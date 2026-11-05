Lý Thu Hằng giành Quán quân World Master Tea Vietnam 2026

Ngày 4/11, tại Trung tâm Văn hóa trà Quân Chu ESG Valley, tỉnh Thái Nguyên, cuộc thi World Master Tea Vietnam 2026 khép lại sau hai vòng thi cuối cùng với những màn tranh tài về kỹ thuật pha chế, nghệ thuật kết hợp trà với ẩm thực và thiết kế trải nghiệm thưởng trà.

Tại vòng chung kết xếp hạng với chủ đề "Trà và cá tính", 3 thí sinh xuất sắc nhất gồm Lý Thu Hằng, Hoàng Thị Hoài Vi và Hiếu Trung bước vào thử thách thiết kế trải nghiệm thưởng trà theo sở thích, cá tính và khẩu vị của khách mời đặc biệt.

TS. Nguyễn Thị Vinh - Trưởng Ban Tổ chức World Master Tea Vietnam 2026 trao danh hiệu Quán quân cho thí sinh Lý Thu Hằng và danh hiệu Đại sứ Văn hóa trà cho thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên.

Với phần thể hiện nổi bật, thí sinh Lý Thu Hằng đến từ Hà Nội giành danh hiệu Quán quân World Master Tea Vietnam 2026. Giải thưởng có tổng giá trị 100 triệu đồng, gồm tiền mặt, cúp, giấy chứng nhận và quà tặng của các nhà tài trợ.

Danh hiệu Đại sứ Văn hóa trà được trao cho thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên đến từ Hải Phòng.

Cuộc thi thu hút 111 hồ sơ đăng ký. Qua vòng tuyển chọn trực tuyến và phỏng vấn, Ban tổ chức lựa chọn 20 thí sinh tham gia tranh tài trực tiếp với 6 vòng thi và 9 thử thách. Các nội dung tập trung đánh giá kiến thức văn hóa trà, kỹ năng pha chế, khả năng sáng tạo công thức, tổ chức kinh doanh và xây dựng trải nghiệm thưởng thức trà.

Ban Tổ chức trao danh hiệu Top 10 World Master Tea Vietnam 2026.

Tại vòng 5 với chủ đề "Trà và ẩm thực", 11 thí sinh tranh tài ở nội dung sáng tạo đồ uống kết hợp với các món ăn do đầu bếp giới thiệu. Mỗi thí sinh có 30 phút lựa chọn nguyên liệu, xây dựng ý tưởng, sơ chế và hoàn thiện công thức, sau đó trực tiếp pha chế sản phẩm trong thời gian 5 phút.

Ban Giám khảo đánh giá các phần thi dựa trên chất lượng thức uống, mức độ hài hòa khi kết hợp với món ăn, tính sáng tạo và khả năng truyền tải câu chuyện về sản phẩm. Kết thúc vòng thi, ba thí sinh có kết quả cao nhất được lựa chọn bước vào Chung kết xếp hạng.

Ở thử thách quyết định với chủ đề "Trà và cá tính", các thí sinh trò chuyện với khách mời đặc biệt để tìm hiểu sở thích và khẩu vị, qua đó xây dựng ý tưởng thưởng trà mang dấu ấn cá nhân. Trong 20 phút, mỗi thí sinh phải hoàn thiện thức uống và không gian trải nghiệm trước khi trình bày ý tưởng, thông điệp và câu chuyện văn hóa gửi gắm trong sản phẩm.

3 thí sinh thể hiện kỹ năng pha chế và thiết kế trải nghiệm thưởng trà tại vòng chung kết xếp hạng.

Qua các vòng tranh tài, thí sinh thể hiện kiến thức chuyên môn về trà, kỹ thuật pha chế, khả năng cảm nhận hương vị và tư duy sáng tạo. Nhiều ý tưởng kết hợp trà truyền thống với nguyên liệu, nông sản địa phương đã mở ra những cách thưởng thức mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Trước hai vòng thi cuối, các thí sinh đã tham gia trải nghiệm tại vùng chè Thái Nguyên, tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến trà, sáng tạo công thức pha chế và trực tiếp kinh doanh sản phẩm tại các gian hàng. Những thử thách thực tế giúp thí sinh tiếp cận hoạt động phát triển sản phẩm, giới thiệu thương hiệu và kết nối với khách hàng.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các thí sinh chúc mừng thành công của World Master Tea Vietnam 2026.

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển ESG Heritage tổ chức trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và tranh tài, Ban tổ chức hướng tới phát hiện, tôn vinh những tài năng trong lĩnh vực pha chế và sáng tạo đồ uống từ trà, đồng thời khuyến khích phát triển sản phẩm mới, kết nối văn hóa trà với ẩm thực, du lịch và hoạt động kinh doanh. Cuộc thi cũng góp phần quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên, lan tỏa giá trị văn hóa trà Việt Nam, tạo thêm cơ hội giao lưu giữa nghệ nhân, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng yêu trà trong nước, quốc tế.

Ngày 27/10/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2889/QĐ-BVHTTDL, ghi danh "Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên" vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Di sản được ghi danh tại 5 địa bàn gồm các xã Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Vô Tranh và Đồng Phúc.Quyết định ghi nhận giá trị của những tri thức dân gian, kỹ năng và kinh nghiệm trồng, chế biến chè được cộng đồng lưu giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần bảo tồn di sản và quảng bá bản sắc văn hóa vùng chè Thái Nguyên.