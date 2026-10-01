Lynk & Co 900 có lửa dưới gầm, hãng xe nói gì về nguyên nhân?

Carscoops đưa tin, trước đoạn video được ghi lại gần đây trên một con phố ở Hàng Châu (Trung Quốc) về việc xuất hiện ngọn lửa dưới gầm chiếc Lynk & Co 900, hãng xe đã lên tiếng.

Hình ảnh người đi đường dập lửa dưới gầm xe Lynk & Co 900 cắt từ video được đăng tải trên Weibo.

Theo tuyên bố của thương hiệu Trung Quốc - Lynk & Co, nguyên nhân xuất hiện ngọn lửa dưới gầm xe thực chất không xuất phát từ lỗi động cơ, bình nhiên liệu hay bộ pin của xe. Hãng cho biết, một người đi bộ đã vô tình làm rơi một cục sạc dự phòng gần chiếc xe, sau đó đá cục sạc vào dưới gầm chiếc SUV plug-in hybrid này.

May mắn, một người đi đường đã phát hiện và nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Nếu chiếc Lynk & Co bị bốc cháy hoàn toàn, đó sẽ là một thảm họa truyền thông thực sự đối với công ty.

Trước khi Lynk & Co lên tiếng phủ nhận, từng có nghi vấn mẫu xe tự bốc cháy khi đang đỗ dù đang không cắm sạc.

Hiện, chưa có thông tin về việc cục sạc dự phòng phát nổ/ bốc cháy ngay khi rơi xuống mặt đường hay chỉ bốc cháy sau khi bị đá vào dưới gầm xe, nhưng Carscoops nhận định, dù thế nào đi nữa, hình ảnh một ngọn lửa nhỏ dưới gầm chiếc 900 vẫn không phải là một hình ảnh tích cực đối với thương hiệu Trung Quốc.