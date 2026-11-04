Lý giải quy định cấm nhập khẩu điện thoại, máy tính cũ

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 4/11 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), trả lời về quy định danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ KH&CN) cho biết, việc ban hành quy định xuất phát từ ba mục tiêu:

Thứ nhất, chuẩn hóa và đồng bộ hệ thống pháp luật. Quy định về quản lý nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng được triển khai từ nhiều năm trước. Việc ban hành danh mục mới nhằm bảo đảm thống nhất với pháp luật về công nghiệp công nghệ số, đồng thời cập nhật mã hàng hóa theo hệ thống HS, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và thực thi.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo thông tin.

Thứ hai, bảo vệ người tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước. Việc hạn chế nhập khẩu điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng nhằm ngăn ngừa nguy cơ Việt Nam trở thành nơi tiếp nhận thiết bị điện tử cũ, chất lượng thấp. Đồng thời, hạn chế rủi ro về an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu và những nguy cơ phát sinh từ thiết bị không còn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thứ ba, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh danh mục sản phẩm cấm nhập khẩu, quy định vẫn có những trường hợp ngoại lệ, cho phép nhập khẩu thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất, nghiên cứu và các mục đích được pháp luật cho phép.

Điện thoại thông minh và một số nhóm thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng thuộc diện quản lý theo mã HS cụ thể. Việc xác định hàng hóa thuộc danh mục cấm hay được phép nhập khẩu phải căn cứ vào mã hàng và các quy định liên quan.

Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo nhấn mạnh, quy định này sẽ hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam với việc kiểm soát chặt hàng tiêu dùng công nghệ cũ.

Cụ thể, dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị, công cụ đã qua sử dụng đáp ứng tiêu chí theo pháp luật về công nghiệp công nghệ số, phục vụ trực tiếp cho dự án đầu tư sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm vi mạch bán dẫn hoặc hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số vẫn được phép nhập khẩu.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 63 ngày 27/10, công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm mã số hàng hóa (mã HS).

Theo đó, danh mục cấm nhập khẩu được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 31/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quang cảnh họp báo.

Đáng chú ý, quy định không chỉ áp dụng đối với sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng mà còn bao gồm bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của các sản phẩm thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Các sản phẩm công nghệ số tân trang có mã HS thuộc danh mục cấm cũng không được phép nhập khẩu. Đây là những thiết bị đã qua sử dụng, được sửa chữa hoặc thay thế linh kiện nhằm khôi phục chức năng, chất lượng và hình thức tương đương sản phẩm mới.

Thông tư cũng quy định rõ cách áp dụng danh mục theo mã HS. Trường hợp danh mục xác định đến nhóm 4 chữ số hoặc phân nhóm 6 chữ số, lệnh cấm áp dụng đối với toàn bộ mã HS 8 chữ số thuộc nhóm hoặc phân nhóm tương ứng. Nếu quy định cụ thể đến mã HS 8 chữ số, lệnh cấm chỉ áp dụng với mã hàng đó.

Tuy nhiên, một số dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị và công cụ đã qua sử dụng vẫn được phép nhập khẩu nếu đáp ứng điều kiện pháp luật, phục vụ trực tiếp dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn hoặc hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, thay thế Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.