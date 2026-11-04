Lý Thu Hằng đăng quang World Master Tea Vietnam 2026

Thí sinh Lý Thu Hằng đăng quang Quán quân World Master Tea Vietnam 2026.

Vượt qua các đối thủ, thí sinh Lý Thu Hằng đến từ Hà Nội xuất sắc giành danh hiệu Quán quân World Master Tea Vietnam 2026. Thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên, đến từ Hải Phòng, được trao danh hiệu Đại sứ Văn hóa trà.

Tại vòng 5 với chủ đề “Trà và Ẩm thực”, 11 thí sinh tranh tài ở nội dung sáng tạo đồ uống kết hợp với các món ăn do đầu bếp giới thiệu. Mỗi thí sinh có 30 phút lựa chọn nguyên liệu, xây dựng ý tưởng, sơ chế và hoàn thiện công thức.

Sau đó, các thí sinh trực tiếp pha chế sản phẩm trong thời gian 5 phút. Ban Giám khảo đánh giá dựa trên chất lượng thức uống, sự hài hòa khi kết hợp với món ăn, tính sáng tạo và khả năng truyền tải câu chuyện về sản phẩm.

3 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết Cuộc thi.

Ba thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất được lựa chọn bước vào vòng chung kết xếp hạng với chủ đề “Trà và Cá tính”. Ở vòng thi này, mỗi thí sinh có cơ hội trò chuyện với khách mời đặc biệt để tìm hiểu sở thích, cá tính và khẩu vị, từ đó thiết kế một trải nghiệm thưởng trà riêng biệt.

Trong thời gian 20 phút, các thí sinh phải hoàn thiện thức uống và không gian trải nghiệm, sau đó thuyết trình về ý tưởng, thông điệp và câu chuyện văn hóa được gửi gắm trong sản phẩm.

Tại các phần thi, các thí sinh đã thể hiện kiến thức chuyên sâu về trà, kỹ thuật pha chế, khả năng cảm nhận hương vị và tư duy sáng tạo. Nhiều ý tưởng kết hợp nguyên liệu, nông sản địa phương với các dòng trà truyền thống đã tạo nên những sản phẩm mới, góp phần mở rộng cách tiếp cận và trải nghiệm trà trong đời sống hiện đại.

Ban Giám khảo đánh giá các sản phẩm trà dựa trên chất lượng, hương vị, tính sáng tạo và khả năng truyền tải thông điệp.

Kết quả chung cuộc, Lý Thu Hằng - thí sinh đến từ Hà Nội, giành danh hiệu Quán quân World Master Tea Vietnam 2026 với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, gồm tiền mặt, cúp, chứng nhận và quà tặng từ các nhà tài trợ. Danh hiệu Đại sứ Văn hóa trà được trao cho thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên, đến từ Hải Phòng.

Cuộc thi World Master Tea Vietnam 2026 được tổ chức trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, thu hút 111 hồ sơ đăng ký dự thi. Qua các vòng, 20 thí sinh được lựa chọn tham gia tranh tài trực tiếp.

Ban Giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi góp phần thúc đẩy đổi mới sản phẩm, kết nối văn hóa trà với ẩm thực, du lịch và hoạt động kinh doanh. Qua đó góp phần quảng bá giá trị, thương hiệu trà Thái Nguyên và văn hóa trà Việt Nam đến đông đảo công chúng trong nước, quốc tế.