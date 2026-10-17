Ly hôn vẫn đòi ở nhà chồng cũ, người phụ nữ bật khóc khi nhận cái kết không ngờ

Một cuộc hôn nhân không thể duy trì chỉ bằng sự nhẫn nhịn của một người. Khi những hy sinh bị xem là điều hiển nhiên, còn sự quan tâm trở thành cái cớ để đòi hỏi ngày càng nhiều, tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng có thể dần cạn kiệt. Câu chuyện về một người phụ nữ tại An Huy, Trung Quốc, được cho là đã ly hôn nhưng vẫn muốn ở lại nhà chồng, đang thu hút sự chú ý bởi những tình tiết xoay quanh cách ứng xử trong hôn nhân và cái giá của việc không biết trân trọng những gì mình đang có.

Theo nội dung được trang Sohu đăng tải ngày 16/10/2026, cặp vợ chồng trong câu chuyện chưa kết hôn quá lâu và cuộc sống ban đầu được mô tả là tương đối hạnh phúc. Tuy nhiên, những bất đồng trong sinh hoạt hằng ngày cùng cách hành xử của người vợ được cho là đã khiến mối quan hệ dần rơi vào bế tắc.

Sau khi kết hôn, người phụ nữ được mô tả là có ngoại hình ưa nhìn và thường cảm thấy bản thân đã chịu thiệt thòi khi lấy chồng. Thay vì cùng chồng xây dựng cuộc sống gia đình, cô không muốn đi làm, dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống và chi tiêu bằng số tiền do chồng kiếm được.

Trong khi đó, người chồng phải làm việc vất vả, thường xuyên ra khỏi nhà từ sớm và trở về khi đã muộn. Anh được cho là từng hy vọng sau một ngày làm việc mệt mỏi, mình có thể trở về nhà và tận hưởng những bữa cơm ấm cúng cùng gia đình. Thế nhưng, thực tế lại không như mong đợi khi người vợ chẳng những không chia sẻ gánh nặng mà còn liên tục yêu cầu chồng đáp ứng những mong muốn cá nhân.

Ban đầu, người đàn ông vẫn cố gắng nhẫn nhịn vì cho rằng cuộc sống vợ chồng cần có sự bao dung. Anh hy vọng những mâu thuẫn nhỏ sẽ dần được giải quyết theo thời gian. Tuy nhiên, sự nhẫn nhịn ấy dường như không giúp tình hình cải thiện, bởi người vợ vẫn giữ cách sống cũ mà không quan tâm nhiều đến những áp lực mà chồng phải gánh chịu.

Không chỉ thiếu sự chia sẻ trong công việc gia đình, người phụ nữ còn được cho là thường xuyên phàn nàn về mẹ chồng. Do con dâu không muốn làm việc nhà, mẹ chồng thỉnh thoảng phải đến giúp đỡ, từ việc nấu ăn đến dọn dẹp. Dù vậy, mỗi lần được mẹ chồng chuẩn bị cơm nước, người phụ nữ vẫn tìm ra những điểm không hài lòng, khi chê món ăn quá đậm vị, lúc lại cho rằng cách ăn mặc hoặc lối sống của bà quá quê mùa.

Những hành động này khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình thêm căng thẳng. Thay vì trân trọng sự giúp đỡ của người lớn, người phụ nữ được mô tả là luôn nhìn nhận mọi việc theo hướng tiêu cực, khiến những nỗ lực hỗ trợ gia đình của mẹ chồng không được ghi nhận.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi người vợ mê một nam streamer và liên tục tặng quà bằng tiền của gia đình.

Theo bài viết, người phụ nữ bắt đầu dành sự quan tâm đặc biệt cho một nam streamer trên mạng xã hội, đồng thời chi nhiều tiền để tặng quà cho người này. Chứng kiến vợ sử dụng tiền bạc theo cách đó, người chồng đã lên tiếng nhắc nhở cô cần biết giới hạn và cân nhắc đến hoàn cảnh gia đình.

Tuy nhiên, thay vì tiếp thu lời khuyên, người phụ nữ lại cho rằng chồng đang kiểm soát cuộc sống của mình quá mức. Bất đồng về tiền bạc vì thế ngày càng trở nên nghiêm trọng, trong khi những vấn đề vốn tồn tại từ trước vẫn chưa được giải quyết.

