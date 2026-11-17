Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982 tại Vũng Tàu. Bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 qua các bộ phim truyền hình, nhưng phải đến năm 2008, tên tuổi của người đẹp mới thực sự bứt phá khi đảm nhận vai diễn nổi bật trong phim "Kiều nữ và đại gia".

Thành công của "Gió nghịch mùa" một năm sau đó tiếp tục đưa sự nghiệp của cô bước sang trang mới, đưa cô trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện giải trí. Năm 2011, Lý Nhã Kỳ tự ứng cử và được lựa chọn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam. Một thời gian sau, cô dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Lý Nhã Kỳ nổi tiếng "đại gia" showbiz Việt

Danh xưng "chị đại kim cương"

Việc lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh kim cương và trang sức cao cấp đã mang về cho Lý Nhã Kỳ biệt danh "chị đại kim cương". Nữ doanh nhân nhiều lần khiến công chúng choáng ngợp với bộ sưu tập đá quý trị giá hàng nghìn tỷ đồng, số lượng lớn đến mức phải dùng tới năm két sắt để cất giữ, trong đó có nhiều viên màu hiếm trên thị trường quốc tế.

Điển hình như năm 2024, cô gây xôn xao khi giới thiệu viên kim cương màu tím dáng oval định giá khoảng 22 triệu USD, hay trước đó là viên kim cương xanh có giá khoảng 35 triệu USD. Nữ diễn viên từng tiết lộ, mỗi khi căng thẳng hoặc cô đơn, cô thường mang kim cương ra ngắm nghía và đếm để thư giãn.

Lý Nhã Lỳ từng khoe sở hữu những viên kim cương "khủng" và tiết lộ có giá hàng triệu USD.

Không chỉ dừng lại ở trang sức xa xỉ, Lý Nhã Kỳ còn nắm giữ khối bất động sản khổng lồ.

Tại TPHCM, cô sở hữu dinh thự mang phong cách châu Âu với nội thất nhập khẩu và không gian hoàng gia, một biệt thự quy mô lớn với tông màu trắng chủ đạo, cùng một phủ đệ rộng 10.000m2 đậm chất kiến trúc truyền thống Việt Nam được xây dựng để tặng mẹ.

Cơ ngơi này của người đẹp nổi bật sắc vàng chủ đạo và khiến người xem choáng ngợp với không gian rộng, sang trọng,nội thất nhập khẩu từ châu Âu và kiểu trang trí mạ vàng.

Dấu ấn đầu tư của cô còn trải dài tới Đồng Nai với biệt thự sân vườn hoàn thiện năm 2025, và tại Lâm Đồng là khu nghỉ dưỡng rộng hơn 75.000m2. Khu nghỉ dưỡng này bao gồm 16 căn biệt thự châu Âu, nhà hàng, siêu thị mini cùng trang trại hữu cơ quy mô hàng chục hecta.

Song song với bất động sản, Lý Nhã Kỳ cũng mở rộng kinh doanh thương mại, dịch vụ và thành lập LYNK Entertainment vào năm 2024 để sản xuất nội dung số.

Để phục vụ công việc và gia đình, năm 2016, cô sở hữu du thuyền Ferretti 360 được công bố có giá khoảng 4,4 triệu USD. Du thuyền được trang bị phòng khách, phòng ăn, quầy bar, khu giải trí và ba cabin ngủ. Lý Nhã Kỳ từng cho biết cô thường sử dụng phương tiện này để đưa gia đình ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn hoặc tiếp đón đối tác.

Lý Nhã Kỳ bên du thuyền.

Triết lý sống độc lập

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ và khối tài sản xa xỉ, chuyện tình cảm của Lý Nhã Kỳ lại vô cùng kín tiếng. Trong suốt hai thập kỷ hoạt động trong showbiz, cô chưa từng công khai người yêu dù đôi lúc vướng tin đồn tình cảm.

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ và khối tài sản xa xỉ, chuyện tình cảm của Lý Nhã Kỳ lại vô cùng kín tiếng.

Hồi đầu năm 2019, người đẹp hiếm hoi chia sẻ về một mối tình kéo dài 9 năm đã tính đến chuyện kết hôn nhưng cuối cùng đành dang dở. Kể từ đó, mỹ nhân sinh năm 1982 thừa nhận bản thân là người khó mở lòng trong tình yêu do đã quen với cuộc sống độc lập và dành quá nhiều thời gian cho công việc. Thay vì liên tục xuất hiện trước công chúng, cô muốn dành thời gian để tận hưởng không gian riêng tư.

Theo Lý Nhã Kỳ, phụ nữ ở độ tuổi nào cũng mong muốn, khao khát được làm đẹp. Với cô, khi năm tháng đi qua, phụ nữ thông minh sẽ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm sống, tình cảm, tri thức và mạnh mẽ ở nội lực.