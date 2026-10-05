Lý do VinFast VF Wild bản giá dễ tiếp cận ra mắt đầu tiên

Ảnh: Phong Vân.

Khi VinFast VF Wild bản tiền thương mại được trưng bày tại nhiều đại lý trên toàn quốc, giá bán 860 triệu đồng thu hút sự quan tâm. Mức giá này không chỉ ngang bằng loạt đối thủ bán tải xăng dầu, mà còn giúp VF Wild trở thành xe điện phạm vi mở rộng (REEV hoặc EREV) dễ tiếp cận nhất thị trường Việt Nam vào lúc này.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cũng để ngỏ khả năng VinFast sẽ cho ra mắt một phiên bản cao cấp hơn của bán tải VF Wild, đi kèm nhiều trang bị hiện đại, thiết lập hệ dẫn động khác biệt và hệ thống REEV mạnh mẽ hơn.

Trước khi phiên bản cao cấp đó sẵn sàng ra mắt, VinFast dường như đang toan tính một chiến lược tiếp cận khách hàng nhanh nhất có thể bằng giá bán rẻ dành cho VF Wild.

REEV giá mềm

So với ôtô động cơ đốt trong, ôtô thuần điện và xe hybrid có giá bán cao hơn do phải "gánh" thêm motor điện và gói pin. Tuy nhiên nếu đặt cạnh ôtô thuần điện, REEV trong phần lớn trường hợp là những mẫu xe rẻ hơn.

Chẳng hạn ở thị trường Australia, Chery Tiggo 7 bản xăng có giá từ 29.990 AUD (khoảng 20.850 USD). Forthing Taikon 5 phiên bản REEV có giá từ 36.990 AUD (khoảng 25.710 USD) và bản thuần điện của chính mẫu xe này được bán với giá từ 38.990 AUD (xấp xỉ 27.100 USD).

Mazda MX-30 bản thuần điện và REEV có giá ngang nhau. Ảnh: Mazda.

Trường hợp Mazda MX-30 cũng cho thấy REEV không nhất thiết đắt hơn ôtô thuần điện. Tại Anh, Mazda từng niêm yết các phiên bản R-EV Prime-Line và Exclusive-Line ngang giá với biến thể BEV tương ứng, khởi điểm 31.250 bảng Anh (tương đương 40.800 USD).

Ở bản REEV, hãng xe Nhật Bản đã cắt giảm một nửa dung lượng pin trên bản thuần điện để bù đắp chi phí cho việc bổ sung động cơ Wankel và bình xăng.

Quay trở lại với VinFast VF Wild, giá bán 860 triệu đồng khi ra mắt khách Việt đã trao cho "tân binh" này một sức cạnh tranh tương đối ổn trên thị trường.

Lúc này, Ford Ranger bán chạy nhất đang có dải giá khá rộng, từ 726 triệu đồng đến 1,448 tỷ đồng. Toyota Hilux có 3 phiên bản với giá 632-903 triệu đồng. Bốn phiên bản Mitsubishi Triton hiện có giá 655-924 triệu đồng, còn Isuzu D-Max cabin kép có giá bán dao động 656-942 triệu đồng.

Ford Ranger đang là xe bán chạy nhất phân khúc bán tải. Ảnh: Ford Việt Nam.

Mức giá 860 triệu đồng đặt vào bối cảnh phía trên nhìn chung khá "dễ chịu". Khách Việt có thể hài lòng với một mẫu bán tải chạy điện đổ xăng ở mức giá trung bình của phân khúc, không quá thấp hoặc quá cao khi đặt cạnh loạt đối thủ "sừng sỏ" gồm Ford Ranger, Toyota Hilux và Mitsubishi Triton.

Toan tính với VF Wild cầu trước

Giá bán hấp dẫn là một chuyện, VF Wild vẫn trở thành đề tài bàn luận trong cộng đồng người dùng Việt Nam bởi là bán tải hiếm hoi trang bị hệ dẫn động cầu trước.

Thậm chí theo tìm hiểu, những lô xe VF Wild đầu tiên sẽ được bán dưới dạng xe con - tức phù hợp với cấu hình dẫn động cầu trước, ưu tiên khả năng chạy phố cũng như đường trường. Các xe VF Wild bản thương mại bán ra ở giai đoạn đầu do vậy sẽ chưa phải là lựa chọn tối ưu cho nhu cầu chở hàng nặng hay off-road ở những cung đường khó.

