết doanh nghiệp có thể chủ động phát triển dự án, sau đó chuyển nhượng để hiện thực hóa lợi nhuận và sử dụng nguồn vốn thu được đầu tư vào những dự án khác.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện trong lĩnh vực y tế, khi một số nhà đầu tư trong nước xây dựng bệnh viện rồi chuyển nhượng với khoản lợi nhuận, theo chia sẻ của nhà đầu tư, tương đương chi phí đầu tư ban đầu.

Vì vậy, M&A có thể trở thành một phần trong chiến lược đầu tư và luân chuyển vốn của doanh nghiệp, thay vì chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp cần xử lý khó khăn tài chính.

Các diễn giả có mặt tại Hội nghị M&A 2026. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Vì sao nhà đầu tư nước ngoài chưa tham gia tương xứng với tiềm năng?

Mặc dù đánh giá dư địa thu hút đầu tư nước ngoài thông qua M&A tại Hà Nội còn lớn, TS. Nguyễn Anh Tuấn cho rằng vẫn có khoảng cách giữa cơ hội trên thị trường và khả năng hiện thực hóa các thương vụ.

Một trong những rào cản hiện nay là tính minh bạch của thông tin tài chính. Số lượng doanh nghiệp Việt Nam áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế còn hạn chế, trong khi nhà đầu tư nước ngoài cần có cơ sở đáng tin cậy để đánh giá tình hình tài chính và triển vọng của doanh nghiệp mục tiêu.

Ở chiều ngược lại, việc doanh nghiệp e ngại công bố thông tin về nhu cầu chuyển nhượng cũng có những lý do nhất định.

Theo ông Tuấn, nếu thông tin chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm bên mua được công bố rộng rãi, người lao động có thể lo ngại về sự thay đổi môi trường làm việc, vị trí công tác và quyền lợi sau khi doanh nghiệp đổi chủ. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Do đó, các tổ chức tư vấn, môi giới M&A cần phát huy vai trò trung gian, bảo đảm thông tin được cung cấp trong phạm vi phù hợp và giữ bí mật trong quá trình kết nối, đàm phán giao dịch.

Bên cạnh vấn đề bảo mật, ông Tuấn nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía doanh nghiệp có nhu cầu chuyển nhượng.

"Một dự án bất động sản chưa thể tiếp tục triển khai không đồng nghĩa với việc đó là một tài sản kém hấp dẫn. Nếu dự án đã hoàn tất thủ tục pháp lý, có thông tin đầy đủ, trung thực về nguồn vốn và chi phí đầu tư, nhà đầu tư vẫn có cơ sở để thẩm định và xem xét khả năng tiếp nhận dự án.

Doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị tài liệu bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của nhà đầu tư mục tiêu để tạo thuận lợi cho quá trình tiếp cận thông tin, rút ngắn thời gian triển khai giao dịch," ông Tuấn chia sẻ.

Từ kinh nghiệm làm việc với các nhà đầu tư Nhật Bản, ông Tuấn cho biết quá trình đàm phán một thương vụ có thể kéo dài vài năm. Các nhà đầu tư thường có đội ngũ luật sư riêng và thuê tổ chức thẩm định độc lập để xác định giá trị doanh nghiệp.

Việc bên bán thay đổi mức giá sau khi đã trải qua quá trình đàm phán, chẳng hạn do một số cổ đông cho rằng giá chuyển nhượng quá thấp, có thể khiến nhà đầu tư quyết định từ bỏ thương vụ.

Theo ông Tuấn, doanh nghiệp cần thống nhất phương án chuyển nhượng ngay từ nội bộ, đồng thời kiên trì trong quá trình tìm kiếm và đàm phán với đối tác.

Về phía cơ quan quản lý, ông kiến nghị Hà Nội rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh sau khi các bên đã đạt được thỏa thuận.

Đồng thời, cơ quan quản lý có thể nghiên cứu điều chỉnh giới hạn sở hữu nước ngoài tại một số lĩnh vực đầu tư có điều kiện như ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông và bán lẻ, phù hợp với mức độ trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam và yêu cầu hội nhập trong từng giai đoạn.

Chính sách cho M&A đang ở trạng thái “vừa đủ, vừa thiếu”

Từ góc độ chính sách, TS. Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (VMAA) nhận định hệ thống cơ chế, chính sách phục vụ hoạt động M&A hiện nay đang ở trạng thái “vừa đủ, vừa thiếu”.

Các quy định pháp luật đã đề cập đến hoạt động mua bán, sáp nhập, song còn thiếu những nội dung hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp triển khai giao dịch.

