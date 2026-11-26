Mới đây, đạo diễn Lý Hải thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân với dòng trạng thái ngắn gọn: “Hẹn cả nhà nhé”. Trong bức ảnh, nam đạo diễn đeo tai nghe, chăm chú theo dõi những khung hình trên màn hình dựng phim. Đáng chú ý, hình ảnh còn đi kèm dòng chữ “Sau những khung hình”, khiến nhiều khán giả tò mò về dự án mà anh đang chuẩn bị.

Bên dưới bài đăng, Minh Hà cũng nhanh chóng để lại bình luận: “Em nhận lời hẹn nha”. Tương tác ngắn gọn của bà xã Lý Hải càng khiến người hâm mộ thích thú, đồng thời làm dấy lên nhiều suy đoán về màn trở lại của bộ đôi trong thời gian tới.

Lý Hải gây chú ý với động thái mới về dự án phim điện ảnh. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, phần lớn bình luận đều hướng sự chú ý đến thương hiệu Lật Mặt. Nhiều khán giả liên tục gọi tên phần phim thứ 9, bày tỏ mong muốn được gặp lại Lý Hải trên màn ảnh rộng sau khoảng thời gian dài vắng bóng. Một người hâm mộ nhắc lại lời hẹn từng nói với nam đạo diễn về việc thực hiện Lật Mặt đến phần 10, đồng thời hài hước mong anh đừng “lật kèo”. Người khác cũng bày tỏ sự mong chờ, cho biết đã hai năm kể từ phần phim gần nhất và hy vọng sớm được thưởng thức tác phẩm mới.

Không ít ý kiến còn đưa ra những kỳ vọng riêng về nội dung. Có khán giả mong Lý Hải trở lại với màu sắc hành động, hài hước, tăng thêm những màn va chạm hoành tráng. Một số người lại gợi ý nam đạo diễn thử sức với đề tài học đường hoặc mở rộng câu chuyện ra thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng mỗi phần phim nên mang đến một chủ đề mới để duy trì sự tò mò, thay vì lặp lại những công thức quen thuộc.

Sự quan tâm này không khó lý giải bởi Lật Mặt đã trở thành thương hiệu điện ảnh gắn liền với tên tuổi Lý Hải. Sau 8 phần phim, series ghi dấu ấn với nhiều thành tích phòng vé đáng chú ý, đặc biệt là Lật Mặt 7: Một Điều Ước với doanh thu gần 483 tỷ đồng. Phần gần nhất, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng, ra mắt năm 2025 và đạt khoảng 232 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2026, Lý Hải và Minh Hà không đưa phần phim mới ra rạp vào dịp lễ 30/4 như lịch hẹn quen thuộc trước đó, khiến nhiều khán giả không khỏi hụt hẫng.

Lý Hải Minh Hà luôn đồng hành cùng nhau trong những dự án phim Lật Mặt. Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, cần nhấn mạnh rằng Lý Hải chưa công bố tên dự án hay xác nhận đây là Lật Mặt 9. Hình ảnh hậu trường cùng lời nhắn “Hẹn cả nhà nhé” hiện mới chỉ khiến người hâm mộ đặt kỳ vọng và đưa ra những dự đoán. Sau nhiều tháng chờ đợi thông tin về phần phim tiếp theo, chỉ một động thái nhỏ của nam đạo diễn cũng đủ khiến cộng đồng yêu điện ảnh xôn xao. Khán giả hiện vẫn mong chờ ngày Lý Hải chính thức hé lộ cuộc hẹn mới với màn ảnh rộng.