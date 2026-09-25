Lý Hải và Minh Hà can đảm vì đã chọn chia tay sau 10 năm

Năm 2026 đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của Lý Hải - Minh Hà khi lần đầu tiên sau 10 năm, vợ chồng nam đạo diễn không xuất hiện trên đường đua phim lễ với một phần Lật Mặt mới. Với nhiều khán giả, đây là sự vắng mặt đáng tiếc. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, quyết định tạm chia tay đường đua điện ảnh sau một thập kỷ của Lý Hải - Minh Hà lại cho thấy sự can đảm bởi không phải ai cũng dễ dàng nói lời chào với một thương hiệu đã góp phần làm nên tên tuổi của mình khi nó vẫn đang được khán giả yêu mến và chờ đợi.

Năm 2026 đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của Lý Hải - Minh Hà.

Năm 2015, Lật Mặt lần đầu tiên ra mắt khán giả. Từ một dự án điện ảnh, thương hiệu dần phát triển qua nhiều phần phim, trở thành dấu ấn đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Lý Hải - Minh Hà. Đến Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng ra mắt năm 2025, series đã đi qua một thập kỷ với 8 phần phim. Quan trọng hơn, trong suốt quãng thời gian ấy, Lật Mặt gần như trở thành một cuộc hẹn quen thuộc với khán giả vào mỗi mùa phim lễ.

Cứ đến dịp 30/4 - 1/5, khán giả lại chờ đợi một câu chuyện mới từ Lý Hải. Chờ poster, trailer, những hình ảnh hậu trường và cuối cùng là ngày bộ phim chính thức ra rạp. Sự xuất hiện đều đặn ấy lâu dần trở thành một phần quen thuộc của đời sống điện ảnh Việt. Lật Mặt không chỉ là thương hiệu gắn với Lý Hải - Minh Hà, mà còn là cái tên được nhiều khán giả chủ động chờ đợi. Chính vì vậy, việc năm 2026 không có Lật Mặt mới càng trở nên đáng chú ý.

Ở một thị trường mà việc duy trì một thương hiệu thành công luôn là mục tiêu của nhiều nhà làm phim, Lý Hải - Minh Hà hoàn toàn có thể tiếp tục. Họ đã có sẵn tên tuổi, lượng khán giả trung thành và một khung giờ gần như đã thành thông lệ. Việc tiếp tục làm thêm một phần Lật Mặt rõ ràng là lựa chọn dễ hiểu. Nhưng họ đã chọn dừng lại. Đó chính là điều khiến quyết định này đáng được nhìn nhận như một sự can đảm.

Bởi lẽ nói lời chia tay với một dự án thất bại có thể là điều bất đắc dĩ. Nhưng chủ động bước ra khỏi đường đua khi thương hiệu vẫn còn được khán giả quan tâm lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Lý Hải - Minh Hà không chỉ tạm dừng một bộ phim, mà còn chấp nhận phá vỡ một thói quen đã được hình thành suốt 10 năm.

Ở một thị trường mà việc duy trì một thương hiệu thành công luôn là mục tiêu của nhiều nhà làm phim, Lý Hải - Minh Hà hoàn toàn có thể tiếp tục.

Với những người làm điện ảnh, một thương hiệu thành công thường là tài sản lớn. Nó mang đến sự nhận diện, sự kỳ vọng và cả một lượng khán giả đã được xây dựng qua nhiều năm. Vì thế, khi đã có một cái tên đủ mạnh như Lật Mặt, việc tiếp tục khai thác thương hiệu ấy là lựa chọn có sức hấp dẫn. Nhưng nếu chỉ vì khán giả đã quen mà liên tục làm phim, thương hiệu cũng có nguy cơ trở thành một vòng lặp. Có lẽ Lý Hải - Minh Hà hiểu điều đó.

Sau một thập kỷ, Lật Mặt đã có đủ thời gian để tạo nên dấu ấn. Nhưng để một thương hiệu có thể đi đường dài hơn, đôi khi cần một khoảng nghỉ. Khoảng nghỉ ấy cho phép những người đứng sau nó có thêm thời gian tìm kiếm câu chuyện mới, cách kể mới và một lý do đủ thuyết phục để khán giả tiếp tục bước vào rạp.

Vì vậy, gọi đây là một cuộc chia tay có lẽ vẫn còn hơi sớm. Năm 2026 có thể chỉ là một năm Lý Hải - Minh Hà chủ động bước ra khỏi cuộc đua, thay vì khép lại cánh cửa với Lật Mặt. Nhất là khi trước đó, vợ chồng nam đạo diễn từng chia sẻ rằng hành trình vẫn còn tiếp tục, với những giấc mơ chưa kể hết và những câu chuyện chưa dừng lại.

Điều đó càng khiến khán giả có quyền hy vọng. Hy vọng rằng sau một năm nghỉ ngơi, Lý Hải - Minh Hà sẽ trở lại với một dự án đủ mới mẻ để tiếp tục kéo khán giả đến rạp. Và nếu Lật Mặt trở lại, sự chờ đợi ấy có thể còn đặc biệt hơn bởi sau một khoảng lặng, khán giả sẽ có thêm lý do để tò mò về câu chuyện tiếp theo.

Sau 10 năm, Lý Hải - Minh Hà đã chứng minh họ có thể xây dựng một thương hiệu điện ảnh bền bỉ. Năm 2026, họ lại đứng trước một thử thách khác, đó chính là biết dừng lại khi vẫn còn được yêu mến.

Sau 10 năm, Lý Hải - Minh Hà đã chứng minh họ có thể xây dựng một thương hiệu điện ảnh bền bỉ.

Có những cuộc chia tay bắt nguồn từ thất bại. Nhưng cũng có những cuộc chia tay xuất phát từ mong muốn giữ lại những điều đẹp đẽ nhất.

Với Lý Hải - Minh Hà, việc tạm rời đường đua điện ảnh sau 10 năm có lẽ là một cuộc chia tay như thế. Không phải lời chào dành cho Lật Mặt, mà là một khoảng lặng để thương hiệu ấy có cơ hội bước sang một chương mới khi thời điểm thích hợp.