Lý Tiểu Nhiễm thông báo ly hôn

Tối 19/10, Lý Tiểu Nhiễm đăng bài viết xác nhận cô và Từ Giai Ninh đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ 2025, tờ iFeng đưa tin. Nữ diễn viên chia sẻ: “Chúng tôi đã ly hôn năm ngoái. Cả 2 không còn liên lạc gì và sẽ không làm phiền nhau. Chúng tôi chúc nhau những điều tốt đẹp”.

Sáng cùng ngày, Wenxuecity đưa tin Từ Giai Ninh cùng một doanh nghiệp liên quan được cho là nằm trong danh sách những người phải thi hành án. Theo dữ liệu công khai từ Qichacha, số tiền thi hành án lên tới hơn 21 triệu NDT).

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh ly hôn sau nhiều năm chung sống. Ảnh: HK01.

Theo thông tin đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp liên quan được thành lập tháng 1/2020 với vốn điều lệ 3 triệu NDT. Trong khi đó, Từ Giai Ninh đảm nhiệm các vị trí người đại diện pháp luật, giám đốc và giám đốc tài chính. Những vai trò này cho thấy nhà sản xuất có sự tham gia trực tiếp vào hoạt động điều hành doanh nghiệp. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, biên kịch phim truyền hình, kinh doanh bản quyền tác phẩm, quản lý nghệ sĩ và môi giới biểu diễn. Sau khi thông tin được đăng tải, Lý Tiểu Nhiễm liên tục bị réo tên trên mạng xã hội.

Trước khi Lý Tiểu Nhiễm chính thức lên tiếng, một số phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin nguồn tin cho biết nữ diễn viên và Từ Giai Ninh đã hoàn tất thủ tục ly hôn tại Bắc Kinh vào tháng 11/2025. Tuy nhiên, tại thời điểm bài báo được đăng tải, hai bên chưa đưa ra phản hồi về thông tin này. Thực tế, từ hồi Lý Tiểu Nhiễm tham gia Đạp gió 2026 cách đây vài tháng, tin đồn đã rầm rộ mạng xã hội nhưng nữ diễn viên không xác nhận.

Theo truyền thông Trung Quốc, Từ Giai Ninh những năm qua giảm bớt việc tham gia các dự án phim truyền hình, trong khi Lý Tiểu Nhiễm xuất hiện thường xuyên hơn trên màn ảnh và tại các sự kiện công khai. Trong hai năm qua, nữ diễn viên tham gia các tác phẩm như Khánh Dư Niên 2 và chương trình Đạp gió 2026. Một số nguồn tin tiết lộ áp lực tài chính có thể là yếu tố khiến 2 người ly hôn, song thông tin chưa được người trong cuộc xác nhận.

Lý Tiểu Nhiễm thời gian qua được chú ý khi tham gia chương trình Đạp gió. Ảnh: NOW News.

Lý Tiểu Nhiễm sinh năm 1976 tại Bắc Kinh. Cô theo học trường Trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh từ năm 9 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, nữ diễn viên công tác tại Đoàn Ca múa Phương Đông trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Năm 2000, Lý Tiểu Nhiễm gây chú ý với vai diễn trong phim Như sương như mưa lại như gió. Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm như Tạm Biệt Vancouver, Thất kiếm hạ Thiên Sơn, Màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân, Không kịp nói yêu em, Nghịch Thủy Hàn. Trong đó, Không kịp nói lời yêu em góp phần củng cố tên tuổi của cô.

Tháng 6/2014, Lý Tiểu Nhiễm được bắt gặp đăng ký kết hôn với Từ Giai Ninh tại Trường Xuân. Sau đó, cô công khai mối quan hệ bằng cách chia sẻ hình ảnh hai người nắm tay nhau trên mạng xã hội. Đến 8/8/2015, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Brussels, Bỉ.