Lý Thái Dương và hành trình đưa cầu truyền hình Olympia về Đất Tổ

Cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên Hùng Vương động viên em Lý Thái Dương (thứ tư từ trái sang).

Từ học sinh chuyên Hóa đến chung kết Olympia

Ngày 1/11, Lý Thái Dương (SN 2009), học sinh lớp 12 Hóa A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) tham gia Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26.

Đây là lần đầu tiên Trường THPT Chuyên Hùng Vương có học sinh giành quyền tham dự chung kết năm. Thành tích của Thái Dương cũng đưa cầu truyền hình trực tiếp Olympia lần đầu tiên về tỉnh Phú Thọ.

Dấu mốc này không chỉ có ý nghĩa đối với cá nhân Thái Dương mà còn là niềm tự hào của nhà trường và ngành Giáo dục địa phương. Qua đó, khẳng định ý nghĩa của việc phát hiện, bồi dưỡng năng lực học sinh, tạo điều kiện để các em phát huy kiến thức, tư duy và bản lĩnh tại những sân chơi trí tuệ.

Trước khi trở thành học sinh chuyên Hóa, Thái Dương từng giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học ở bậc THCS. Năm 2025, em tiếp tục giành ngôi quán quân cuộc thi “Khát vọng Lạc Hồng” năm thứ 4 và giải Nhất cuộc thi “Hào khí Hùng Vương”.

Chia sẻ về hành trình đến với chương trình, Thái Dương cho biết tham gia Olympia là ước mơ từ nhỏ. Ước mơ ấy trở thành hiện thực khi em góp mặt tại trận tuần 1, tháng 3, quý II của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Trong hành trình tranh tài, Thái Dương liên tiếp giành ba vòng nguyệt quế ở các trận tuần, tháng và quý, với số điểm lần lượt là 190, 180 và 200.

Đáng chú ý, tại trận quý II, nam sinh giải được ẩn số gồm 25 chữ cái ở phần thi Vượt chướng ngại vật từ dữ liệu của câu hỏi hàng ngang đầu tiên. Khả năng xử lý thông tin nhanh, tư duy logic cùng sự bình tĩnh giúp em có những màn ngược dòng giành chiến thắng.

Kết quả qua từng vòng thi cho thấy, bên cạnh kiến thức, khả năng vận dụng linh hoạt và làm chủ tâm lý có vai trò quan trọng. Đây cũng là những năng lực cần được chú trọng trong quá trình giáo dục, bồi dưỡng học sinh.

Em Lý Thái Dương giành giải Nhất quý II Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Nhận xét về học trò, cô Điêu Thị Ngọc Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Hóa A (Trường THPT Chuyên Hùng Vương) đánh giá Thái Dương có tư duy logic nhạy bén, kiến thức rộng và tinh thần tự học bền bỉ.

“Điều tôi ấn tượng nhất ở em Thái Dương là sự điềm tĩnh, luôn giữ được 'cái đầu lạnh' và sự tập trung cao độ trước mọi áp lực”, cô Điêu Thị Ngọc Hoa chia sẻ.

Không chỉ nổi bật trong học tập, Thái Dương còn hòa đồng, tích cực tham gia hoạt động tập thể. Theo Trương Nguyễn Vũ Hoàng, bạn cùng lớp, Thái Dương hoạt bát, sáng tạo và thường chủ động giải quyết những tình huống phát sinh.

Thầy cô, bạn bè đồng hành trước trận chung kết

Đánh giá về thành tích của Thái Dương, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương, khẳng định đây là niềm tự hào của học sinh, gia đình, nhà trường và ngành Giáo dục Phú Thọ.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, việc Thái Dương giành quyền tham dự chung kết năm là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, nỗ lực bền bỉ, tinh thần ham học hỏi và bản lĩnh trước thử thách.

Thành tích này đồng thời ghi nhận chất lượng giáo dục và môi trường học tập khuyến khích sáng tạo, phát triển năng lực cá nhân tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Trong quá trình Thái Dương tham gia Olympia, nhà trường chú trọng hỗ trợ em hệ thống hóa kiến thức, rèn luyện tư duy nhanh, cập nhật các vấn đề thực tiễn và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống.

Em Lý Thái Dương, học sinh lớp 12 Hóa A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Cùng với sự hỗ trợ của nhà trường, tập thể lớp 12 Hóa A luôn đồng hành, động viên Thái Dương. Theo cô Điêu Thị Ngọc Hoa, giáo viên thường xuyên quan tâm, giúp em cân bằng việc học với quá trình chuẩn bị cho Olympia. Các bạn trong lớp cũng chủ động chia sẻ tài liệu học tập.

Cô Điêu Thị Ngọc Hoa cho biết Thái Dương đang có tâm lý tự tin, sẵn sàng bước vào trận đấu lớn. “Dương ơi, hãy tận hưởng trận chung kết như một ngày hội tri thức nhé, cô và tập thể 12 Hóa A luôn ở bên và tự hào về em!”, cô Hoa nhắn gửi.

Cùng với sự hỗ trợ của nhà trường, tập thể lớp 12 Hóa A luôn dành sự quan tâm, động viên Thái Dương trong suốt hành trình tham gia chương trình. Nhớ lại trận quý II, em Trương Nguyễn Vũ Hoàng cho biết cả lớp vỡ òa khi Thái Dương giành chiến thắng, mang về tấm vé tham dự chung kết năm.

Trước trận đấu quan trọng, các thành viên trong lớp 12 Hóa A chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu và thực hiện nhiều video ngắn gửi lời chúc tới Thái Dương. Học sinh trong trường cũng tích cực tập luyện các tiết mục cổ vũ. Điều Hoàng mong muốn nhất là Thái Dương giữ vững bản lĩnh, tự tin và thi đấu hết khả năng tại trận chung kết.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương tập luyện, chuẩn bị cho Cầu truyền hình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh: MOH Chuyên Hùng Vương).

Trước trận chung kết, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương gửi lời động viên, tin tưởng tới Lý Thái Dương.

“Cô mong em bước vào trận chung kết với tâm thế tự tin, bình tĩnh, bản lĩnh và khát vọng chinh phục. Hãy thi đấu bằng trí tuệ, niềm đam mê và mang theo niềm tự hào về mái trường Chuyên Hùng Vương, quê hương Đất Tổ Phú Thọ. Điều quan trọng hơn cả là em đã dám ước mơ, nỗ lực hết mình và truyền cảm hứng cho những người xung quanh”, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy chia sẻ.

Ngày 1/11, em Lý Thái Dương, học sinh lớp 12 Hóa A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) tham dự Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26. Điểm cầu Phú Thọ đặt tại khu vực Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Phú Thọ huy động gần 5.000 cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh của 10 trường THPT tham gia cổ vũ.