Đối với người chồng, việc phải làm việc vất vả để duy trì gia đình nhưng không nhận được sự cảm thông từ vợ dường như đã trở thành gánh nặng khó có thể tiếp tục chịu đựng. Những mâu thuẫn tích tụ qua thời gian khiến anh đi đến quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân.

Theo lời kể trong bài viết, ban đầu người đàn ông được cho là có ý định dùng việc ly hôn như một cách để cảnh tỉnh vợ. Anh nghĩ rằng nếu cô nhận ra vấn đề và thay đổi, hai người vẫn có thể cân nhắc quay lại với nhau. Tuy nhiên, khi các thủ tục ly hôn hoàn tất, người phụ nữ mới nhận ra quyết định của chồng không đơn giản chỉ là lời cảnh báo.

Cuộc hôn nhân kết thúc cũng đồng nghĩa với việc cô không còn có thể mặc nhiên dựa vào chồng như trước.

Sau khi rời khỏi nhà, người phụ nữ được cho là không có nơi ở ổn định. Lúc này, cô mong muốn dù đã ly hôn, mình vẫn có thể tiếp tục sống trong căn nhà cũ. Tuy nhiên, người chồng kiên quyết từ chối đề nghị ấy.

Đây cũng là thời điểm người phụ nữ được mô tả là hoàn toàn suy sụp. Khi không còn chồng chu cấp, không có mái nhà quen thuộc để trở về và phải đối diện với cuộc sống tự lập, cô bật khóc, bộc lộ sự hoang mang trước tương lai. Câu hỏi được bài viết nhấn mạnh là: Sau này, ai sẽ là người nuôi sống cô?

Từ chỗ quen với việc được chồng đáp ứng các nhu cầu, người phụ nữ giờ đây phải đối diện với thực tế rằng cuộc sống của mình đã thay đổi. Những điều từng được xem là hiển nhiên, từ chỗ ở đến tiền bạc và sự hỗ trợ trong sinh hoạt, không còn được bảo đảm khi mối quan hệ vợ chồng chấm dứt.

Câu chuyện trên đặt ra vấn đề về trách nhiệm và sự công bằng trong hôn nhân. Một gia đình muốn duy trì hạnh phúc cần có sự đóng góp từ cả hai phía. Sự đóng góp ấy không nhất thiết phải được tính toán bằng tiền bạc, bởi người làm việc nhà, chăm sóc con cái hay hỗ trợ tinh thần cũng đang góp phần tạo dựng cuộc sống chung. Điều quan trọng là cả hai phải biết chia sẻ trách nhiệm, tôn trọng công sức của nhau và cùng tìm cách giải quyết những bất đồng.

Trong trường hợp được đề cập, điều khiến mối quan hệ rạn nứt không chỉ nằm ở việc người vợ không đi làm hay chi tiêu cho một nam streamer. Vấn đề còn nằm ở cách hai người đối diện với trách nhiệm gia đình, khả năng lắng nghe và mức độ tôn trọng dành cho nhau. Nếu những mâu thuẫn được trao đổi thẳng thắn từ sớm, có lẽ cả hai đã có cơ hội tìm ra hướng giải quyết trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Dẫu vậy, câu chuyện hiện được biết đến qua bài viết trên Sohu và chưa có thông tin độc lập xác nhận đầy đủ các tình tiết. Vì thế, những diễn biến được thuật lại cần được nhìn nhận thận trọng, thay vì xem đó là bức tranh toàn diện về cuộc hôn nhân của hai nhân vật.

Sau cùng, hôn nhân không phải là mối quan hệ trong đó một người liên tục cho đi còn người kia chỉ nhận lại. Tình yêu cần được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm. Khi một người xem những hy sinh của bạn đời là điều đương nhiên, khoảng cách giữa hai người có thể ngày càng lớn.

Sự bình yên trong gia đình đôi khi không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu bằng việc biết trân trọng một bữa cơm, một ngày làm việc vất vả hay sự giúp đỡ chân thành của người thân. Bởi khi tình cảm đã cạn kiệt và những ràng buộc hôn nhân không còn, điều từng được xem là bình thường có thể trở thành thứ khó tìm lại nhất.