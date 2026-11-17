Lý Nhã Kỳ là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình và các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt với hoạt động kinh doanh và đầu tư trong nhiều lĩnh vực.

Ảnh: FBNV

Năm 2022, tờ South China Morning Post (SCMP) từng ước tính Lý Nhã Kỳ sở hữu khối tài sản khoảng 17 triệu USD, tương đương hơn 400 tỷ đồng thời điểm đó. Dù đây không phải con số được xác nhận chính thức, những tài sản mà nữ diễn viên từng công khai cũng phần nào cho thấy mức độ giàu có đáng chú ý của cô.

Sở hữu loạt bất động sản và những cơ ngơi xa hoa

Một trong những lĩnh vực gắn liền với tên tuổi Lý Nhã Kỳ là bất động sản. Nữ diễn viên từng nhiều lần giới thiệu những căn biệt thự có kiến trúc sang trọng, được đầu tư công phu về nội thất và tiện nghi.

Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, cô sở hữu dinh thự mang phong cách kiến trúc châu Âu tại TP.HCM, gây ấn tượng bởi quy mô lớn cùng thiết kế cầu kỳ. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ việc xây dựng một biệt phủ rộng khoảng 10.000m² để dành tặng mẹ. Công trình được thiết kế theo phong cách truyền thống Việt Nam, khác biệt với những cơ ngơi mang hơi hướng châu Âu mà cô thường giới thiệu.

Năm 2025, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi hé lộ một căn biệt thự sân vườn tại Đồng Nai, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, tổ chức tiệc và gặp gỡ bạn bè.

Không dừng lại ở nhà đất, Lý Nhã Kỳ còn từng đầu tư một khu nghỉ dưỡng tại Đà Lạt gồm 16 biệt thự mang phong cách châu Âu, đi kèm các tiện ích như nhà hàng và siêu thị. Khu nghỉ dưỡng này từng được giới thiệu có giá trị khoảng 1 triệu USD. Bên cạnh đó, cô còn phát triển trang trại hữu cơ rộng hàng chục hecta, chuyên trồng hoa, rau và cây ăn quả.

Du thuyền triệu USD, kim cương và hàng trăm món đồ hiệu

Nếu bất động sản cho thấy quy mô đầu tư, bộ sưu tập phương tiện và trang sức lại là những thứ khiến công chúng đặc biệt tò mò về độ giàu có của Lý Nhã Kỳ.

Ảnh: FBNV

Năm 2016, nữ diễn viên từng sở hữu du thuyền Ferretti 360, được công bố có giá khoảng 4,4 triệu USD. Phương tiện này được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như phòng khách, phòng ăn, quầy bar, khu giải trí và ba cabin ngủ.

Đặc biệt, bộ sưu tập kim cương của Lý Nhã Kỳ nhiều lần trở thành chủ đề xôn xao trên MXH. Cô từng tiết lộ phải sử dụng tới 5 két sắt để lưu giữ trang sức và đá quý. Năm 2024, nữ diễn viên gây xôn xao khi chia sẻ hình ảnh viên kim cương xanh được giới thiệu trị giá khoảng 35 triệu USD. Sau đó, cô tiếp tục hé lộ một viên kim cương tím dáng oval có giá khoảng 22 triệu USD.

Ảnh: FBNV

Theo mức định giá được cô chia sẻ, hai viên kim cương này có tổng giá trị lên tới 57 triệu USD, tương đương khoảng 1.460 tỷ đồng. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn sở hữu nhiều bộ trang sức đắt đỏ, trong đó có bộ trang sức được tiết lộ trị giá khoảng 20 tỷ đồng và một bộ khác có giá khoảng 3 tỷ đồng.

Không chỉ có kim cương, nữ diễn viên từng tiết lộ sở hữu hơn 400 chiếc túi xách hàng hiệu cùng nhiều đồng hồ, trang phục cao cấp. Bộ sưu tập xe sang của cô cũng có những cái tên đáng chú ý như Rolls-Royce Ghost và Jaguar F-Type R Convertible.

Từ bất động sản, khu nghỉ dưỡng đến du thuyền, kim cương và hàng hiệu, Lý Nhã Kỳ sở hữu nhiều tài sản có giá trị lớn. Dù tổng giá trị tài sản thực tế chưa được công bố, những gì nữ diễn viên từng chia sẻ đã đủ khiến công chúng không khỏi choáng ngợp trước cuộc sống xa hoa của một trong những nữ đại gia nổi tiếng showbiz Việt.