Đám cưới diễn ra tại đền Radha-Krishna ở Gomti Nagar. Ảnh: NDTV

Đám cưới đặc biệt của doanh nhân người Nhật Bản Hiro Chihara và vợ Shizu đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Ấn Độ.

Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại đền Radha-Krishna ở thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Thay vì làm đám cưới theo phong tục quê nhà, cả hai lựa chọn thực hiện các nghi thức truyền thống của người theo đạo Hindu. Đặc biệt, trong ngày vui của cặp đôi có sự hiện diện của 3 người con.

Hiro và Shizu từng ly hôn vào năm 2022. Một năm sau, nhờ sự động viên và những lời khuyên của bạn bè Ấn Độ, cả hai quyết định quay lại với nhau, theo NDTV.

Vốn yêu thích văn hóa Ấn Độ, cặp đôi mong muốn tổ chức đám cưới tại đất nước này để đánh dấu sự tái hợp.

Gia đình Hiro hiện sinh sống tại Thái Lan. Khoảng 1 năm trước, nam doanh nhân gặp Pankaj Joshi tại Dubai (UAE) và chia sẻ mong muốn được đến thăm Ấn Độ.

Sau đó, gia đình anh có dịp ghé thăm nhiều địa phương của nước này, trong đó có Himachal Pradesh, Punjab và Lucknow. Không chỉ Hiro và Shizu mà cả 3 người con của họ cũng rất yêu thích văn hóa, ẩm thực và trang phục truyền thống của Ấn Độ.

Ngày 21/11, gia đình Hiro có mặt tại Lucknow để tham dự đám cưới của Pankaj. Ấn tượng với những nghi thức trong hôn lễ của bạn, hai vợ chồng bày tỏ mong muốn được tổ chức đám cưới theo phong tục tương tự.

Pankaj cùng người thân, bạn bè đã giúp cặp đôi chuẩn bị hôn lễ. Chỉ vài ngày sau khi đi dự đám cưới bạn, Hiro và Shizu trở thành cô dâu, chú rể.

Trong đoạn video lan truyền, cả hai diện trang phục truyền thống của Ấn Độ, trao cho nhau vòng hoa cúc vạn thọ. Hiro thực hiện nghi thức bôi bột màu đỏ lên đường ngôi tóc của vợ. Cặp đôi cùng nhau đi 7 vòng quanh ngọn lửa thiêng, một nghi thức đặc trưng trong đám cưới của người theo đạo Hindu.

Sau khi hoàn thành các nghi thức, hai vợ chồng nhận lời chúc phúc của những người lớn tuổi. Bạn bè tung hoa chúc mừng cặp đôi.

Hiro cho biết được tổ chức một đám cưới đẹp như vậy là trải nghiệm vô cùng quý giá đối với anh. Người đàn ông Nhật Bản tiết lộ làm đám cưới tại Ấn Độ là mong muốn từ lâu của mình. Anh chọn Lucknow vì đây là quê hương của một người bạn.

Cặp đôi không tiết lộ nguyên nhân từng ly hôn. Những hình ảnh về đám cưới lần hai của họ sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời chúc phúc.