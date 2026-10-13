Lý do xe tăng T-14 Armata Nga được so sánh với Ferrari

Không chỉ sở hữu động cơ mạnh mẽ, xe tăng T-14 Armata còn được nâng cấp khả năng cơ động, trong đó có một tính năng mà ngay cả siêu xe Ferrari cũng khó có thể sánh được.

Xe tăng T-14 của Nga. (Ảnh: RN)

Theo Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Uralvagonzavod Alexander Potapov, một loại đạn mới với nhiều biến thể đầu đạn đã được phát triển dành cho xe tăng T-14 Armata, giúp nâng cao hiệu quả chiến đấu. Công việc nghiên cứu vẫn đang tiếp tục nhằm cải thiện hiệu suất của loại đạn này và tối ưu hóa cấu hình dựa trên kinh nghiệm sử dụng xe tăng trong các chiến dịch quân sự đặc biệt.

Những thông tin trên được Potapov chia sẻ trước thềm kỷ niệm 90 năm thành lập Uralvagonzavod, theo hãng thông tấn TASS.

T-14 được định hướng trở thành nền tảng thiết giáp thế hệ mới, không chỉ nhờ các công nghệ tích hợp trên phương tiện mà còn bởi yêu cầu huấn luyện kíp lái khác biệt so với những dòng xe tăng cũ.

Potapov ví sự khác biệt này như việc chuyển từ một chiếc Zhiguli sản xuất trong thập niên 1980 sang một chiếc Ferrari hiện đại. Theo ông, người đã quen điều khiển T-72 không thể lập tức vận hành T-14 thành thạo mà cần trải qua quá trình đào tạo phù hợp.

Phép so sánh này cho thấy Armata không đơn thuần là phiên bản nâng cấp của các dòng xe tăng trước đó. Việc khai thác hiệu quả những công nghệ mới trên xe đòi hỏi kíp lái phải làm quen với hệ thống điều khiển và cách vận hành khác biệt.

T-14 Armata được trang bị động cơ diesel A-85-3A 12 xi-lanh bố trí theo hình chữ X, có công suất 1.500 mã lực, kết hợp với hộp số tự động. Xe mang theo 2.100 lít nhiên liệu, cho phép di chuyển tới 500 km, trong khi tốc độ tối đa trên đường có thể đạt 90 km/h.

Đáng chú ý, hộp số của xe đã được bổ sung bộ đảo chiều trong quá trình hiện đại hóa. Cải tiến này cho phép T-14 di chuyển lùi nhanh tương đương khi tiến, qua đó giúp xe nhanh chóng rời khỏi vị trí khai hỏa hoặc quay lại nơi ẩn nấp mà không nhất thiết phải xoay toàn bộ thân xe.

Khả năng cơ động này được thể hiện trong cuộc tập trận Center-2026. Theo thông tin được công bố, một chiếc T-14 nhanh chóng lao ra khỏi vị trí ẩn nấp, khai hỏa rồi lập tức lùi trở lại.

Đây chính là điểm tạo nên sự khác biệt trong phép so sánh với Ferrari. Nếu siêu xe nổi tiếng với tốc độ trên đường, Armata được thiết kế để phát huy khả năng cơ động trong môi trường chiến đấu, nơi việc tiến lên khai hỏa rồi nhanh chóng lùi về vị trí an toàn có thể mang ý nghĩa quan trọng.