Ly hôn ở tuổi 50, tôi mới nhận ra mình đã làm tổn thương con trai suốt nhiều năm

Tôi năm nay tròn 50 tuổi. Suốt nhiều năm, tôi sống trong một cuộc hôn nhân mà người chồng ra ngoài hào hoa, được nhiều người yêu mến, nhưng khi trở về nhà lại lạnh nhạt, thờ ơ với vợ con.

Nhiều năm, tôi biết chồng ngoại tình, đau đớn nhưng không đủ bản lĩnh để buông tay, cũng không đủ dũng khí đối diện với sự thật. Điều khiến tôi day dứt nhất là trong những năm tháng bất lực ấy, tôi đã trút những bực tức lên chính con trai mình.

Ảnh minh họa.

Có những ngày chồng đi sớm về khuya, tôi giận dữ nhưng không dám hỏi đến cùng. Tôi nuốt nước mắt, cố tỏ ra bình thường trước mặt người ngoài, rồi lại mang sự khó chịu về nhà. Chỉ cần con làm đổ cốc nước, quên cất đồ chơi hay bị điểm kém, tôi cũng có thể nổi nóng, trách mắng con nặng lời.

Con trai tôi từ bé dường như đã hiểu được hoàn cảnh của mẹ. Mỗi lần tôi trút giận, con chỉ đứng im, cúi đầu, không khóc cũng không cãi. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ con bướng bỉnh, không hiểu nỗi khổ của mẹ. Nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới hiểu đứa trẻ ấy chẳng làm gì sai, chỉ là đã trở thành nơi tôi trút xuống những cảm xúc không biết giải tỏa cùng ai.

Sau tuổi 50, tôi quyết định giải thoát cho cả hai

Bước qua tuổi 50, cách nhìn của tôi về cuộc sống dần thay đổi. Tôi không còn muốn tiếp tục sống trong nghi ngờ, tổn thương và chờ đợi một người đã không còn dành cho mình sự chân thành. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn, không phải vì hết đau, mà vì hiểu rằng mình không thể sống phần đời còn lại trong một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Khi cuộc sống dần bình lặng, tôi mới có thời gian nhìn lại cách mình đã đối xử với con. Tôi thương con vì đã phải lớn lên trong bầu không khí gia đình nặng nề, nhiều lần hứng chịu những cơn giận vô cớ của mẹ. Tôi từng nghĩ mình là người chịu tổn thương nhiều nhất, nhưng quên rằng, chính tôi và chồng đã đánh mất tuổi thơ của con.

Tôi đã thành thật xin lỗi con!

Khi con đã trưởng thành, tôi quyết định ngồi lại, kể cho con nghe những gì mình từng trải qua và thành thật xin lỗi vì đã để nỗi đau trong hôn nhân ảnh hưởng đến tuổi thơ của con. Tôi không kể để biện minh cho mình, mà chỉ mong con hiểu tôi đã từng bất lực thế nào.

Điều khiến tôi bất ngờ là phản ứng của con: "Mẹ không có lỗi. Mẹ cũng là nạn nhân thôi".

Câu nói của con lúc đó đã khiến tôi lặng người. Tôi nhận ra một sự thật mà mình đã né tránh suốt nhiều năm: tôi có thể là nạn nhân trong cuộc hôn nhân của mình, nhưng điều đó không có nghĩa con không bị tổn thương bởi cách tôi đối xử với con.

Tôi không biết những tổn thương cũ có thể biến mất hoàn toàn hay không, nhưng tôi biết cuộc trò chuyện ấy là điều mình nên làm từ lâu. Tôi không thể quay lại để trở thành một người mẹ khác trong những năm tháng con còn nhỏ, nhưng có thể học cách lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của con và không tiếp tục để những đau khổ của mình làm tổn thương người thân.

Xin đừng để con trẻ phải chịu nỗi đau của người lớn

Nhìn lại, tôi muốn nhắn nhủ những người đang mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân đầy tổn thương như mình từng trải qua: hãy tìm cách đối diện với vấn đề, tìm sự hỗ trợ từ người đáng tin cậy hoặc chuyên gia khi cần, thay vì âm thầm chịu đựng rồi trút giận lên con cái.

Nếu hôn nhân không thể cứu vãn, hãy cân nhắc lựa chọn phù hợp để bảo vệ sự bình yên và phẩm giá của mình. Nhưng dù quyết định thế nào, hãy nhớ rằng con trẻ không phải người gây ra những bất hạnh của cha mẹ, cũng không có trách nhiệm gánh chịu những cảm xúc mà người lớn chưa thể giải quyết.

Tôi từng mất nhiều năm mới đủ can đảm rời khỏi cuộc hôn nhân khiến mình đau khổ. Nhưng điều tôi tiếc nhất không chỉ là quãng thời gian đã mất, mà còn là những năm tháng con phải chịu đựng sự nóng giận của mẹ. May mắn là khi con đã trưởng thành, chúng tôi vẫn còn cơ hội ngồi lại và nói với nhau những điều từng bị bỏ lỡ.

Ở tuổi này, tôi hiểu rằng chữa lành không bắt đầu từ việc phủ nhận những gì đã xảy ra, mà từ sự can đảm thừa nhận mình đã làm tổn thương ai, chân thành xin lỗi và cố gắng thay đổi. Có thể quá khứ không thể sửa lại, nhưng cách chúng ta đối xử với nhau từ hôm nay vẫn có thể khác đi.