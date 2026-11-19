Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu thích phim Hoa ngữ khi cùng góp mặt trong dự án truyền hình Lies Hunter, còn có tên tiếng Trung là Thú Hoang. Đây là lần hiếm hoi hai ngôi sao xuất hiện trong cùng một tác phẩm kể từ thành công vang dội của Thần điêu đại hiệp phiên bản 1995.

Theo HK01, dự án hiện bước vào giai đoạn hậu kỳ và dự kiến ra mắt trong năm 2027. Việc tên tuổi Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc cùng xuất hiện trên poster giới thiệu dàn diễn viên lập tức thu hút sự quan tâm, đặc biệt từ những khán giả từng yêu mến chuyện tình Dương Quá và Tiểu Long Nữ trên màn ảnh TVB.

Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc gây chú ý khi cùng góp mặt trong dự án phim mới sau 31 năm kể từ Thần điêu đại hiệp. Ánh: Weibo.

Điều đáng chú ý là lần hợp tác này không thuộc thể loại kiếm hiệp. Lies Hunter khai thác đề tài điều tra hình sự, tâm lý tội phạm, xoay quanh hành trình tìm kiếm sự thật đằng sau cái chết của người cha của nhân vật Lâm Ngạn Diên, do Thành Nghị đảm nhận.

Bộ phim do Lục Kiếm Thanh đạo diễn và có sự tham gia sản xuất của Tăng Chí Vĩ. Bên cạnh Lý Nhược Đồng, Cổ Thiên Lạc và Thành Nghị, tác phẩm còn quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi như Viên Vịnh Nghi, Âu Dương Chấn Hoa, Vệ Thi Nhã, Dư Văn Lạc và Từ Tranh.

Dù dàn diễn viên đã được giới thiệu, nhà sản xuất vẫn chưa công bố đầy đủ mối quan hệ giữa các nhân vật. Đặc biệt, việc Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc có trực tiếp đóng chung những phân cảnh quan trọng hay không vẫn là câu hỏi được nhiều khán giả quan tâm.

Sự xuất hiện của Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc trong dàn diễn viên Lies Hunter khiến khán giả mong chờ màn tái hợp trên màn ảnh. Ánh: Weibo.

Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng từng tạo nên cặp đôi Dương Quá – Tiểu Long Nữ kinh điển trong Thần điêu đại hiệp 1995. Ánh: Weibo.

Năm 1995, Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc từng tạo nên một trong những cặp đôi kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ khi đóng chính Thần điêu đại hiệp. Cổ Thiên Lạc đảm nhận vai Dương Quá, trong khi Lý Nhược Đồng hóa thân thành Tiểu Long Nữ với vẻ ngoài thanh thoát, lạnh lùng nhưng giàu tình cảm.

Thành công của bộ phim giúp hình tượng Dương Quá và Tiểu Long Nữ gắn liền với hai diễn viên suốt nhiều năm. Dù Thần điêu đại hiệp liên tục được làm lại với những gương mặt trẻ, phiên bản năm 1995 vẫn giữ vị trí đặc biệt đối với một bộ phận lớn khán giả.

Sau hơn ba thập kỷ, phiên bản Thần điêu đại hiệp do Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc đóng chính vẫn được nhiều khán giả yêu thích. Ánh: Weibo.

Sau bộ phim, Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc phát triển sự nghiệp theo những hướng khác nhau. Cổ Thiên Lạc chuyển trọng tâm sang điện ảnh, tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như Cửu Long thành trại, Tảo độc 3 và Minh nhật chiến ký. Trong khi đó, Lý Nhược Đồng tiếp tục hoạt động ở mảng truyền hình, tham gia các dự án phim ngắn và thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện giải trí.

Dù không còn hợp tác thường xuyên, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Cổ Thiên Lạc từng chia sẻ rằng trong suy nghĩ của anh, Lý Nhược Đồng luôn là Cô Cô của phái Cổ Mộ, một hình tượng không thay đổi theo thời gian.

Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc từng hội ngộ, khiến người hâm mộ xúc động khi nhớ lại chuyện tình Dương Quá - Tiểu Long Nữ. Ánh: Weibo.

Đáng nhớ, năm 2024, Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc từng hội ngộ tại một sự kiện. Những hình ảnh hai diễn viên vui vẻ trò chuyện, khoác tay nhau nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Khoảnh khắc ấy khiến người xem liên tưởng đến cuộc trùng phùng của Dương Quá và Tiểu Long Nữ sau nhiều năm xa cách.

Mới đây, Lý Nhược Đồng còn gây chú ý khi trở lại địa điểm gắn với hình tượng Cổ Mộ trong Thần điêu đại hiệp. Nữ diễn viên hài hước ví chuyến ghé thăm như một lần trở về nhà. Tuy nhiên, hoạt động này mang ý nghĩa hoài niệm, không phải thông báo về một dự án kiếm hiệp mới.

Ở tuổi 60, Lý Nhược Đồng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và nhận được sự quan tâm nhờ phong độ cùng tinh thần làm việc bền bỉ. Trong khi đó, Cổ Thiên Lạc ở tuổi 55 tiếp tục theo đuổi các dự án điện ảnh và sản xuất phim.

Ở tuổi 60, Lý Nhược Đồng vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, trong khi Cổ Thiên Lạc tiếp tục theo đuổi các dự án điện ảnh. Ánh: Weibo.

Sau 31 năm kể từ Thần điêu đại hiệp, màn tái hợp trong Lies Hunter mang ý nghĩa đặc biệt. Dù chưa rõ hai ngôi sao sẽ có bao nhiêu cảnh quay chung, việc Dương Quá và Tiểu Long Nữ năm nào cùng trở lại trong một bộ phim đã đủ khiến nhiều người hâm mộ mong chờ.