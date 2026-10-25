Lý do vùng Trung Tây bất ngờ thành chiến trường bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Bên trong một phòng bỏ phiếu ở thủ đô Washington D.C. Ảnh tư liệu: Kiều Trang, PV TTXVN tại Washington

Theo truyền thông Mỹ, đảng Dân chủ đang có cơ hội giành lại ảnh hưởng tại vùng Trung Tây nước Mỹ khi những lo ngại về chi phí sinh hoạt và hiệu quả chính sách kinh tế làm lung lay sự ủng hộ dành cho đảng Cộng hòa trong nhóm cử tri lao động.

Một thập kỷ sau khi ông Donald Trump lần đầu làm thay đổi bản đồ chính trị khu vực, nhiều bang từng nghiêng về đảng Cộng hòa đang chứng kiến các cuộc đua cạnh tranh hơn. Iowa và Ohio, vốn lâu nay ít được xem là bang chiến địa, nay có thể trở thành những điểm nóng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Ngay cả các bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa như Kansas, Nebraska và Indiana cũng xuất hiện những dấu hiệu cạnh tranh gay gắt.

Từ vụ gieo trồng mùa Xuân đến thời điểm thu hoạch mùa Thu, những lo ngại về xung đột với Iran và hệ lụy từ các tranh chấp thương mại đã gia tăng sức ép lên người dân và doanh nghiệp. Cử tri đề cập đến giá xăng dầu, thực phẩm và lãi suất cao. Chính sách thuế quan thay đổi liên tục khiến nông dân phải trả nhiều tiền hơn cho phân bón, trong khi một số nhà sản xuất phải cắt giảm nhân sự do chi phí linh kiện nhập khẩu tăng. Quyết định cho phép nhập khẩu thịt bò cũng khiến nhiều chủ trang trại bất bình. Các khoản cắt giảm chi tiêu cho y tế và chương trình hỗ trợ tiếp tục làm gia tăng khó khăn.

Những cam kết phục hồi ngành sản xuất chưa đem lại kết quả như kỳ vọng. Trước cả khi xung đột với Iran đẩy chi phí lên cao, một số bang chiến địa đã đối mặt với tình trạng kinh tế suy yếu. Iowa ghi nhận tốc độ tăng trưởng hằng năm thấp nhất cả nước trong năm 2025, theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ.

Ông Steve Kuiper, Chủ tịch Hiệp hội Người trồng ngô Iowa, nhận định với đài CNN rằng giới nông nghiệp đang mệt mỏi và mất tinh thần trước những sức ép kéo dài.

Những bất mãn này mở ra cơ hội cho các ứng cử viên Dân chủ. Ông Beau Bayh, ứng cử viên chức vụ ngoại trưởng bang Indiana, cho rằng nhiều cam kết của Tổng thống Trump về giảm chi phí sinh hoạt, tránh các cuộc chiến mới ở nước ngoài và cải thiện kinh tế vẫn chưa trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, sự bất mãn với đảng Cộng hòa không đồng nghĩa cử tri đã hoàn toàn chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ. Cựu Thống đốc bang Iowa Tom Vilsack cho rằng nhiều người chỉ muốn gửi đi thông điệp không hài lòng với những người đang nắm quyền.

Tổng thống Trump hiểu rõ bầu cử giữa nhiệm kỳ thường là phép thử đối với đảng cầm quyền. Năm 2018, đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện dù vẫn giữ được Thượng viện. Giới chức đảng này hiện lo ngại kịch bản tương tự có thể lặp lại.

Các cuộc thăm dò cho thấy cử tri có thể trừng phạt đảng Cộng hòa tại Washington, dù hình ảnh của đảng Dân chủ cũng không được đánh giá cao. Cựu Thống đốc bang Minnesota Tim Pawlenty dự báo đảng Dân chủ có thể giành được nhiều ghế, nhưng quy mô thắng lợi vẫn chưa rõ. Theo ông, đảng Cộng hòa vẫn có cơ hội giữ Thượng viện, ngay cả khi nguy cơ mất Hạ viện ngày càng lớn.

