Lý Thu Hằng giành ngôi quán quân World Master Tea Việt Nam 2026

Ngày 4/11, tại Trung tâm Văn hóa trà ESG Valley (Thái Nguyên), cuộc thi World Master Tea Việt Nam 2026 khép lại sau hai vòng thi cuối cùng mang chủ đề “Trà và Ẩm thực” và “Trà và Cá tính”.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vinh, Trưởng ban tổ chức World Master Tea Việt Nam 2026 trao danh hiệu quán quân cho Lý Thu Hằng và danh hiệu Đại sứ Văn hóa trà cho Đặng Trần Thủy Tiên. Ảnh: World Master Tea

Ba thí sinh vào chung kết gồm Lý Thu Hằng, Hoàng Thị Hoài Vi và Hiếu Trung. Kết quả, Lý Thu Hằng giành danh hiệu quán quân, nhận giải thưởng gồm tiền mặt, cúp, chứng nhận và quà tặng từ các nhà tài trợ. Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Đại sứ Văn hóa trà cho thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên đến từ Hải Phòng.

Năm nay, cuộc thi World Master Tea Việt Nam tiếp nhận 111 hồ sơ, lựa chọn 20 thí sinh tham gia tranh tài qua 6 vòng thi với 9 thử thách. Nội dung trải rộng từ trải nghiệm vùng nguyên liệu, sáng tạo công thức pha chế, thử thách kinh doanh đến kết hợp trà với ẩm thực và xây dựng trải nghiệm thưởng trà theo sở thích của từng người.

Ở vòng thi “Trà và Ẩm thực”, thí sinh phải sáng tạo thức uống phù hợp với các món ăn do đầu bếp giới thiệu. Mỗi người có 30 phút để lựa chọn nguyên liệu, xây dựng ý tưởng, sơ chế và hoàn thiện công thức, sau đó trực tiếp pha chế trong 5 phút.

Ban giám khảo đánh giá sản phẩm dựa trên chất lượng thức uống, sự hài hòa với món ăn, tính sáng tạo và khả năng truyền tải câu chuyện. Thử thách này đòi hỏi thí sinh vừa nắm vững kỹ thuật pha chế, vừa hiểu đặc điểm hương vị để lựa chọn cách kết hợp phù hợp.

Các thí sinh thể hiện kỹ năng pha chế và xây dựng trải nghiệm thưởng trà tại vòng chung kết. Ảnh: World Master Tea

Tại vòng chung kết “Trà và Cá tính”, ba thí sinh được trò chuyện với khách mời đặc biệt để tìm hiểu sở thích, cá tính và khẩu vị. Trên cơ sở đó, mỗi người thiết kế một trải nghiệm thưởng trà riêng trong thời gian 20 phút, bao gồm hoàn thiện thức uống và bố trí không gian. Phần thi kết thúc bằng bài thuyết trình về ý tưởng, thông điệp và câu chuyện văn hóa gửi gắm trong sản phẩm.

Qua các vòng tranh tài, nhiều thí sinh lựa chọn kết hợp trà truyền thống với nguyên liệu, nông sản địa phương. Những cách pha chế này mở thêm hướng tiếp cận trà thông qua ẩm thực và trải nghiệm cá nhân, đồng thời đặt ra yêu cầu vận dụng kiến thức về trà vào từng tình huống phục vụ cụ thể.

Ban tổ chức trao danh hiệu Top 10 World Master Tea Việt Nam 2026. Ảnh: World Master Tea

World Master Tea Việt Nam 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp với Công ty cổ phần Phát triển ESG Heritage tổ chức, nằm trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên 2026.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi hướng tới khuyến khích đổi mới sản phẩm, kết nối văn hóa trà với ẩm thực, du lịch và hoạt động kinh doanh; qua đó quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên và văn hóa trà Việt Nam tới công chúng trong nước, quốc tế.

Trước đó, ngày 27/10/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2889/QĐ-BVHTTDL, ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là những tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm được cộng đồng lưu giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.