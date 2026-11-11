M 2 (Ban Cơ yếu Chính phủ) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ; đại biểu chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, nhân viên M 2 qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Diễn văn kỷ niệm do Đại tá Nguyễn Đông Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc M 2 trình bày, ôn lại truyền thống 40 năm xây dựng, phát triển của đơn vị.

Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

Từ những sản phẩm đơn lẻ, sản xuất thủ công, M 2 đã tiến tới nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các hệ thống bảo mật đồng bộ, hiện đại; đồng thời, từng bước làm chủ công nghệ, hướng tới tự chủ công nghệ lõi.

Đại tá Nguyễn Đông Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc M 2 trình bày diễn văn kỷ niệm.

Đặc biệt, mới đây, M 2 vinh dự được thủ trưởng các cấp tin tưởng giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tổ chức thành công Lễ công bố ra mắt Chip VGC v1.0 và nền tảng bán dẫn bảo mật. Đây là chip bán dẫn bảo mật bằng mật mã Việt Nam đầu tiên, khẳng định chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ những công nghệ cao, phức tạp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng M 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm yêu cầu mỗi cán bộ, nhân viên M 2 phải luôn nhận thức rõ ý nghĩa nhiệm vụ; nâng cao năng suất lao động, khai thác hiệu quả thiết bị công nghệ, mỗi sản phẩm được sản xuất đều phải bảo đảm tuyệt đối bí mật, chính xác, an toàn. Tiếp tục xây dựng tập thể M 2 đoàn kết, vững mạnh, phát triển; xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng nhằm phát huy tối đa sức mạnh của cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thiết bị mật mã.

Các đại biểu cùng lãnh đạo M 2 tại lễ kỷ niệm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước; tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng lực làm chủ công nghệ chiến lược theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp, nhất là Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng M 2 vì “Đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, thiết kế, sản xuất thiết bị mật mã bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và chỉ huy của lực lượng vũ trang, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số”.