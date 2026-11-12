Lý do VinFast liên tiếp dẫn đầu thị trường Việt

Với 3.960 xe bàn giao thành công trong tháng 10, VinFast VF 3 là ôtô bán chạy nhất thị trường và tiếp tục gia tăng cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu ôtô bán chạy nhất năm. Sau 10 tháng, doanh số lũy kế của mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ đang ở mức 46.232 xe. VinFast VF 3 hiện có giá 285-296 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

VinFast VF 6 đứng thứ nhì khi có được tháng bán hàng tốt ngay trước thời điểm ra mắt bản nâng cấp. Mẫu SUV cỡ B ghi nhận doanh số 3.716 xe trong tháng 10, lũy kế từ đầu năm đạt 22.742 xe. Lúc này, VinFast VF 6 Mới đã có thể nhận đặt cọc, giá bán 646-715 triệu đồng cho 2 phiên bản Comfort và Premium. Ảnh: VinFast.

VinFast VF 5 và biến thể Herio Green ghi nhận doanh số 3.706 xe ở kỳ báo cáo gần nhất. Sau 10 tháng, lượng xe VF 5 và Herio Green bán ra tại Việt Nam cán mốc 34.126 xe. Tương tự VF 6, mẫu SUV điện cỡ A VinFast VF 5 cũng vừa có bản mới, giá bán khởi điểm 540 triệu đồng. Biến thể Herio Green có giá 450-469 triệu đồng, còn VF 5 Green có giá 460 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

Bộ đôi xe điện cỡ nhỏ VinFast VF 2 và Minio Green ghi nhận doanh số 3.405 xe trong tháng 10 vừa qua. Ở giá bán 188 triệu đồng, VinFast VF 2 đang là lựa chọn ôtô dễ tiếp cận hàng đầu thị trường Việt Nam vào lúc này. Ảnh: VinFast.

Thành tích 2.957 xe trong tháng 10 giúp VinFast Limo Green đứng thứ 5 danh sách ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Từ đầu năm, mẫu MPV thuần điện tối ưu cho mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải đã tích lũy được doanh số 42.975 xe, bỏ xa các đối thủ gắn động cơ đốt trong. VinFast Limo Green hiện có giá 699 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

VinFast VF 8 thế hệ mới bán được 1.903 xe trong tháng 10. Trước đó tại kỳ báo cáo tháng 9, mẫu SUV cỡ D cũng bàn giao thành công 1.494 xe cho khách hàng Việt Nam. Ở thế hệ mới, VinFast VF 8 có giá khởi điểm 899 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

Với 1.617 xe tại kỳ báo cáo tháng 10, Mazda CX-5 tiếp tục là dòng xe động cơ đốt trong duy nhất tại Việt Nam có thể duy trì sức bán trên 1.000 xe/tháng từ đầu năm. Doanh số tích lũy 13.510 xe sau 10 tháng cũng giúp Mazda CX-5 củng cố vị thế dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C. Hiện, các phiên bản Mazda CX-5 có giá 699-869 triệu đồng. Ảnh: Thaco.

Không "bùng nổ" như kỳ báo cáo liền trước, Toyota Yaris Cross vẫn ghi nhận doanh số 1.327 xe ở tháng 10 vừa qua. Mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Indonesia hiện tích lũy được doanh số 13.973 xe từ đầu năm, khả năng cao sẽ trở thành cái tên bán chạy nhất trong nhóm SUV đô thị động cơ đốt trong. Phiên bản xăng của Yaris Cross có giá 650 triệu đồng, còn bản HEV nâng cấp vừa ra mắt có giá 733 triệu đồng. Ảnh: TMV.

Lượng bàn giao thành công 1.319 xe trong tháng 10 giúp doanh số lũy kế của VinFast VF MPV 7 từ đầu năm đạt 13.297 xe. VF MPV 7 cùng với biến thể Limo Green đang là những dòng MPV bán chạy hàng đầu thị trường ôtô Việt Nam. Lúc này, VinFast VF MPV 7 đang có giá 750 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

Kia Seltos bán được 1.273 xe tại kỳ báo cáo tháng 10, đánh dấu màn góp mặt hiếm hoi trong danh sách 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Tương tự Hyundai Creta hay Mitsubishi Xforce, doanh số lũy kế của Kia Seltos từ đầu năm vẫn còn một khoảng cách khá lớn với Toyota Yaris Cross xếp trên. Mẫu SUV cỡ B hiện có tổng cộng 6 phiên bản, giá bán dao động 549-689 triệu đồng. Ảnh: Thaco.