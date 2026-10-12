Lý Liên Kiệt lần đầu tiết lộ chuyện tài sản

Những câu chuyện xoay quanh gia đình của Lý Liên Kiệt một lần nữa được chú ý sau cuộc trò chuyện trong chương trình “Dương Lan đối thoại”, được truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 11/10. Thay vì chỉ đề cập đến chuyện tình cảm trong quá khứ, nam diễn viên tập trung giải thích những khía cạnh liên quan đến việc chia tay, trách nhiệm với con cái và cách gia đình duy trì mối quan hệ sau những thay đổi lớn.

Theo lời kể của ngôi sao võ thuật, cuộc hôn nhân đầu tiên với Hoàng Thu Yến kết thúc trong sự đồng thuận. Ông cho biết cả hai vẫn có thể đối diện với nhau một cách bình thường sau khi chia tay, trái với hình dung về một cuộc đổ vỡ đầy căng thẳng thường xuất hiện trong các cuộc bàn luận về đời tư của người nổi tiếng.

Diễn viên Lý Liên Kiệt.

Lý Liên Kiệt cũng nhắc đến cách giải quyết vấn đề tài sản sau cuộc hôn nhân này. Theo chia sẻ của ông, tài sản đã được giao cho vợ cũ và ông nhận trách nhiệm nuôi dưỡng hai con gái chung. Nam diễn viên cho rằng những thông tin cho rằng mình bỏ mặc gia đình không phản ánh đúng câu chuyện từ phía ông.

Một trong những vấn đề khiến cuộc sống riêng của Lý Liên Kiệt thường được nhắc lại là việc ông xây dựng gia đình mới với Lợi Trí sau cuộc hôn nhân đầu tiên. Những mốc thời gian liên quan đến các mối quan hệ tình cảm trong quá khứ đã trở thành chủ đề được công chúng quan tâm suốt nhiều năm. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện lần này, nam diễn viên đưa ra lời giải thích dựa trên trải nghiệm của chính mình thay vì tiếp tục tranh luận với những nhận xét bên ngoài.

Ngoài chuyện hôn nhân, nam diễn viên còn nói về mối quan hệ giữa bốn con gái. Hai người con lớn là con chung với Hoàng Thu Yến, trong khi hai người con nhỏ là con của ông và Lợi Trí. Theo Lý Liên Kiệt, các con vẫn có sự gắn kết, gặp gỡ và cùng tham gia những chuyến đi với nhau.

Lý Liên Kiệt hạnh phúc bên Lợi Trí và hai con gái cưng.

Việc các con có tính cách và cách xuất hiện trước công chúng khác nhau cũng khiến gia đình đôi khi bị nhìn nhận thiếu toàn diện. Hai con gái lớn tương đối kín tiếng, ít chia sẻ hình ảnh cá nhân, còn hai con gái nhỏ cởi mở hơn. Sự khác biệt này có thể khiến khán giả chỉ nhìn thấy một phần cuộc sống gia đình của nam diễn viên thông qua những hình ảnh được đăng tải.

Trong việc nuôi dạy con, Lý Liên Kiệt cho biết ông và Lợi Trí từng trao đổi để phân chia vai trò phù hợp. Theo lời ông, vợ hiện tại dành nhiều thời gian đồng hành, định hướng cho các con, trong khi ông tập trung hơn vào công việc. Hai người cũng quan tâm đến việc bảo đảm điều kiện sống lâu dài để các con không phải quá lo lắng về tương lai tài chính.

Những chia sẻ này giúp công chúng hiểu thêm cách nam diễn viên nhìn nhận trách nhiệm gia đình sau những thay đổi trong cuộc sống.

Về sự nghiệp, Lý Liên Kiệt là gương mặt nổi bật của dòng phim võ thuật Hoa ngữ. Ông ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Tinh Võ Anh Hùng và Anh hùng, qua đó xây dựng vị thế riêng trong điện ảnh châu Á. Bên cạnh những vai diễn trên màn ảnh, cuộc sống của nam diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi ông chia sẻ về gia đình và những lựa chọn trong quá khứ.