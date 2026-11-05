Lý Thu Hằng giành danh hiệu Quán quân World Master Tea Việt Nam 2026

Tại vòng Chung kết, ba thí sinh xuất sắc nhất gồm: Lý Thu Hằng, Hoàng Thị Hoài Vi và Hiếu Trung bước vào thử thách cá nhân với chủ đề “Trà và cá tính”. Thể hiện nổi bật qua các thử thách, Lý Thu Hằng đến từ Hà Nội xuất sắc giành danh hiệu Quán quân World Master Tea Vietnam 2026 với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, gồm tiền mặt, cúp, chứng nhận và quà tặng từ các nhà tài trợ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vinh, Trưởng ban tổ chức World Master Tea Việt Nam 2026 trao danh hiệu quán quân cho thí sinh Lý Thu Hằng và Đại sứ văn hóa trà cho thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên.

Danh hiệu Đại sứ Văn hóa trà được trao cho thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên, đến từ Hải Phòng. Trước đó ban tổ chức đã nhận 111 hồ sơ dự thi và sơ tuyển 20 thí sinh tham gia 6 vòng thi và 9 thử thách.

Ban tổ chức trao danh hiệu Top 10 World Master Tea Vietnam 2026.

Tại vòng 5 với chủ đề “Trà và Ẩm thực”, các thí sinh tranh tài ở nội dung sáng tạo đồ uống kết hợp với các món ăn do đầu bếp giới thiệu. Mỗi thí sinh có 30 phút lựa chọn nguyên liệu, xây dựng ý tưởng, sơ chế và hoàn thiện công thức. Sau đó, các thí sinh trực tiếp pha chế sản phẩm trong thời gian 5 phút.

Ban Giám khảo đánh giá dựa trên chất lượng thức uống, sự hài hòa khi kết hợp với món ăn, tính sáng tạo và khả năng truyền tải câu chuyện về sản phẩm. Ba thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất được lựa chọn bước vào vòng chung kết xếp hạng với chủ đề “Trà và Cá tính”. Ở vòng thi này, mỗi thí sinh có cơ hội trò chuyện với khách mời đặc biệt để tìm hiểu sở thích, cá tính và khẩu vị, từ đó thiết kế một trải nghiệm thưởng trà riêng biệt. Trong thời gian 20 phút, các thí sinh phải hoàn thiện thức uống và không gian trải nghiệm, sau đó thuyết trình về ý tưởng, thông điệp và câu chuyện văn hóa được gửi gắm trong sản phẩm.

Ba thí sinh thể hiện tài năng trong vòng thi chung kết.

Các thí sinh đã thể hiện kiến thức chuyên sâu về trà, kỹ thuật pha chế, khả năng cảm nhận hương vị và tư duy sáng tạo. Nhiều ý tưởng kết hợp nguyên liệu, nông sản địa phương với các dòng trà truyền thống đã tạo nên những sản phẩm mới, góp phần mở rộng cách tiếp cận và trải nghiệm trà trong đời sống hiện đại. Trải qua các vòng thi từ trải nghiệm vùng nguyên liệu, sáng tạo công thức pha chế, thử thách kinh doanh đến kết hợp trà với ẩm thực và xây dựng trải nghiệm cá nhân hóa, cuộc thi đã tạo nên hành trình khám phá toàn diện về nghệ thuật trà. Các phần thi không chỉ tôn vinh kiến thức, kỹ năng của người làm trà mà còn khuyến khích tư duy đổi mới, đưa trà truyền thống kết hợp với những xu hướng thưởng thức hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng đối tượng khách hàng.

Ban tổ chức, Ban giám khảo và các thí sinh chúc mừng thành công của World Master Việt Nam 2026.

Cuộc thi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp Công ty cổ phần Phát triển ESG Heritage tổ chức trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên 2026. Ban tổ chức mong muốn thông qua hoạt động này thúc đẩy đổi mới sản phẩm, kết nối văn hóa trà với ẩm thực, du lịch và hoạt động kinh doanh. Đồng thời quảng bá giá trị, thương hiệu trà Thái Nguyên và văn hóa trà Việt Nam đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Ngày 27/10/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2889/QĐ-BVHTTDL ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Việc ghi danh này góp phần khẳng định giá trị của tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm được cộng đồng lưu giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, đồng thời tạo thêm cơ sở quảng bá bản sắc vùng chè Thái Nguyên.