"M&A có thể chỉ là việc mua một phần cổ phần, nhưng cũng có thể hướng tới giành quyền điều hành doanh nghiệp. Trong khi đó, điều kiện giao dịch giữa các ngành nghề, giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có sự khác biệt. Chẳng hạn, hoạt động mua cổ phần ngân hàng phải tuân thủ các quy định riêng của Luật Các tổ chức tín dụng," ông Kiên nhận định.

Hệ thống cơ chế, chính sách phục vụ hoạt động M&A hiện nay vừa đủ mà lại vừa thiếu. Thiếu ở đây là thiếu những nội dung và hướng dẫn cụ thể để triển khai một thương vụ. M&A có thể chỉ là mua một phần cổ phiếu, nhưng cũng có thể là mua để giành quyền điều hành doanh nghiệp. Trong khi đó, mỗi lĩnh vực lại có những quy định khác nhau, điều kiện giao dịch đối với thể nhân, pháp nhân cũng khác nhau. TS. Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (VMAA)

Một vấn đề khác được ông Kiên đề cập là sự thiếu thống nhất trong dữ liệu M&A giữa các tổ chức nghiên cứu. Theo ông, cần xây dựng bộ tiêu chí chung để đánh giá thị trường, được cơ quan quản lý Nhà nước công nhận và sử dụng trong quá trình hoạch định chính sách tại các địa phương.

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực và chuẩn hóa hoạt động hành nghề M&A.

Theo ông, cần xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm pháp lý của người môi giới, bao gồm quyền tiếp cận thông tin doanh nghiệp trong quá trình thực hiện giao dịch và trách nhiệm bảo mật những thông tin này.

Đối với Hà Nội, những cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô mở ra cơ hội để thành phố nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến M&A.

Tuy nhiên, ông Kiên cũng lưu ý rằng qua thực tiễn giám sát tại nhiều địa phương, không ít giao dịch mua bán, tái cấu trúc doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản chủ yếu hướng tới việc sở hữu đất đai, thay vì bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng hoặc đầu tư công nghệ.

"Đây là vấn đề cần được quan tâm để hoạt động M&A thực sự phục vụ mục tiêu tái phân bổ nguồn lực và phát triển doanh nghiệp," ông Kiên nhận định.

Dưới góc độ pháp lý, PGS.TS Doãn Hồng Nhung - Giảng viên cấp cao trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành VMAA cho rằng Hà Nội có lợi thế riêng từ Luật Thủ đô, qua đó có thể nghiên cứu những cơ chế phù hợp với đặc thù địa phương để phát triển thị trường M&A.

Các lĩnh vực có tiềm năng thu hút đầu tư bao gồm bất động sản, y tế, giáo dục, khu công nghiệp, khu công nghiệp sinh thái và hạ tầng giao thông.

Tuy nhiên, đối với hoạt động M&A trong lĩnh vực bất động sản, nhà đầu tư cần phân biệt giữa chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp và chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án, bởi mỗi hình thức có những điều kiện pháp lý khác nhau.

Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất cũng cần được xem xét trên cơ sở hình thức trả tiền thuê đất, quyền đối với tài sản gắn liền với đất và các điều kiện thực hiện giao dịch.

Theo bà Nhung, ba vấn đề nhà đầu tư cần rà soát khi tiếp cận một dự án là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và hồ sơ pháp lý.

Thực tế, việc chuyển nhượng một phần dự án có thể phát sinh những vấn đề phức tạp khi diện tích chuyển nhượng liên quan đến các công trình hoặc hạng mục hạ tầng sử dụng chung, khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian bóc tách các khoản tài chính.

Bà Nhung đề xuất mã hóa thông tin dự án để theo dõi chủ đầu tư, nguồn vốn, công nghệ, kiến trúc và các yếu tố kỹ thuật, qua đó hỗ trợ quản lý dự án và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Về phía hiệp hội, chuyên gia cho rằng cần xây dựng chương trình đào tạo bài bản, nghiên cứu chuẩn hóa chứng chỉ hành nghề và ứng dụng công nghệ vào hoạt động kết nối giao dịch.

Theo bà Nhung, VMAA đang hướng tới ứng dụng công nghệ cho phép bên mua tiếp cận thông tin về tài sản, giá trị và cơ hội đầu tư mà chưa cần biết danh tính bên bán. Cách thức này có thể giúp doanh nghiệp chủ động giới thiệu tài sản, dự án mà không quá lo ngại về việc tiết lộ nhu cầu chuyển nhượng.

Thông qua việc hoàn thiện cơ chế pháp lý, phát triển đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ, các chuyên gia kỳ vọng Hà Nội có thể khai thác hiệu quả hơn nguồn lực từ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước, nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Qua đó, M&A không chỉ tạo điều kiện luân chuyển dòng vốn giữa các doanh nghiệp mà còn trở thành công cụ tiếp nhận công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và tạo thêm động lực tăng trưởng cho thủ đô.