Khẩu vị thuê nhà của giới siêu giàu toàn cầu

Tại Manhattan (New York, Mỹ), thị trường cho thuê căn hộ siêu sang ghi nhận những giao dịch ấn tượng. Theo CNBC tháng 8/2026, số căn hộ được thuê với giá trên 100.000 USD/tháng từ đầu năm đã gấp 7 lần cả năm 2025, trong đó một căn penthouse tại Chelsea đạt mức thuê 177.000 USD/tháng.

Manhattan nổi tiếng với tòa nhà 220 Central Park South – nơi sở hữu căn hộ đắt nhất nước Mỹ.

Dù đủ năng lực sở hữu bất động sản trị giá hàng chục triệu USD, nhiều khách hàng vẫn lựa chọn thuê nhà. Theo các môi giới bất động sản hạng sang tại New York, nhóm khách này ưu tiên căn hộ hoàn thiện sẵn, thiết kế độc đáo, tầm nhìn đắt giá và trải nghiệm sống phù hợp với sở thích cá nhân.

Với giới doanh nhân và lãnh đạo cấp cao thường xuyên di chuyển giữa các trung tâm kinh tế, thuê nhà giúp duy trì chuẩn sống mong muốn, đồng thời linh hoạt trong kế hoạch cư trú và phân bổ nguồn vốn.

Theo báo cáo Branded Residences 2026–2027 của Savills, xu hướng đề cao trải nghiệm sống và tính linh hoạt đang mở ra dư địa lớn cho thị trường cho thuê căn hộ hàng hiệu. Thay vì sở hữu bất động sản tại mỗi điểm đến, giới nhà giàu sẵn sàng chi trả cao để tận hưởng không gian sống chuẩn quốc tế cùng tiện ích và dịch vụ khách sạn 5 sao.

Đây cũng là sức hút của căn hộ hàng hiệu (branded residences), đặc biệt là các dự án gắn với thương hiệu khách sạn được giới siêu giàu tin chọn. Tiện ích cao cấp, quản lý vận hành chuyên nghiệp, dịch vụ concierge, chăm sóc căn hộ theo yêu cầu cùng sự riêng tư và an ninh đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của nhóm khách thuê cao cấp.

Tại Boston (Mỹ), một căn hộ hai phòng ngủ thuộc Four Seasons Private Residences, One Dalton được cho thuê với giá 16.500 USD/tháng. Theo Savills, hơn 50% dự án bất động sản hàng hiệu đang vận hành trên toàn cầu có chương trình cho thuê, cho thấy đây là phương án khai thác dòng tiền phổ biến của các chủ sở hữu.

Nhu cầu thuê căn hộ hàng hiệu tại lõi trung tâm TP.HCM tăng cao

Tại Việt Nam, bất động sản hàng hiệu đang mở rộng từ các điểm đến nghỉ dưỡng sang đô thị lớn. Theo Savills Việt Nam, tính đến tháng 4/2026, căn hộ hàng hiệu đô thị chiếm khoảng 60% nguồn cung đang phát triển, so với 28% nguồn cung đã hoàn thành. Sự dịch chuyển này phản ánh tiềm năng sở hữu và khai thác cho thuê tại Hà Nội và TP.HCM, với các dự án nổi bật như The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand (Hàng Bài), và Grand Marina, Saigon tại khu vực Ba Son, TP.HCM, với các căn hộ mang thương hiệu Marriott và JW Marriott

Nhu cầu lưu trú cao cấp tại TP.HCM đang tăng trưởng ổn định. Theo Savills Việt Nam, quý III/2026, tỷ lệ lấp đầy căn hộ hạng A đạt 85%, tăng từ mức 82% cuối năm 2024.

Sự hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) tại phường Sài Gòn từ tháng 2/2026, cùng triển vọng thu hút các định chế tài chính, tập đoàn đa quốc gia và chuyên gia nước ngoài, được kỳ vọng tạo động lực dài hạn cho thị trường cho thuê nhà ở hạng sang tại khu vực trung tâm.

Tọa lạc tại khu đất Ba Son ven sông Sài Gòn, Grand Marina, Saigon là dự án bất động sản hàng hiệu do Masterise Homes phát triển, thu hút nhóm khách thuê là lãnh đạo, doanh nhân quốc tế. Hai tòa Marriott Residences (Lake) và JW Marriott Residences (Sea) đã đi vào vận hành, được Marriott International trực tiếp quản lý theo tiêu chuẩn thương hiệu.

Theo thống kê nội bộ của Masterise Homes đến tháng 10/2026, khách thuê nước ngoài tại tòa Sea chiếm 50%, đến từ các quốc gia thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Căn hộ 1 và 2 phòng ngủ được ưa chuộng nhất, chiếm gần 87% tổng giao dịch cho thuê tại tòa này.

Grand Marina, Saigon: Sức hút từ trải nghiệm sống hàng hiệu chuẩn JW Marriott

Đối với nhóm khách thuê là giới doanh nhân và chuyên gia quốc tế, vị trí tại lõi trung tâm là một trong những lợi thế đáng chú ý của Grand Marina, Saigon.

Từ khu căn hộ ven sông Ba Son, cư dân dễ dàng kết nối đến các khu văn phòng, trung tâm tài chính và cơ quan ngoại giao. Ga ngầm Ba Son thuộc tuyến Metro số 1, kết nối trực tiếp với tháp tài chính Saigon Marina IFC trong cùng khu phức hợp và cách khu căn hộ vài phút đi bộ, giúp cư dân linh hoạt trong di chuyển.

Bên trong tòa nhà, hệ tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng cũng đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt của khách thuê là giới doanh nhân và chuyên gia quốc tế. Từ phòng họp riêng phục vụ công việc, phòng chiếu phim đến hồ bơi vô cực và phòng tập thể chất, cư dân có thể kết hợp công việc, chăm sóc bản thân, giải trí và thư giãn ngay trong khu căn hộ.

Song hành cùng vị trí và tiện ích là dịch vụ vận hành chuẩn khách sạn 5 sao, yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh với tệp khách thuê cao cấp. Tại tòa Sea, đội ngũ quản gia cao cấp JW Marriott phục vụ 24/7 với các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày tại khu căn hộ cũng như khi cư dân lưu trú tại các khách sạn – resort thuộc mạng lưới Marriott trên toàn cầu, góp phần giảm bớt công việc quản lý cuộc sống hằng ngày cho cư dân.

Dịch vụ dọn phòng theo yêu cầu (housekeeping) hỗ trợ chăm sóc căn hộ khi cư dân vắng nhà, phù hợp với những người thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia. Cùng hệ thống an ninh đa lớp và các sự kiện cộng đồng do Marriott tổ chức định kỳ, những tiện ích này tạo nên trải nghiệm sống hàng hiệu khác biệt, phù hợp với phong cách sống của công dân toàn cầu.

Với chủ sở hữu, nhu cầu từ nhóm khách thuê quốc tế có khả năng chi trả cao mở ra tiềm năng khai thác dòng tiền trong thời gian không sử dụng căn hộ. Những lợi thế hiện hữu giúp Grand Marina, Saigon duy trì sức cạnh tranh trên thị trường cho thuê cao cấp, đồng thời trở thành tài sản tích sản mang tính biểu tượng tại một trong những vị trí đắt giá bậc nhất TP.HCM, nơi giá trị tài sản song hành với vị thế chủ nhân.