VinFast VF Wild phiên bản ra mắt đợt đầu là một mẫu bán tải cầu trước. Ảnh: Phúc Hậu.

Những dữ kiện này gom lại giúp định hình một toan tính rất rõ mà VinFast dành cho VF Wild. Giá bán 860 triệu đồng - có thể xuống dưới 800 triệu đồng ở giai đoạn đặt cọc tiên phong - giúp khách Việt dễ tiếp cận REEV, làm quen với khái niệm "xe điện đổ xăng" và hiểu được sự khác biệt về vận hành so với dòng hybrid cắm sạc (PHEV).

Công nghệ mới thường đi kèm với giá bán cao, nhưng bán tải VF Wild REEV đang có thể được mua với ngân sách dưới 1 tỷ đồng. Hãng xe điện Việt dường như muốn "mời" khách hàng trải nghiệm công nghệ mới trên một dòng xe hoàn toàn mới mà VinFast chưa từng ra mắt trước đây.

Đối chiếu với loạt xe EREV/REEV khác đang rục rịch gia nhập thị trường Việt, Volkswagen ID. Era 9X dự kiến có giá dưới 3 tỷ đồng, còn iCaur V27 cũng sẽ sở hữu giá bán không cao hơn 2 tỷ đồng.

Volkswagen ID. Era 9X cùng với iCaur V27 là nhóm xe REEV với giá bán dự kiến ở mức vài tỷ đồng. Ảnh: Volkswagen, Phúc Hậu.

Dẫu biết các mẫu xe này nằm ở phân khúc khác nhau và tệp khách hàng cũng khác biệt, điểm chung hệ truyền động EREV/REEV vẫn có thể dùng làm tham chiếu một cách tương đối cho cách định giá mà VinFast đang thực hiện với VF Wild ở giai đoạn đầu.

Sự xuất hiện của VF Wild giúp thị trường bán tải Việt tăng tính đa dạng. Bên cạnh các lựa chọn bán tải động cơ đốt trong truyền thống, ở tầm giá 800-900 triệu đồng, khách Việt có thể tham khảo một mẫu xe mới với thiết lập REEV khác biệt.

Về cơ bản, các mẫu REEV như VF Wild vận hành không khác ôtô thuần điện, chỉ bổ sung động cơ xăng và bình nhiên liệu để cải thiện phạm vi hoạt động, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào duy nhất giải pháp sạc điện.

VF Wild giá 860 triệu đồng là cơ hội để khách Việt làm quen với khái niệm "xe điện đổ xăng" REEV. Ảnh: Phúc Hậu.

Nhiều khả năng sau khi VF Wild bắt đầu lăn bánh nhiều hơn trên đường phố Việt Nam, người dùng sẽ được giới thiệu một phiên bản cao cấp hơn của mẫu bán tải REEV.

Phiên bản này có thể dùng hệ dẫn động 4 bánh với khả năng tải tốt hơn, trang bị tiện nghi hơn, sức mạnh động cơ và sức kéo cũng được kỳ vọng cải thiện đáng kể so với mẫu xe ra mắt gần đây.

Trong trường hợp đó, VinFast phần nào có thể tự tin định giá VF Wild bản cao cấp ở mức "cao cấp" hơn, thậm chí tiệm cận 1,5 tỷ đồng như Ford Ranger Raptor 3.0L vừa ra mắt hồi đầu năm. Hãng xe Việt khi này không cần cố gắng thuyết phục khách hàng "xuống tiền", bởi phiên bản giá mềm của VF Wild đã hoàn thành xong nhiệm vụ tiên phong "chiêu đãi" trải nghiệm.

Hiện, VF Wild được công bố sở hữu công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm, dẫn động cầu trước. Gói pin dung lượng 46,4 kWh cho phép xe vận hành thuần điện hơn 250 km/lần sạc (theo chuẩn NEDC). Khi có sự tham gia của động cơ xăng, tầm hoạt động kết hợp của mẫu bán tải REEV được công bố có thể đạt trên 1.000 km.