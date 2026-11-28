Trong nhiều thập niên, Đức là một trong những quốc gia có nền công nghiệp xe thiết giáp phát triển hàng đầu châu Âu.

Bên cạnh xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, nước này còn muốn xây dựng một dòng xe chiến đấu bộ binh đủ sức đáp ứng những yêu cầu ngày càng phức tạp trên chiến trường. Lynx KF41 ra đời từ tham vọng đó.

Chương trình được tập đoàn quốc phòng Rheinmetall phát triển nhằm tạo ra một nền tảng chiến đấu bánh xích hoàn toàn mới.

Khác với cách tiếp cận chỉ tập trung vào một nhiệm vụ cố định, Lynx được thiết kế theo kiến trúc mô-đun, cho phép thay đổi cấu hình vũ khí, thiết bị điện tử và nhiệm vụ theo yêu cầu của từng khách hàng.

Lynx KF41 được giới thiệu lần đầu tại triển lãm quốc phòng Eurosatory năm 2018. Đây là phiên bản lớn hơn của dòng Lynx, được phát triển song song với KF31.

Trong khi KF31 hướng tới phân khúc xe chiến đấu có trọng lượng thấp hơn, KF41 được thiết kế cho những lực lượng cần khả năng bảo vệ, không gian bên trong và tải trọng lớn hơn.

Một trong những điểm đáng chú ý của phương tiện này là khả năng kết hợp giữa ba thành phần: xe chiến đấu, kíp điều khiển và lực lượng bộ binh cơ giới.

Rheinmetall hướng tới việc xây dựng một phương tiện không chỉ đưa binh sĩ đến chiến trường mà còn trực tiếp hỗ trợ họ bằng hỏa lực, cảm biến và hệ thống quản lý tác chiến.

Theo cấu hình được giới thiệu, Lynx KF41 có kíp xe 3 người và có thể chở thêm 8 binh sĩ. Xe có thể được trang bị tháp pháo với pháo tự động cỡ nòng 30 mm hoặc 35 mm, tùy cấu hình khách hàng.

Hệ thống bảo vệ nhiều lớp kết hợp giáp thụ động với các giải pháp phòng vệ chủ động, nhằm đối phó với nhiều loại mối đe dọa.

Tham vọng thương mại của Rheinmetall sớm có kết quả khi Hungary trở thành khách hàng đầu tiên đặt mua dòng xe này vào năm 2020.

Hợp đồng ban đầu bao gồm phương tiện chiến đấu và các dịch vụ hỗ trợ, mở đường cho việc xây dựng dây chuyền sản xuất tại Hungary.

Việc Lynx KF41 được lựa chọn cho chương trình hiện đại hóa lực lượng thiết giáp Hungary cho thấy dòng xe này đã vượt qua giai đoạn trình diễn công nghệ để bước vào quá trình trang bị thực tế.

Tuy nhiên, giá trị của Lynx không chỉ nằm ở hỏa lực hay lớp giáp. Điểm khác biệt quan trọng nhất là khả năng phát triển thành một gia đình phương tiện chiến đấu, trong đó cùng một nền tảng có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.

Đây cũng là hướng đi mà Rheinmetall kỳ vọng sẽ giúp Lynx cạnh tranh trên thị trường xe thiết giáp quốc