Một trạm xăng ở bang Virginia. Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Mỹ

Cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội ngày càng căng thẳng

Tại Iowa và Ohio, đảng Dân chủ có cơ hội giành các ghế Thượng viện quan trọng, tiến gần hơn tới mục tiêu giành đa số. Cơ hội của đảng này tại các cuộc đua thống đốc ở hai bang cũng được đánh giá khả quan, có thể giúp họ mở rộng ảnh hưởng tại những bang hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Sức ép còn xuất hiện tại Kansas và Nebraska. Tại Kansas, mục sư Adam Hamilton khiến đảng Cộng hòa phải tăng cường bảo vệ ghế Thượng viện của ông Roger Marshall. Ở Nebraska, ứng cử viên độc lập Dan Osborn thu hút sự ủng hộ của cử tri Dân chủ, tạo thêm thách thức cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Pete Ricketts.

Nhiều ghế Hạ viện do đảng Cộng hòa nắm giữ tại vùng Trung Tây cũng có nguy cơ đổi chủ. Đảng Dân chủ hy vọng giành thêm ghế tại Iowa, Ohio và Michigan. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa vẫn tin rằng họ có thể bảo vệ vị thế tại khu vực phía bắc Trung Tây, đặc biệt là Michigan, nơi cuộc đua Thượng viện giữa ứng cử viên Dân chủ Abdul El-Sayed và cựu nghị sĩ Cộng hòa Mike Rogers đang diễn ra quyết liệt.

Trong chuyến vận động tại Iowa ngày 22/10, Tổng thống Trump kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho các ứng cử viên Cộng hòa nhằm duy trì đà phát triển kinh tế của bang. Ông cũng đưa ra nhiều cam kết hỗ trợ, gồm gói hỗ trợ nông dân trị giá 8 tỷ USD, kế hoạch xây dựng nhà máy thép lớn nhất nước tại Iowa và biện pháp tạm thời giảm chi phí dầu diesel tại Nebraska.

Những cam kết này nhằm giải quyết một phần mối lo về kinh tế của cử tri, song vẫn chưa đủ để xóa bỏ hoài nghi. Một số quan chức Cộng hòa lo ngại các chuyến vận động dày đặc của ông Trump có thể ảnh hưởng đến cơ hội của các ứng cử viên cùng đảng trong những cuộc đua địa phương.

Tại Michigan, ông Rogers công khai kêu gọi chấm dứt cuộc chiến thuế quan với Canada, cho rằng nước láng giềng không phải đối thủ của Mỹ.

Tại Ohio, ứng cử viên thống đốc Vivek Ramaswamy vấp phải chỉ trích liên quan đến một quảng cáo tranh cử gây tranh cãi. Cuộc tranh luận quanh quảng cáo này thu hút sự chú ý, trong khi vấn đề mà nhiều cử tri quan tâm nhất vẫn là giá cả.

Một cử tri 55 tuổi tại Ohio cho biết chi phí xăng dầu và thực phẩm đang gây áp lực lên gia đình bà, buộc bà phải hỗ trợ con gái mua thực phẩm hằng tuần. Tuy nhiên, bà vẫn tin rằng việc cải thiện tình hình kinh tế cần thời gian và cho rằng Tổng thống Trump đang nỗ lực giải quyết vấn đề.

Khi ngày bầu cử đến gần, câu hỏi đặt ra là liệu những cam kết mới và chiến dịch vận động của ông Trump có đủ sức củng cố sự ủng hộ của cử tri hay không. Kết quả tại vùng Trung Tây không chỉ quyết định số ghế Quốc hội mà còn phản ánh đánh giá của người dân về tình hình kinh tế và khả năng thực hiện các cam kết của cả hai đảng.