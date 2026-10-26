Lý giải sức hút khiến bài hát nhạc rap Trung Quốc do AI sáng tác thu hút tới 100 triệu lượt xem

Ca khúc quy tụ 10 nhân vật tiêu biểu trong lịch sử và thần thoại Trung Quốc, từ những nhà thơ và chính khách được kính trọng đến Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết, nhằm chia sẻ, an ủi và khích lệ những con người đang kiệt sức trong cuộc sống hiện đại. Ảnh: YouTube/@喆FILM_Official

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 26/10, bài hát đang gây bão trên mạng xã hội này thuộc thể loại rap, do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, có hình ảnh của một số nhân vật lịch sử nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Mang tên Guo Lai Ren (Quá Lai Nhân), bài hát đã vượt mốc 100 triệu lượt xem trên các nền tảng chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhờ đánh trúng những nỗi lo âu trong cuộc sống hiện đại.

Bài hát quy tụ 10 nhân vật tiêu biểu trong lịch sử và thần thoại Trung Quốc, từ những nhà thơ và chính khách được kính trọng đến Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết. Thay vì đọc lại những câu thơ cổ điển hay lên lớp khán giả, các nhân vật hát rap về những gian truân mà họ từng trải qua trong lịch sử, qua đó chia sẻ, an ủi và khích lệ những con người đang kiệt sức trong cuộc sống hiện đại.

Ca khúc mở đầu bằng phần rap của Đỗ Phủ, một trong những nhà thơ lớn nhất thời Đường, nổi tiếng với câu thơ kinh điển bày tỏ ước mong có hàng triệu ngôi nhà để che chở những người gặp cảnh khốn khó. Trong ca khúc, Đỗ Phủ than thở rằng dù đã ngoài 40 tuổi, ông vẫn phải thuê nhà ở kinh đô Trường An và phải chịu cảnh chủ nhà liên tục tăng tiền thuê.

Sau đó, ông trực tiếp hỏi người nghe: “Các bạn cũng đang trải qua điều tương tự, phải không?”. Câu hỏi này chạm đúng nỗi lòng của khán giả hiện đại đang chật vật với các khoản vay mua nhà và hóa đơn sinh hoạt.

Ở phần sau, Tô Thức, nhà văn lớn thời Tống và là người có sự nghiệp chính trị liên tục bị gián đoạn bởi những lần giáng chức và lưu đày, đề cập đến áp lực không ngừng tại nơi làm việc. Những câu rap của ông nhắc đến hiện tượng khét tiếng mang tên “lời nguyền tuổi 35”, ám chỉ ngưỡng tuổi ở Trung Quốc khiến người lao động trên 35 tuổi phải đối mặt với tình trạng phân biệt đối xử phổ biến trong tuyển dụng và nguy cơ mất việc gia tăng. Ca khúc cũng đề cập đến từ “tối ưu hóa”, cách nói giảm nói tránh được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến để chỉ việc sa thải nhân viên.

Đứng sau ca khúc gây sốt này là Vương Khôn Triết, một nhà sáng tạo nội dung hình ảnh giàu kinh nghiệm với hơn 10 năm hoạt động. Đầu năm nay, anh bắt đầu chuyển sang sản xuất nội dung có sự hỗ trợ của AI.

Trước đó, Vương Khôn Triết từng đăng một số video có các nhân vật lịch sử tham gia những màn rap đối đầu. Tuy nhiên, các sản phẩm này phần lớn chỉ mang tính giải trí và khai thác yếu tố lịch sử, chưa bao giờ tạo được tiếng vang như “Quá Lai Nhân”.

Trên Douyin, video “Quá Lai Nhân” đã thu hút hơn 3 triệu lượt thích và 97.000 bình luận tính đến sáng 25/10.

Phần bình luận đã trở thành nơi để người dùng trút bầu tâm sự. Họ chia sẻ những thất bại trong sự nghiệp, gánh nặng trả nợ mua nhà và nỗi đau mất người thân, đồng thời suy ngẫm về ý nghĩa rộng lớn hơn của cuộc sống.

Một bình luận viết: “Đây chắc chắn là tác phẩm hay nhất mà tôi từng xem về việc khắc họa chân thực những khó khăn của tuổi trung niên”.

Theo trang The Paper, Vương Khôn Triết cho biết anh chỉ mất từ 3 đến 4 ngày để sản xuất ca khúc, với chi phí vài nghìn nhân dân tệ cho các gói thuê bao AI và năng lực tính toán. Con số này chỉ bằng một phần nhỏ ngân sách thường cần thiết để thực hiện các buổi quay video ca nhạc bình thường.

Vương Khôn Triết tự mình làm các việc từ việc quyết định thể loại âm nhạc, cấu trúc, nhịp độ đến phần lời ban đầu. Sau đó, anh sử dụng các công cụ AI để thử nghiệm cách phối khí và liên tục điều chỉnh.

Trong khi sự phát triển của AI tạo sinh gây lo ngại và làm đảo lộn ngành điện ảnh và truyền hình truyền thống, Vương Khôn Triết lại xem công nghệ này là lực lượng giúp tạo ra sân chơi bình đẳng hơn thay vì một mối đe dọa.

Vương Khôn Triết mô tả đây là quá trình “dân chủ hóa công nghệ”, giúp các nhà sáng tạo có xuất phát điểm bình đẳng hơn. Theo anh, khi việc tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng cơ bản trở nên tương đối dễ dàng, gu thẩm mỹ, khả năng đánh giá và sự tinh tế trong việc thể hiện cảm xúc của nhà sản xuất lại càng trở nên quan trọng.

Anh nói: “AI có thể sản xuất nội dung hàng loạt, nhưng không thể tạo ra sự đồng cảm và tiếng vang trong lòng người xem hàng loạt”.

Anh cho biết ca khúc không nhằm mục đích liệt kê những nỗi khổ trong cuộc sống, mà muốn nhắc nhở mọi người rằng ai cũng phải đối mặt với khó khăn. Thông điệp cốt lõi, được nhắc lại xuyên suốt ca khúc, rất đơn giản: “Bạn không đơn độc”.

Được khích lệ bởi sự đón nhận của công chúng, Vương Khôn Triết dự định tiếp tục khám phá những phong cách âm nhạc và hình thức kể chuyện mới bằng AI. Anh hy vọng một ngày nào đó có thể đạo diễn một bộ phim điện ảnh dài do AI tạo ra khi công nghệ này ngày càng hoàn thiện.

Các nỗ lực sản xuất phim bằng AI đã được triển khai, nhưng đưa những tác phẩm này lên màn ảnh rộng vẫn là một thách thức lớn. Ngày 23/10, bộ phim “Tam Tinh Đôi: Vị Lai Vãng Sự”, tác phẩm điện ảnh đầu tiên do AI sản xuất tại Trung Quốc được cấp phép trình chiếu, đã ra rạp.

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả khá hờ hững. Tính đến sáng 25/10, bộ phim dài 100 phút, có kinh phí sản xuất hơn 10 triệu nhân dân tệ, mới thu về 914.000 nhân dân tệ. Tổng doanh thu phòng vé của phim dự báo chỉ đạt khoảng 2,5 triệu nhân dân tệ.