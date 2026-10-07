Lý do tuyển Việt Nam thất bại ở FIFA ASEAN Cup

Tuyển Việt Nam vừa trải qua giải đấu đáng quên.

Tuyển Việt Nam ban đầu đặt mục tiêu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. "Đây là cơ hội để toàn đội chinh phục danh hiệu tiếp theo", HLV Kim Sang-sik phát biểu trong buổi họp báo trước giải chiều 25/9. Việc tuyển Việt Nam vô địch hai kỳ ASEAN Cup gần nhất cũng tạo kỳ vọng lớn nơi người hâm mộ.

Ở vòng bảng, sau trận thua Thái Lan 0-2 tối 26/9 và hết cơ hội cạnh tranh ngôi nhất bảng để có vé vào chung kết, hy vọng ấy giảm xuống vị trí hạng ba. Và sau tất cả, tuyển Việt Nam chỉ về đích ở vị trí thứ tư sau thất bại 0-1 trước Malaysia chiều 5/10. Với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á từ tháng 1/2025, thành tích này dưới kỳ vọng của cổ động viên nước nhà.

Song, điều này dường như được dự báo từ trước.

Sứt mẻ lực lượng

Tuyển Việt Nam trục trặc về nhân sự từ trước cả khi giải khởi tranh khi đội trưởng Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Văn Vĩ không thể tới Indonesia vì chấn thương. Khi vào giải, đoàn quân của ông Kim tiếp tục gặp vô số vấn đề.

Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đình Bắc từng phải tập riêng do thể trạng chưa đảm bảo. Nguyễn Xuân Son mới đá trận đầu gặp Philippines thì phải về nước và rời giải để điều trị chấn thương. Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Bùi Hoàng Việt Anh cũng không có thể trạng tốt nhất trong cả giải.

Phạm Gia Hưng cũng phải chia tay đội trong giải với lý do gia đình. Lê Giang Patrik vắng mặt trong buổi tập sau trận thắng Pakistan 4-2 do bị đau. Chủ nhân của giải thưởng Thủ môn hay nhất ASEAN Cup 2026 thi đấu trận tranh hạng ba với cánh tay trái cuốn băng.

Lê Giang Patrik (giữa) chơi trận cuối cùng ở giải khi vết thương chưa lành hẳn.

Sau trận thua Thái Lan, tuyển Việt Nam chỉ còn 21/23 cầu thủ. Trong 21 gương mặt trụ được tới hết giải, rất ít nhân tố thực sự sung sức và sẵn sàng chơi cường độ cao. Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn trước và trong giải, HLV Kim liên tục nhắc đến việc nhiều tuyển thủ Việt Nam mệt mỏi vì phải cày ải liên tục ở ASEAN Cup 2026, các giải cấp CLB rồi FIFA ASEAN Cup 2026. Theo nhà cầm quân 49 tuổi, việc gần như không có thời gian nghỉ khiến các chấn thương của nhiều cầu thủ tích tụ từ nhẹ thành nặng.

Trong những cái tên không ở trạng thái tốt nhất, hầu hết là những mắt xích quan trọng hàng đầu của tuyển Việt Nam. Với 11 cái tên lỡ hẹn hoặc không có thể trạng tốt, số lượng "bệnh binh" của tuyển Việt Nam đủ để xếp cả một đội hình thi đấu, đặc biệt là tuyến giữa, khi HLV Kim phải gọi một cầu thủ Hạng Nhất thay Quang Hải là Võ Hoàng Minh Khoa. Tiền vệ thuộc biên chế Becamex TP.HCM thậm chí đá chính trong trận thua Thái Lan.

Đình Bắc và Trương Tiến Anh là hai ví dụ tiêu biểu cho việc phải cày ải liên tục ở ASEAN Cup 2026, các giải cấp CLB và FIFA ASEAN Cup 2026. Số phút thi đấu của hai cầu thủ này từ ngày 24/7 tới 5/10 lần lượt là 1.219 và 1.153.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam đón chào những làn gió mới như Nguyễn Adou Leygley Minh, Ngô Đăng Khoa hay Lee Williams Minh Hoàng. Song, nhóm cầu thủ này cần thêm thời gian để hòa nhập với các đồng đội mới, để thích nghi với lối chơi của HLV Kim.

Các đối thủ mạnh hơn

ASEAN Cup 2026 nằm ngoài hệ thống thi đấu chính thức của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ nhả người. Nhưng FIFA ASEAN Cup 2026 là câu chuyện khác và các đối thủ thắng tuyển Việt Nam ở giải này là Malaysia và Thái Lan đều có lực lượng mạnh nhất. "Chúng tôi thắng tuyển Việt Nam vì có đội hình tốt nhất", HLV trưởng tuyển Thái Lan, Anthony Hudson phát biểu sau trận.

Giải này, "Voi chiến" chào đón sự trở lại của Chanathip Songkrasin, cầu thủ chưa từng thua tuyển Việt Nam ở mọi lần đối đầu trong cả sự nghiệp, Supachai Chaided, Jude Soonsup-Bell, Kritsada Kaman và ba ngôi sao chơi ở nước ngoài là Nicolas Mickelson (SV Elversberg, Đức) cũng như bộ đôi Teerapat Pruetong, Supachok Sarachat (đều đang chơi cho Consadole Sapporo, Nhật Bản).

Tuyển Malaysia chỉ giữ lại 5 cầu thủ dự ASEAN Cup 2026 và có nhiều ngôi sao từ nước ngoài về như Daniel Ting (Ratchaburi FC, Thái Lan), Dion Cools (Cerezo Osaka, Nhật Bản) hay Fergus Tierney (PAC Omonia 29M, Cyprus). Ngoài ra, HLV Tan Cheng Hoe cũng có những tân binh mang dòng máu nước ngoài như Bergson da Silva (gốc Brazil) và Manuel Hidalgo (gốc Argentina) là hai cầu thủ nhập tịch, còn Brad Tapp mang dòng máu Australia.

Ngoài ra, thể thức thi đấu cũng giảm cơ hội góp mặt ở chung kết của mọi đội, trong đó có Việt Nam. Ở các giải khác, thông thường bốn đội nhất và nhì bảng sẽ gặp nhau ở bán kết, hai đội thua bán kết mới đá trận tranh hạng ba. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Hai đội nhì bảng sẽ lập tức chơi trận tranh huy chương đồng và hết cửa đá chung kết.

Bên cạnh những lý do khách quan, HLV Kim và Hoàng Đức đều thừa nhận tuyển Việt Nam còn nhiều thiếu sót. Sau tất cả, FIFA ASEAN Cup 2026 là trải nghiệm đáng quên với các "Chiến binh sao vàng". Tuy nhiên, ở các giải sau, khi có lực lượng tốt hơn và khi các tân binh Việt kiều có đủ thời gian thích nghi, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ có màn thể hiện khả quan hơn.

Highlights Việt Nam 0-1 Malaysia Chiều 5/10, tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-1 tại trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.

Nam Giang