Lý Tiểu Long và giấc mơ phá bỏ định kiến về người châu Á

Trong nhiều thập niên, hình ảnh người châu Á trên màn ảnh Hollywood thường bị giới hạn trong những khuôn mẫu nhất định. Nhân vật Trung Quốc có thể là người phục vụ, kẻ phản diện, võ sư bí ẩn hoặc những vai phụ ít có cơ hội trở thành trung tâm câu chuyện. Ngay cả những nghệ sĩ châu Á nổi tiếng cũng phải đối diện với những giới hạn về ngoại hình, ngôn ngữ và định kiến văn hóa. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Lý Tiểu Long không chỉ tạo ra một ngôi sao võ thuật mới mà còn mở ra một hình mẫu khác về người châu Á trên màn ảnh quốc tế.

Sinh năm 1940 tại San Francisco và lớn lên tại Hong Kong, Lý Tiểu Long sớm tiếp xúc với nghệ thuật biểu diễn trước khi dành phần lớn tuổi trẻ cho võ thuật. Khi trở lại Mỹ năm 1959, ông theo học triết học tại Đại học Washington, đồng thời giảng dạy võ thuật và phát triển tư tưởng riêng về chiến đấu. Con đường ấy giúp Lý Tiểu Long không đơn thuần trở thành một võ sư giỏi mà còn hình thành quan điểm rất khác về võ thuật. Với ông, võ thuật không nên bị đóng khung bởi một hệ phái hay quốc gia, mà cần hướng đến sự tự do, linh hoạt và khả năng thích nghi.

Lý Tiểu Long góp phần thay đổi hình ảnh người châu Á trên màn ảnh quốc tế.

Chính tư duy ấy sau này trở thành một phần quan trọng trong hình ảnh Lý Tiểu Long trên màn ảnh. Khác với nhiều nhân vật châu Á từng xuất hiện tại Hollywood, ông không được xây dựng như một nhân vật phụ đứng phía sau người hùng phương Tây. Trong Đường Sơn Đại Huynh, Tinh Võ Môn hay Mãnh Long Quá Giang, Lý Tiểu Long trực tiếp đảm nhận vị trí trung tâm, sở hữu cá tính mạnh mẽ và chủ động quyết định số phận nhân vật. Những màn giao đấu với tốc độ đặc biệt cùng phong thái tự tin khiến hình ảnh người đàn ông Trung Quốc trên màn ảnh trở nên khác biệt, mạnh mẽ và có sức hút riêng.

Bước ngoặt lớn nhất đến với Long Tranh Hổ Đấu, tác phẩm hợp tác giữa Hong Kong và Hollywood. Bộ phim được phát hành năm 1973, chỉ vài tuần sau khi Lý Tiểu Long qua đời, nhưng nhanh chóng trở thành hiện tượng quốc tế. Thành công của tác phẩm đưa tên tuổi Lý Tiểu Long vượt khỏi phạm vi điện ảnh Hong Kong và biến ông thành một trong những biểu tượng văn hóa châu Á có sức ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Quan trọng hơn, lần đầu tiên khán giả phương Tây chứng kiến một ngôi sao châu Á giữ vị trí trung tâm trong một bộ phim hành động quốc tế mà không cần phải thay đổi bản sắc của mình để phù hợp với hình mẫu phương Tây.

Tại Trung Quốc, Lý Tiểu Long thường được nhìn nhận như một nhân vật có ý nghĩa đặc biệt trong việc đưa văn hóa võ thuật Trung Hoa ra thế giới. Nhiều bài viết trên truyền thông Trung Quốc, trong đó có CCTV và Nhân Dân nhật báo, nhấn mạnh vai trò của ông trong việc giúp kungfu trở thành một hiện tượng toàn cầu. Điều đáng nói là Lý Tiểu Long không chỉ quảng bá võ thuật mà còn tạo ra một hình ảnh Trung Quốc khác với những khuôn mẫu từng tồn tại trong điện ảnh phương Tây. Nhân vật của ông có thể mạnh mẽ, tự tin và chiến thắng mà không cần được đặt bên cạnh một nhân vật phương Tây để làm nổi bật giá trị.

Từ Hong Kong đến Hollywood, Lý Tiểu Long từng bước khẳng định vị thế của ngôi sao châu Á.

Ảnh hưởng ấy tiếp tục được nhìn thấy qua nhiều thế hệ nghệ sĩ châu Á sau này. Những ngôi sao như Thành Long, Lý Liên Kiệt hay Chân Tử Đan đều từng nhắc đến Lý Tiểu Long như một nguồn cảm hứng quan trọng. Với Chân Tử Đan, Lý Tiểu Long đặc biệt có ý nghĩa bởi ông đã chứng minh rằng một người Trung Quốc hoàn toàn có thể trở thành nhân vật chính trong điện ảnh quốc tế bằng chính năng lực và bản sắc của mình. Từ đó, con đường để các diễn viên châu Á tiến sâu hơn vào thị trường quốc tế cũng dần rộng mở.

Tất nhiên, sẽ là quá đơn giản nếu cho rằng Lý Tiểu Long một mình có thể xóa bỏ định kiến đối với người châu Á tại Hollywood. Ngành công nghiệp điện ảnh vẫn mất nhiều thập niên để thay đổi cách tuyển chọn diễn viên, xây dựng nhân vật và kể những câu chuyện có tính đại diện cao hơn. Nhưng điều Lý Tiểu Long làm được là tạo ra một hình mẫu đủ mạnh để phá vỡ giới hạn cũ. Ông không cố gắng trở thành một phiên bản phương Tây của người châu Á, mà dùng chính nguồn gốc, ngôn ngữ, võ thuật và tư tưởng của mình để chinh phục khán giả toàn cầu.

Hơn nửa thế kỷ sau ngày Lý Tiểu Long qua đời, sức ảnh hưởng của ông vẫn chưa biến mất. Từ điện ảnh, võ thuật đến văn hóa đại chúng, hình ảnh người đàn ông Trung Quốc với thân hình nhỏ bé nhưng tốc độ và sức mạnh vượt trội đã trở thành một biểu tượng được nhận diện trên toàn thế giới. Với Lý Tiểu Long, giấc mơ lớn hơn việc trở thành một ngôi sao võ thuật có lẽ là chứng minh rằng người châu Á cũng có thể đứng ở vị trí trung tâm, được tôn trọng và được nhìn nhận bằng chính năng lực của mình. Và đó chính là di sản khiến tên tuổi Lý Tiểu Long vẫn còn giá trị rất lâu sau khi những thước phim cuối cùng của ông khép lại.