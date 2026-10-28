Lý Hoàng Nam làm đội trưởng CLB pickleball quy tụ nhiều tên tuổi

Lý Hoàng Nam được chọn làm đội trưởng CLB pickleball mới, quy tụ nhiều gương mặt có kinh nghiệm thi đấu.

CLB mang tên Kamito Pickleball Club vừa công bố đội hình với sự góp mặt của Lý Hoàng Nam, Robert Huy, Tống Nhật Minh, Lê Xuân Đức, Đinh Bá Trọng, Công Danh, Jolie Lam, Rob Stirling, Đoàn Kiến Quốc, Hồ Vũ Hoàn, Hưng Pinky và Quỳnh Anh.

Đáng chú ý, Hoàng Nam và Đoàn Kiến Quốc đều có nhiều năm thi đấu thể thao đỉnh cao. Hoàng Nam từng là tay vợt quần vợt số một Việt Nam, trong khi Kiến Quốc có thời gian dài giữ vai trò trụ cột đội tuyển bóng bàn quốc gia.

Với kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, Hoàng Nam được giao vai trò đội trưởng, phụ trách kết nối các thành viên và góp phần xây dựng môi trường tập luyện có tính cạnh tranh.

Sự góp mặt của nhiều tay vợt có xuất phát điểm và thế mạnh khác nhau được kỳ vọng giúp đội hình tăng chiều sâu, đặc biệt ở nội dung đánh đôi, nơi khả năng phối hợp và lựa chọn chiến thuật đóng vai trò quan trọng.

Việc tập hợp lực lượng cũng tạo điều kiện để các vận động viên duy trì lịch tập luyện, trao đổi chuyên môn và chuẩn bị bài bản hơn cho những giải đấu trong nước lẫn quốc tế.

Bên cạnh mục tiêu thi đấu, CLB xác định phát triển lực lượng kế cận là một phần trong kế hoạch dài hạn. Các tay vợt giàu kinh nghiệm sẽ góp phần hỗ trợ những gương mặt triển vọng hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu.

Tuy nhiên, đội bóng chưa công bố cụ thể cơ cấu ban huấn luyện, phương án tuyển chọn vận động viên trẻ và lịch tham dự các giải đấu sắp tới.

Trong bối cảnh pickleball Việt Nam phát triển nhanh, việc hình thành những đội ngũ tập luyện và thi đấu ổn định có thể góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn. Với lực lượng vừa được giới thiệu, khả năng cạnh tranh của CLB sẽ cần được kiểm chứng qua thành tích thực tế, đặc biệt ở những sân chơi quốc tế.