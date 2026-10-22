Lý Nhã Kỳ như 'nàng thơ' mong manh, Cục trưởng Xuân Bắc ăn bữa tối đạm bạc

Lý Nhã Kỳ như nàng thơ mong manh

Trên trang cá nhân, người đẹp Lý Nhã Kỳ đăng loạt ảnh theo phong cách nàng thơ. Chị mặc váy hai dây chất liệu lụa mềm mại phối ren màu kem sữa, tóc xõa tự nhiên kết hợp mái bằng nhẹ nhàng, trang điểm trong trẻo tông hồng cam tự nhiên, tôn lên vẻ đẹp mơ màng, ngọt ngào.

Vẻ nữ tính của Lý Nhã Kỳ.

"Em gửi lòng mình vào nắng, gửi muộn phiền theo gió, để lại bên hồ một nàng thơ đang yêu những tháng ngày tự do", nữ diễn viên viết.

Gần đây, Lý Nhã Kỳ hay lăng xê phong cách ngọt ngào, nữ tính thay cho hình ảnh sang trọng, quyền lực quen thuộc. Trước nghi vấn có người yêu, chị từ chối chia sẻ, nói hiện chỉ cần "bình yên, tâm hồn tự do và trái tim vẫn luôn yêu đời".

Lý Nhã Kỳ như nàng thơ mong manh.

NSND Xuân Bắc ăn bữa tối đạm bạc

Cục trưởng Cục NTBD - NSND Xuân Bắc than về bữa tối đạm bạc với đậu que luộc, dưa cải muối ăn kèm muối lạc, hành khô. "Một nồi nước luộc thìa nguyên chiếc/ Cơm nguội, bát gầy đũa vắt qua", anh làm thơ và hài hước nói bữa tối này là "hậu quả" của việc không tặng quà mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cho bà xã.

NSND Xuân Bắc sử dụng mạng xã hội Facebook như nhật ký - nơi ghi lại lịch trình công việc, cuộc sống thường nhật và kỷ niệm bên vợ con. Điểm đặc biệt, anh viết tất cả bằng thơ, mỗi bài đăng không chỉ thu hút lượt tương tác lớn mà còn khuyến khích người dùng mạng cùng làm thơ.

NSND Xuân Bắc ăn bữa tối đạm bạc.

Khoảnh khắc khác của sao Việt

Nghệ sĩ Khánh Thi bất ngờ chụp concept tươi trẻ.

Ca sĩ Minh Hằng thăm cố đô Huế.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh sợ tăng cân.

Người đẹp Thu Hoài tự tin vóc dáng.

Diễn viên Tuấn Trần vi vu Hàn Quốc.

NSND Hồng Vân và diễn viên Tuấn Dũng báo bình an từ Pháp.

Vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi "hẹn hò" ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Sao Việt hôm qua: Sao Việt 21/10/2026: Trấn Thành nhảy cực sung ở Ai Cập, Thủy Tiên lên tiếng tin đồn ly hôn Công Vinh

Tú Liên

Ảnh, clip: FBNV