Mới đây, Lý Gia Hân chia sẻ loạt ảnh tình cảm bên ông xã Hứa Tấn Hanh nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên hài hước viết: “Khoe một chút về cuộc hôn nhân 18 năm cũng không quá đáng đâu nhỉ?”.

Theo truyền thông Hong Kong, vợ chồng Lý Gia Hân đã có chuyến đi đến Thượng Hải để kỷ niệm dịp đặc biệt này. Cả hai cùng thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng sang trọng và lưu lại những khoảnh khắc tình cảm bên nhau. Ở tuổi 56, mỹ nhân Hong Kong vẫn giữ được vẻ ngoài thanh lịch cùng nhan sắc nổi bật.

Lý Gia Hân sau 18 năm làm dâu hào môn

Sau 18 năm chung sống, Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh có thêm nhiều thời gian dành cho nhau khi con trai đang du học tại Anh. Cặp đôi thường xuyên cùng đi du lịch, thưởng thức các buổi hòa nhạc. Trước đó, cả hai cũng có chuyến đi ngắm hoa anh đào tại Nhật Bản.

Lý Gia Hân chính thức bước chân vào hào môn khi kết hôn với Hứa Tấn Hanh vào tháng 11/2008. Ông xã của nữ diễn viên xuất thân từ một trong những gia tộc giàu có tại Hong Kong. Ba năm sau ngày cưới, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng.

Trước khi trở thành phu nhân hào môn, Lý Gia Hân từng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc và sự nghiệp nghệ thuật. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1988, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được các nhà làm phim săn đón.

Trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong, Lý Gia Hân có cơ hội hợp tác với hàng loạt tên tuổi đình đám như Lý Liên Kiệt, Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa và Châu Tinh Trì. Những tác phẩm như Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại, Phương Thế Ngọc, Đọa Lạc Thiên Sứ hay Đỗ Thánh 2 đã góp phần đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả châu Á.

Nhiều năm sau khi các bộ phim ra mắt, vẻ đẹp của nữ diễn viên vẫn được khán giả nhắc đến khi nói về thế hệ mỹ nhân Hong Kong thập niên 1990.

Không chỉ nổi tiếng với danh xưng Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong, Lý Gia Hân còn để lại dấu ấn qua những tạo hình cổ trang và hình ảnh kiêu kỳ, sắc sảo trên màn ảnh. Nhiều năm sau khi các bộ phim ra mắt, vẻ đẹp của nữ diễn viên vẫn được khán giả nhắc đến khi nói về thế hệ mỹ nhân Hong Kong thập niên 1990.

Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, Lý Gia Hân dần rời xa màn ảnh để dành thời gian chăm sóc tổ ấm. Thay vì xuất hiện liên tục trong các dự án điện ảnh, cô chủ yếu góp mặt tại một số sự kiện, hoạt động thời trang và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Ở tuổi 56, Lý Gia Hân không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như những năm tháng đỉnh cao. Dẫu vậy, mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên vẫn nhận được sự chú ý của công chúng. Những vai diễn từ hàng chục năm trước đã trở thành một phần ký ức của thế hệ khán giả từng yêu mến điện ảnh Hong Kong, trong khi cuộc sống hiện tại của cô lại gắn liền với gia đình và những chuyến đi cùng người bạn đời.