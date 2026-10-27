Lý Hải, Thanh Thảo khoe ảnh gần 30 năm trước, khán giả mong tái hợp

Lý Hải và Thanh Thảo vừa khiến nhiều khán giả bồi hồi khi cùng chia sẻ loạt ảnh chụp chung từ năm 1997. Diện mạo trẻ trung cùng phong cách ăn mặc cá tính của hai nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, gợi nhớ thời cả hai là cặp song ca quen thuộc, cùng chạy show khắp nơi và ra mắt nhiều album được yêu thích.

Trong bộ ảnh chụp năm 1997, Thanh Thảo nổi bật với mái tóc buộc cao, cách ăn mặc cá tính và vẻ ngoài trẻ trung. Nữ ca sĩ diện sơ mi caro rộng, kết hợp quần jeans, giày đế dày. Ở những bức hình khác, cô mặc trang phục denim đồng điệu với Lý Hải, tạo nên hình ảnh vừa gần gũi vừa tinh nghịch.

Giọng ca Trọn đời bên em cũng xuất hiện với phong cách giản dị, khi là áo len trắng phối quần tối màu, khi lại khoác denim khỏe khoắn. Cả hai thoải mái tạo dáng, lưu lại nhiều khoảnh khắc thân thiết trước ống kính.

Đăng lại ảnh cũ, Lý Hải không quên trêu người đồng nghiệp về gu ăn mặc từ thời trẻ: “Lý Hải và ca sĩ Thanh Thảo của ‘ngày hôm qua’. Đố cả nhà đoán thử năm nào nha? Từ xưa chị Thảo đã bắt trend thời trang tomboy, thời đó không biết có cái tên thời trang này chưa nữa”.

Lời chia sẻ hài hước của nam nghệ sĩ khiến những bức ảnh thêm phần thú vị. Sau gần ba thập niên, mái tóc, trang phục và cách tạo dáng của hai ca sĩ vẫn khiến nhiều khán giả thích thú khi nhìn lại.

Với Thanh Thảo, loạt ảnh là dịp nhớ về những ngày đầu theo đuổi ca hát, khi cô và Lý Hải thường xuyên đồng hành trên sân khấu, cùng thực hiện các sản phẩm âm nhạc.

“Lâu lâu nhìn lại hình ảnh ngày xưa của anh Lý Hải và Thảo thấy nhớ ghê! Hồi đó, hai anh em chạy show khắp nơi, ra album nào cũng được khán giả yêu thích”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Bên dưới bài đăng, nhiều người dành lời khen cho diện mạo thời trẻ của bộ đôi. Phong cách cá tính, đặc biệt là mái tóc và cách phối đồ của Thanh Thảo, trở thành điểm được khán giả nhắc đến. Không ít người cũng mong hai nghệ sĩ có dịp đứng chung sân khấu, hát lại những ca khúc từng gắn với tên tuổi của cả hai.

Cuối thập niên 1990, Lý Hải và Thanh Thảo là cặp song ca quen thuộc với người yêu nhạc. Cơ duyên hợp tác đến từ những lời mời thực hiện album băng cassette. Từ đó, hai nghệ sĩ tiếp tục đồng hành trong nhiều dự án, để lại dấu ấn qua các ca khúc như Giã từ em, Mưa nắng cuộc tình, Nhớ kỷ niệm chúng ta.

Gần 30 năm trôi qua, mỗi người đã có những bước ngoặt riêng trong công việc và cuộc sống. Lý Hải chuyển hướng sang điện ảnh, gặt hái thành công với thương hiệu phim Lật mặt. Trong khi đó, Thanh Thảo vẫn duy trì niềm đam mê ca hát và hoạt động biểu diễn.

Sinh năm 1977, Thanh Thảo được khán giả biết đến với biệt danh “búp bê”, gắn với các ca khúc như Búp bê con trai, Ôi tình yêu... Những năm gần đây, cô chủ yếu sống tại Mỹ cùng gia đình, đồng thời tiếp tục gắn bó với sân khấu.

Từ những khung hình cũ, kỷ niệm về một thời cùng chạy show và thu âm lại được hai nghệ sĩ nhắc nhớ. Với những khán giả từng yêu mến cặp song ca, đó cũng là dịp tìm lại một phần ký ức âm nhạc của mình.