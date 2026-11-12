Lý giải việc Jisoo yêu cầu không sử dụng lightstick BLACKPINK ở sân khấu solo

Dân mạng chia sẻ hình ảnh một mục trong quy định phía Jisoo (BLACKPINK) đưa ra trong việc chọn fan tham gia buổi ghi hình sân khấu quảng bá của cô tại show âm nhạc cuối tuần tại Hàn Quốc - fan bắt buộc phải sở hữu lightstick chính thức của Jisoo mới được tham gia, kể cả lightstick của BLACKPINK cũng bị cấm.

Lightstick được đối chiếu với số thứ tự trên vòng tay của từng người tham dự. Nếu bị phát hiện cho người khác mượn lightstick trong quá trình xác minh tư cách tham dự, cả người cho mượn lẫn người nhận đều có nguy cơ bị loại khỏi danh sách.

Phần quy định đang được chụp lại tạo nên đợt bàn tán lớn trên mạng xã hội.

Quy định trên nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng BLINK. Nhiều người cảm thấy khó hiểu khi Jisoo không cho phép sử dụng lightstick BLACKPINK tại sân khấu solo. Dù là hoạt động cá nhân, nữ thần tượng vẫn là một mảnh ghép của nhóm nên việc fan mang lightstick nhóm đến cổ vũ trong hoạt động cá nhân cũng là một cách thể hiện tình cảm dành cho cô. Một số người nặng lời chỉ trích Jisoo vô ơn và coi thường BLINK.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều fan cho rằng cần nhìn nhận sự việc trong bối cảnh đặc thù của các chương trình âm nhạc tại Hàn Quốc. Khác với concert hay fan meeting phải mua vé, các chương trình âm nhạc thường có suất tham dự dành cho người hâm mộ miễn phí. Việc đăng ký tham gia các buổi ghi hình của nghệ sĩ nổi tiếng không hề dễ dàng.

Không chỉ quy định gắt về lightstick, phía Jisoo cũng đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe khác nhằm đảm bảo chỉ fan đích thực mới có thể đến tham dự. Việc chỉ chụp một mục quy định đăng lên mạng khiến netizen không hiểu rõ bối cảnh, mắng oan Jisoo.

Fan đến tham dự còn phải cung cấp bằng chứng mua single album Click, lịch sử nghe nhạc trên Melon với tối thiểu 500 lượt nghe cho Click và 300 lượt nghe cho Addicted. Người đăng ký cũng cần duy trì tư cách hội viên (membership) ít nhất 30 ngày tính đến thời điểm kiểm tra.

Những ai yêu mến BLACKPINK đều biết câu chuyện nội bộ fandom lục đục, "chia năm xẻ bảy" từ khi nhóm mới ra mắt. Từng có tình trạng khán giả (thậm chí akgae/fan cá nhân tiêu cực trà trộn, đăng kí tham gia với mục đích lấy quà Jisoo (hoặc idol khác) chuẩn bị cho fan đem bán giá cao. Vì thế, những quy định gắt gao mà phía Jisoo đưa ra không vô lý, mà nhằm mục đích đảm bảo chỉ fan trung thành mới có thể đến xem cô biểu diễn.

Quà Jisoo chuẩn bị cho người hâm mộ đến xem cô biểu diễn tại Music Core có đồ ăn vặt, túi và một vài đồ dùng đến từ thương hiệu thời trang mà cô hợp tác.

Một fan giải thích cho những quy định gắt gao phía Jisoo đưa ra nhằm sàng lọc chỉ những người hâm mộ đích thực mới có thể đến tham dự buổi ghi hình quảng bá. Người này đính kèm hình ảnh loạt quà tặng đắt đỏ Jisoo chuẩn bị cho fan.

Chuyện quà tặng từ thần tượng bị rao bán không phải vấn đề mới trong cộng đồng K-Pop. Những món đồ vốn được nghệ sĩ chuẩn bị với mong muốn tri ân người hâm mộ đôi khi lại xuất hiện trên các nền tảng mua bán đồ cũ chỉ sau vài giờ phát quà.

Vào năm 2024, G-Dragon chuẩn bị những món quà đặc biệt dành cho người hâm mộ đến tham gia ghi hình SBS Inkigayo. Bộ quà có khăn, băng keo trang trí, móc khóa, túi dây rút... Thế nhưng, chỉ sau ít ngày ghi hình, một số bộ sản phẩm đã xuất hiện sàn bán đồ cũ với mức giá lên tới 730.000 won (khoảng 14 triệu đồng).

Dẫu vậy, hiện chưa có thông tin xác nhận tình trạng người giả danh fan hoặc bán lại quà tặng là nguyên nhân trực tiếp khiến ê-kíp Jisoo đưa ra quy định gắt gao trên. Đây là cách lý giải được một bộ phận người hâm mộ đưa ra để bảo vệ quyết định của nữ ca sĩ.

Sau cùng, việc Jisoo xây dựng không gian cổ vũ riêng cho hoạt động cá nhân không đồng nghĩa với tuyên bố tách khỏi BLACKPINK. Tuy nhiên, giữa thời điểm sự nghiệp solo của các thành viên ngày càng phát triển, những quy định liên quan đến ranh giới giữa hoạt động cá nhân và hình ảnh nhóm vẫn dễ trở thành chủ đề nhạy cảm đối với BLINK.