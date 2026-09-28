Lý Hải là nam ca sĩ, diễn viên và đạo diễn quen thuộc của showbiz Việt, ghi dấu ấn qua nhiều hoạt động nghệ thuật trong hơn ba thập kỷ. Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh còn được khán giả chú ý bởi cuộc hôn nhân với Minh Hà và cuộc sống gia đình viên mãn bên 4 người con.

Mới đây, khoảnh khắc Lý Hải hạnh phúc đón sinh nhật tuổi 58 bên bà xã Minh Hà cùng 4 con nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nam nghệ sĩ cho thấy niềm vui khi bước sang cột mốc mới trong cuộc đời với những người thân yêu luôn đồng hành. Đáng chú ý, Lý Hải cũng tiết lộ những món quà đặc biệt do các con dành tặng khiến ngày sinh nhật của anh thêm ý nghĩa.

Lý Hải đón sinh nhật bên vợ kém 17 tuổi.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Lý Hải xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, vui vẻ bên Minh Hà và các con. Không tổ chức một buổi tiệc quá cầu kỳ, nam nghệ sĩ dành thời gian quây quần cùng gia đình. Những khoảnh khắc đời thường này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi khán giả vốn quen với hình ảnh Lý Hải bận rộn trên phim trường.

Ở tuổi 58, điều khiến Lý Hải trân trọng không chỉ là những thành tựu trong sự nghiệp mà còn là sự trưởng thành của các con. Nam nghệ sĩ từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc gia đình trên mạng xã hội, qua đó cho thấy anh và Minh Hà chú trọng dành thời gian đồng hành cùng các con trong cuộc sống.

Đặc biệt, những món quà sinh nhật do 4 con chuẩn bị khiến Lý Hải xúc động. Dù giá trị vật chất không phải điều được nhấn mạnh, tình cảm và sự chuẩn bị của các con mới là món quà khiến nam nghệ sĩ trân trọng. Khoảnh khắc cả gia đình cùng chúc mừng sinh nhật cũng nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả.

Bên dưới bài đăng, nhiều người gửi lời chúc Lý Hải bước sang tuổi mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có thêm nhiều dự án nghệ thuật. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm đông con của nam nghệ sĩ, đặc biệt là cách anh và Minh Hà cùng nhau vun đắp cuộc sống gia đình qua nhiều năm.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Lý Hải bên vợ và 4 con.

Khán giả ngưỡng mộ trước tổ ấm hạnh phúc của Lý Hải.

Lý Hải sinh năm 1968, là nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, sản xuất và đạo diễn. Anh từng nổi tiếng với loạt ca khúc và album nhạc được khán giả yêu thích, trước khi chuyển hướng mạnh sang lĩnh vực điện ảnh. Trong đó, thương hiệu phim Lật Mặt do anh đạo diễn và sản xuất trở thành dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Từ một dự án điện ảnh ban đầu, Lật Mặt dần phát triển thành loạt phim có lượng khán giả lớn. Lý Hải đảm nhận nhiều vai trò trong quá trình thực hiện, từ đạo diễn, sản xuất đến tham gia xây dựng nội dung. Các phần phim liên tục được ra mắt, giúp tên tuổi của anh gắn liền với dòng phim thương mại Việt Nam.

Song song với công việc, cuộc sống gia đình của Lý Hải và Minh Hà cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cặp đôi kết hôn năm 2010 và có 4 người con. Minh Hà không chỉ là bà xã mà còn đồng hành cùng Lý Hải trong công việc, đặc biệt ở các dự án điện ảnh.

Lý Hải hạnh phúc bên vợ.

Gia đình Lý Hải - Minh Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con. Hai vợ chồng cũng được chú ý bởi cách nuôi dạy con và hạn chế phô trương đời sống riêng tư. Các con của cặp đôi nhiều lần xuất hiện cùng bố mẹ trong những dịp đặc biệt nhưng vẫn giữ hình ảnh khá giản dị.

Ở tuổi 58, Lý Hải vẫn duy trì công việc nghệ thuật và dành nhiều thời gian cho gia đình. Sinh nhật năm nay vì thế trở thành dịp đặc biệt để nam nghệ sĩ nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời tận hưởng niềm vui giản dị bên Minh Hà và 4 người con.