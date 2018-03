Lý giải vụ bắt cô giáo mang thai quỳ xin lỗi trò

Cô Hiên kể, để giữ an toàn cho thai nhi, cô đành phải quỳ xuống để xin lỗi con chị Nghĩa.

Xung quanh xôn xao vụ cô giáo thực tập bị bắt quỳ để xin lỗi trẻ mầm non, ngày 24/3, mẹ chị Phan Thị Nghĩa (trú tại khối 3, phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) cho hay, tuy bà không biết tường tận sự việc xảy ra như thế nào nhưng nghe tin con gái đánh cô Phan Thị Hiên (21 tuổi, giáo sinh thực tập tại trường mầm non Việt -Lào) nhập viện, bà đã tới thăm và động viên.

Mẹ chị Nghĩa tỏ ra yên tâm hơn khi thấy sức khỏe của cô Hiên đã tiến triển và ổn định trở lại. Bà cũng mong muốn hai bên có thể hòa giải với nhau và không làm ảnh hưởng đến các cháu cũng như sự can thiệp của cơ quan công an.

Lý giải cho hành động của con gái mình, mẹ chị Nghĩa nói: "Mỗi ngày con người ta đều có mấy chục phút không kiểm soát được mình".

Mẹ của nữ phụ huynh mong muốn 2 bên có thể hòa giải với nhau. Ảnh: Zing.vn

Được biết, hiện sức khỏe cô Hiên đã tiến triển tốt, tinh thần cũng bớt hoảng loạn hơn. Khi được hỏi về diễn biến sự việc cô Hiên kể, sáng ngày 22/3, cô vừa cho các cháu trong lớp uống sữa xong thì chị Nghĩa đưa con đến.

Khi thấy con chỉ tay về phía cô Hiên nói là người làm con bị bầm chân, phụ huynh này hùng hổ lao vào lớp thét lớn: "Có phải cô đánh con tôi không?".

Không để cho cô Hiên kịp giải thích, vị nữ phụ huynh đã xông vào đánh, lôi tóc, đấm đá liên tiếp vào bụng, vào lưng cô Hiên.

"Mặc cho tôi van xin đang mang bầu đừng đánh vào bụng ảnh hưởng đến thai nhi nhưng chị Nghĩa vẫn khăng khăng 'bầu thì bầu, tao đánh cho chết luôn'", nữ giáo sinh thực tập nhớ lại.

Phụ huynh và các cô có mặt vào can ngăn nhưng chị Nghĩa vẫn tiếp tục xông vào đánh. Nữ phụ huynh này còn nói: “Mày có quỳ xin lỗi con tao thì tao tha cho”. Để giữ an toàn cho thai nhi, cô giáo đành phải quỳ xuống để xin lỗi. Sau đó, vị phụ huynh này rời khỏi hiện trường.

Cô Hiên đang nằm điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An. Ảnh: Zing.vn

Cô giáo Hiên khẳng định: “Tôi không bao giờ đánh cháu Đ.Kh, nhưng chị Nghĩa vẫn bắt tôi quỳ xin lỗi cháu, tôi thấy xấu hổ và nhục nhã lắm!”.

Về những thông tin này, theo lãnh đạo phòng GD-ĐT TP Vinh cho biết, trong báo cáo của nhà trường, không có nội dung cô giáo Hiên bị buộc phải quỳ xin lỗi. Tuy nhiên, do cô Hiên còn phải điều trị nên lãnh đạo phòng cũng chưa trực tiếp trao đổi về sự việc.

“Chúng tôi sẽ tìm hiểu cụ thể về nội dung cô giáo bị buộc phải quỳ gối”, vị lãnh đạo nói trên cho biết.

Trong một diễn biến mới liên quan đến sự việc, chiều ngày 24/3, công an TP Vinh cho biết, đơn vị đã triệu tập chị Nghĩa để làm rõ hành vi vào trường mầm non Việt - Lào hành hung một giáo viên thực tập đang mang thai, khiến cô này phải nhập viện cấp cứu.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thanh Giang (Tổng hợp)