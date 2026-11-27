Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống

Ngay sau khi mưa giảm, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các lực lượng tập trung di chuyển tài sản bị ngập nước, thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy tại những tuyến đường bị sa bồi, thủy phá.

Tại thôn Tây An Hải, nơi nhiều tuyến đường bị đất, cát bồi lấp, cán bộ, chiến sĩ tập trung nhân lực di chuyển khối lượng lớn đất đá, khắc phục tạm thời các điểm hư hỏng, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.

Nhiều tuyến đường tại đặc khu Lý Sơn bị đất đá bồi lấp sau trận mưa lớn

Cùng với đó, chính quyền đặc khu Lý Sơn tập trung khơi thông hệ thống thoát nước, kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, rà soát thiệt hại và triển khai phương án ứng phó với mưa lớn có thể tiếp diễn.

Theo báo cáo ban đầu của UBND đặc khu Lý Sơn, khoảng 120ha đất nông nghiệp, chủ yếu là diện tích trồng tỏi đông xuân, bị ngập úng. Nhiều diện tích tỏi vừa xuống giống, đang trong giai đoạn bén rễ, bị nước xói lở, cuốn trôi, đe dọa ảnh hưởng đến cả vụ sản xuất.

Mưa lớn cũng khiến khoảng 3km kênh mương bị hư hỏng, bồi lấp; gần 1km đường giao thông bị đất đá vùi lấp và hai ca nô bị chìm. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 18 tỉ đồng. Địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở, tàu thuyền và lồng bè nuôi trồng hải sản.

Cán bộ, chiến sĩ tập trung thu dọn lượng lớn đất, cát bồi lấp các tuyến đường tại thôn Tây An Hải

Trận mưa lớn từ chiều 25 đến sáng 26.11 đã khiến nhiều khu vực trên đảo xảy ra tình trạng ngập lụt hiếm thấy. Từ đường giao thông, khu dân cư đến những cánh đồng tỏi đều chìm trong nước.

Khu dân cư số 3, thôn Đông An Hải là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Khoảng 40 hộ dân tại đây bị nước tràn vào nhà, có nơi ngập từ 0,7-1,5m. Nước dâng nhanh khiến nhiều gia đình không kịp trở tay, tài sản và vật dụng sinh hoạt bị ngập, hư hỏng.

Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Đạo nhận định đây là trận ngập lịch sử trên đảo. Mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về nhanh khiến nhiều khu dân cư bị ngập, người dân không kịp di chuyển tài sản.

Lý giải nguyên nhân, ông Đạo cho biết từ chiều 25 đến sáng 26.11, Lý Sơn hứng chịu lượng mưa rất lớn, phổ biến khoảng 300-500mm. Mưa liên tục khiến đất bão hòa nước, trong khi lượng mưa dồn dập vào sáng 26.11 làm nước tập trung nhanh về các khu vực trũng thấp.

Hồ chứa nước trên đỉnh núi lửa Thới Lới đầy và tràn xuống các khu dân cư phía dưới, làm gia tăng lượng nước đổ về khu vực thấp.

“Các năm trước hồ chứa nước Thới Lới vẫn đầy và tràn nhưng lượng nước không nhiều. Riêng năm nay mưa lớn quá, nước từ hồ chảy xối xả xuống phía dưới, kết hợp nước mưa đã gây ngập nặng tại khu dân cư số 3, thôn Đông An Hải”, ông Đạo thông tin.

Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước trên đảo bị quá tải do mưa dồn dập. Nhiều miệng cống thoát nước ra biển bị bồi lấp, trong khi nước biển dâng cao khiến khả năng tiêu thoát nước chậm hơn. Địa hình các tuyến đường nhỏ hẹp, nhà cửa xây dựng san sát cũng khiến dòng nước tập trung, chảy xiết, gây xói lở và bồi lấp đất đá tại nhiều vị trí.

Trong khi hậu quả trận ngập lịch sử chưa được khắc phục hoàn toàn, Lý Sơn tiếp tục đối mặt nguy cơ mưa lớn trong những ngày tới.

Lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản bị ngập nước

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ chiều 27.11 đến tối 29.11, khu vực phía Đông và vùng núi của tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 600mm.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền đặc khu Lý Sơn đang tập trung khơi thông các tuyến kênh mương, kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập sâu, bố trí lực lượng và phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân khi mưa lớn tiếp diễn.