LyLy khoe vòng eo bé xíu, hé lộ vai trò mới sau khi rời xa Trấn Thành

Mới đây, LyLy trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Không còn gắn liền với hình ảnh nữ ca sĩ nhẹ nhàng, nữ tính thường thấy, giọng ca sinh năm 1996 khiến nhiều người bất ngờ khi lựa chọn phong cách thời trang cá tính, có phần táo bạo. Đặc biệt, vóc dáng thon gọn cùng vòng eo bé xíu của LyLy nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong loạt ảnh được chia sẻ.

LyLy trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện giải trí.

Tại sự kiện, LyLy diện bộ trang phục mang hơi hướng cá tính với áo khoác lửng màu rêu, thiết kế cầu vai nổi bật và những chi tiết đan dây độc đáo. Nữ ca sĩ kết hợp cùng crop-top đen, quần short ngắn có viền ren, phối thêm quần tất xuyên thấu và đôi boots đen hầm hố.

Đáng chú ý, thiết kế áo khoác lửng giúp LyLy khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn cùng vóc dáng cân đối. Những phụ kiện như vòng cổ ren, dây xích trang trí và găng tay da không ngón càng làm tăng vẻ phá cách cho tổng thể trang phục. Mái tóc bob đen cắt ngang vai, kết hợp cùng phần mái bằng và lối trang điểm sắc sảo cũng góp phần mang đến diện mạo mới mẻ cho nữ ca sĩ.

Thiết kế áo khoác lửng giúp LyLy khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn cùng vóc dáng cân đối.

Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình, LyLy còn thu hút sự quan tâm khi hé lộ vai trò mới trong sự nghiệp. Theo đó, nữ ca sĩ sẽ đảm nhận vị trí mentor trong một chương trình âm nhạc. Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý, đánh dấu việc LyLy tiếp tục thử sức ở những vai trò khác nhau trong lĩnh vực giải trí.

Đặc biệt, thông tin này xuất hiện sau khi LyLy có màn chạm ngõ điện ảnh trong Thỏ Ơi!! - bộ phim do Trấn Thành đạo diễn, ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026. Việc tham gia dự án của Trấn Thành từng giúp nữ ca sĩ có thêm cơ hội tiếp cận khán giả ở lĩnh vực diễn xuất, bên cạnh công việc ca hát và sáng tác vốn đã quen thuộc.

LyLy trong phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành.

Sau khi khép lại hành trình đồng hành cùng Trấn Thành trong dự án điện ảnh, LyLy nhanh chóng trở lại với các hoạt động nghệ thuật riêng. Từ việc thử sức diễn xuất đến đảm nhận vai trò mentor, nữ ca sĩ cho thấy mong muốn làm mới hình ảnh và mở rộng phạm vi hoạt động của bản thân.

Trên mạng xã hội, diện mạo mới của LyLy cũng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Nhiều ý kiến dành lời khen cho vóc dáng thon gọn, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn của nữ ca sĩ. Một số khán giả bày tỏ sự thích thú trước phong cách thời trang ngày càng đa dạng của cô, đồng thời mong chờ màn thể hiện của LyLy trong vai trò mentor sắp tới.

Có thể thấy, sau dấu ấn từ Thỏ Ơi!!, LyLy đang từng bước khẳng định sự đa năng khi không ngừng thử sức với những cơ hội mới. Sự thay đổi về hình ảnh lẫn vai trò nghệ thuật cũng khiến hành trình tiếp theo của nữ ca sĩ trở nên đáng chờ đợi.