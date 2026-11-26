Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội, chiều 26-11, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, Sở Tài chính phối hợp với Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (VMAA) tổ chức hội nghị M&A 2026 với chủ đề “Khơi thông nguồn lực và xúc tiến đầu tư thành phố Hà Nội”.

Giải pháp để tái cơ cấu doanh nghiệp

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu, việc lựa chọn đối tác chiến lược có thể quyết định cả một giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Thông qua M&A, doanh nghiệp có thể tiếp nhận công nghệ, đổi mới quản trị và đưa sản phẩm vào mạng lưới phân phối của đối tác. Đối với Hà Nội, phát triển thị trường M&A là một giải pháp để tái cơ cấu doanh nghiệp, phân bổ vốn hiệu quả hơn, thu hút nguồn lực và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khắc Kiên

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định vùng đô thị Hà Nội là một trong hai cực tăng trưởng lớn nhất của đất nước. Nghị quyết số 68-NQ/TW khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Khi một doanh nghiệp Thủ đô có được đối tác đủ năng lực để cùng mở rộng sản xuất, cơ hội nhận đơn hàng cũng mở ra cho các nhà cung ứng trong vùng. Đó là lợi ích của liên kết vùng mà Hà Nội mong muốn thúc đẩy thông qua thị trường M&A.

Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới xác định tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao là các động lực của mô hình tăng trưởng mới. Hà Nội phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11% mỗi năm trong giai đoạn 2026–2030 và từ 11% trở lên trong giai đoạn 2031–2035. Đến năm 2035, quy mô kinh tế Thủ đô phấn đấu đạt khoảng 200 tỷ USD. Những mục tiêu đó đòi hỏi thành phố huy động thêm vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng từng nguồn lực.

Đến ngày 31-10-2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội đạt gần 653.000 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm và tăng 11,3% so với cùng kỳ. Thành phố đã giải ngân hơn 125.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Những công trình kết nối vùng như đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô cho thấy ý nghĩa của đầu tư hạ tầng đối với doanh nghiệp. Khi toàn tuyến vận hành đồng bộ, doanh nghiệp sẽ có thêm lựa chọn về địa điểm sản xuất, kho vận và điều kiện thuận lợi hơn để đưa hàng hóa đến thị trường.

Trong 10 tháng qua, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Hà Nội đạt khoảng 4,17 tỷ USD. Riêng trong 9 tháng năm 2026, thành phố ghi nhận 281 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần. Giá trị đăng ký đạt khoảng 2,7 tỷ USD, tương đương hai phần ba tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn trong cùng kỳ. Đóng góp của các giao dịch này đối với tăng trưởng sẽ rõ hơn khi doanh nghiệp có thêm vốn để đổi mới dây chuyền, người lao động làm chủ công nghệ mới và sản phẩm của Hà Nội tiếp cận được thị trường quốc tế.

“Một thị trường M&A minh bạch, chuyên nghiệp trước hết cần có thông tin đáng tin cậy. Nhà đầu tư cần thẩm định được tình trạng pháp lý của tài sản và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đánh giá được năng lực của đối tác và thống nhất phương án phát triển sau giao dịch. Đó là cơ sở để hai bên xác định giá trị chuyển nhượng, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và người lao động, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quá trình chuyển giao”, ông Lê Trung Hiếu cho hay.

Thước đo chất lượng điều hành của Thành phố

TS Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch điều hành VMAA, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho biết, VMAA tham gia xây dựng nội dung với mong muốn đưa kiến thức và kinh nghiệm M&A đến gần hơn với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Bởi điểm bắt đầu của một giao dịch không phải là một lời chào mua, mà là việc doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu, hiểu nguồn lực mình có và những điều kiện cần chuẩn bị để làm việc với đối tác.

Với doanh nghiệp đang tìm đối tác chiến lược, nên bắt đầu từ hai câu hỏi: Ngoài vốn, doanh nghiệp cần đối tác mang lại năng lực gì; sau giao dịch, ai chịu trách nhiệm đưa năng lực ấy vào sản xuất? Đó là cách giới chuyên môn M&A có thể đóng góp cụ thể cho định hướng của Hà Nội về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển nhà cung ứng trong nước.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên thảo luận 1. Ảnh: Khắc Kiên

M&A có nhiều cách tạo giá trị: Bổ sung năng lực, tiếp cận thị trường và công nghệ, thay đổi cơ cấu sở hữu, hoặc tổ chức lại hoạt động. Tuy nhiên, không phải giao dịch nào cũng tạo vốn mới cho doanh nghiệp và không phải việc hoàn tất chuyển nhượng đã đồng nghĩa với tái cấu trúc thành công. Điều quan trọng là chất lượng chuẩn bị, sự phù hợp giữa các bên và khả năng thực hiện kế hoạch sau giao dịch.

“Cần làm rõ từ bức tranh thị trường và điều kiện thu hút nguồn lực đến các vấn đề doanh nghiệp phải xử lý trong thực tiễn. VMAA đang phát triển mạng lưới chuyên gia và các hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp. Hiệp hội hướng tới vai trò tập hợp chuyên môn, kết nối nhu cầu và phản ánh đề xuất có căn cứ. Chúng tôi sẽ tiếp nhận những nhu cầu phù hợp để phối hợp với đơn vị chuyên môn, trên cơ sở sự đồng ý của doanh nghiệp và phạm vi công việc được các bên thống nhất”, TS Nguyễn Đức Kiên nói.

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội tặng hoa cho các diễn giả. Ảnh: Khắc Kiên

Điểm nhấn của hội nghị là cung cấp tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm những thông tin, số liệu tổng quan về thị trường M&A Việt Nam và thành phố Hà Nội, triển vọng năm 2027, cơ hội và giải pháp từ cơ quan quản lý Nhà nước, các chuyên gia kinh tế hàng đầu.

Tại phiên thảo luận 1 với nội dung “Khơi thông nguồn lực, gia tăng dòng vốn đầu tư vào thành phố Hà Nội”, các chuyên gia, nhà quản lý đã tập trung thảo luận về cơ hội thu hút đầu tư, điều kiện để nguồn lực đến được doanh nghiệp và lợi ích mà M&A có thể mang lại cho Hà Nội. Tại phiên thảo luận 2 với nội dung “Từ vướng mắc đến giải pháp – Đồng hành cùng doanh nghiệp thành phố Hà Nội”, các diễn giả tập trung trao đổi về lựa chọn đối tác, chuẩn bị tài chính và pháp lý, cũng như những vấn đề quản trị sau giao dịch.

Ông Lê Trung Hiếu khẳng định, Hà Nội coi sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là một thước đo chất lượng điều hành của thành phố. Hà Nội tôn trọng quyền tự chủ của doanh nghiệp trong lựa chọn đối tác và quyết định đầu tư. Trách nhiệm của cơ quan quản lý là công khai thủ tục, hướng dẫn nhất quán và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

“Sở Tài chính sẽ tổng hợp kiến nghị, phối hợp với các sở, ngành xử lý theo thẩm quyền và báo cáo UBND thành phố những vấn đề cần chỉ đạo. Thành phố Hà Nội luôn chào đón nhà đầu tư trong nước và quốc tế hợp tác lâu dài, mong các cuộc gặp được tiếp nối bằng thỏa thuận về vốn, công nghệ và thị trường, góp phần đưa Thủ đô thành trung tâm kết nối đầu tư uy tín”, ông Lê Trung Hiếu nhấn mạnh.