Xiaomi vừa ra mắt ly giữ nhiệt Mijia Coffee Cup với lõi thép không gỉ 316L, khả năng duy trì nhiệt tối đa 6 giờ và mức giá gọi vốn 59 yuan, tương đương khoảng 230 ngàn đồng. Sản phẩm thuộc hệ sinh thái đồ gia dụng của hãng, tập trung vào tính thực dụng với thiết kế thanh lịch và khả năng kiểm soát nhiệt độ ở mức cơ bản.

Chiếc cốc này hướng đến nhu cầu sử dụng thức uống hằng ngày. Dưới đây là những chi tiết đáng chú ý về vật liệu, khả năng giữ nhiệt, thiết kế nắp cũng như điểm hạn chế mà chính nhà sản xuất khuyến cáo.

Thép 316L bên trong, vỏ ngoài trắng nhám: vật liệu quyết định điều gì?

Mijia Coffee Cup mang đậm ngôn ngữ thiết kế của các món đồ gia dụng Xiaomi. Sản phẩm có lớp hoàn thiện màu trắng nhám, phủ sơn bên ngoài nhằm tăng cường độ bám khi cầm nắm.

Xiaomi vừa ra mắt ly giữ nhiệt Mijia Coffee Cup

Bên trong, hãng trang bị lõi thép không gỉ 316L. Đây là vật liệu cao cấp thường thấy trên các loại bình uống nước chất lượng nhờ khả năng chống ăn mòn và ít bám mùi hơn kim loại rẻ tiền. Trong khi đó, lớp vỏ ngoài được hoàn thiện từ thép không gỉ 304 tiêu chuẩn.

Về dung tích, cốc chứa được 510 mL chất lỏng, tương đương kích cỡ đồ uống tiêu chuẩn tại nhiều chuỗi cà phê. Dù sức chứa khá lớn, phần đáy vẫn được vát thon gọn, vừa với các khay để cốc trên ô tô có chiều rộng từ 74 mm trở lên.

Cách nhiệt chân không và lớp mạ đồng: giữ nóng, giữ lạnh được bao lâu?

Giữa hai lớp thép của Mijia Coffee Cup là cấu trúc cách nhiệt chân không kết hợp cùng một lớp mạ đồng bên trong. Theo công bố của Xiaomi, sản phẩm có thể duy trì độ nóng trên 53 độ C trong tối đa 6 giờ, tính từ mốc 95 độ C ban đầu.

Sản phẩm cho khả năng giữ nhiệt ấn tượng

Đối với thức uống lạnh, cốc giữ mức nhiệt dưới 10 độ C trong cùng khoảng thời gian 6 tiếng.

Nắp ren ba vòng, vạch chia mức nước và đệm silicon chống trượt

Phần nắp sử dụng thiết kế ren ba vòng, cho phép đóng mở nhanh chỉ với một cú vặn 90 độ. Bên trong cốc có vạch chia mức nước tối đa, còn đáy cốc được gắn đệm silicon chống trượt.

Điểm trừ cần lưu ý: không chống rò rỉ hoàn toàn

Tuy nhiên, chiếc cốc này không chống rò rỉ hoàn toàn. Xiaomi khuyến cáo người dùng không nên dốc ngược hay đặt sản phẩm vào balo. Cốc chỉ phù hợp để mang theo theo phương thẳng đứng, đặt trên bàn hoặc trong xe hơi.

Ly giữ nhiệt mới của Xiaomi có giá hấp dẫn

Thông số chính và mức giá

Về giá, Mijia Coffee Cup hiện được gọi vốn ở mức 59 yuan. Với cấu hình vật liệu và thông số giữ nhiệt nêu trên, sản phẩm nhắm đến người dùng cần một chiếc cốc giữ nhiệt cơ bản, dễ vệ sinh và có thiết kế hiện đại, trong đó có dân văn phòng và người thường xuyên lái xe.

Nhìn chung, Mijia Coffee Cup thiên về sự thiết thực: vật liệu thép không gỉ, khả năng giữ nhiệt được công bố rõ ràng và mức giá dễ tiếp cận. Hạn chế lớn nhất là việc không chống rò rỉ hoàn toàn, nên người dùng cần giữ cốc ở tư thế thẳng đứng khi di chuyển.