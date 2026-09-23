Lynk Lee: 'Tôi không còn áp lực phải chứng minh bản thân với bất kỳ ai'

“Tôi muốn bài hát giống như một lời thay cho người con gái nói ra những điều cô ấy đã giữ trong lòng. Nhưng quan trọng hơn, sau những tổn thương ấy, cô gái sẽ phải bước qua như thế nào, học cách buông bỏ và nhìn mọi chuyện như một phần đã qua của cuộc đời”, Lynk Lee chia sẻ về ca khúc này.

Thì quá khứ đánh dấu thời điểm Lynk Lee tìm lại cảm hứng với việc sáng tác, sau một khoảng thời gian khá dài. Nữ ca sĩ từng có giai đoạn gần như “ngủ quên” trong âm nhạc, không còn nhiều cảm hứng để viết và cũng không chắc mình có thể sáng tác như trước. Bước ngoặt đến từ cuộc sống hiện tại, đặc biệt là sự động viên của một người đặc biệt.

Lynk Lee tâm sự: “Khoảng một năm trở lại đây, sau khi được người yêu động viên và có thêm nhiều cảm hứng trong cuộc sống, Lynk bắt đầu viết lại. Càng viết, Lynk càng thấy mình vui và muốn được chia sẻ những điều mình đang cảm nhận với mọi người. Lynk không trở lại để chứng minh điều gì, mà đơn giản là muốn được hát, được làm nhạc và được kết nối lại với khán giả bằng âm nhạc của mình".

"Có lẽ, sau một thời gian dài, Lynk cũng hiểu rằng, mình không cần phải chờ đến một thời điểm thật đặc biệt mới được làm điều mình yêu thích. Khi có cảm hứng và thật sự muốn làm, mình cứ làm thôi”, nữ ca sĩ nói thêm.

Trong những năm gần đây, Lynk Lee liên tục có những trải nghiệm mới ngoài "địa hạt" âm nhạc. Năm 2023, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Sau đó, cô tiếp tục thử sức tại Miss International queen Vietnam vào năm 2025. Việc xuất hiện trong những lĩnh vực khác nhau giúp nữ ca sĩ có thêm cơ hội bước ra khỏi "vùng an toàn" và nhìn nhận bản thân theo một cách khác.

Lynk Lee cho biết, điều thay đổi nhiều nhất sau những trải nghiệm này là cách cô nhìn nhận chính mình. Nếu trước đây nữ ca sĩ từng dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nhận xét xung quanh, thì hiện tại cô dần hiểu rằng không thể làm hài lòng tất cả mọi người.

“Quan trọng nhất vẫn là mình hiểu mình muốn gì và mình cảm thấy vui với những gì mình đang làm. Cứ vui đi, cứ làm những điều mình thích và đừng suy nghĩ quá nhiều”, Lynk Lee chia sẻ.

Đó cũng là điều Lynk Lee muốn nhắn nhủ với chính mình ở chặng đường phía trước. Với cô, những điều đã qua có thể được giữ lại như một phần ký ức, còn hiện tại là khoảng thời gian để tiếp tục sống, sáng tác và tận hưởng hành trình của riêng mình.