Lý do tuyển Thái Lan gạch tên Bunmathan ở FIFA ASEAN Cup

Theerathon Bunmathan chính là cái tên gây ra nhiều tranh cãi khi không được triệu tập lên tuyển Thái Lan tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

"Thực sự, tôi rất thích Theerathon. Trước đây, chúng tôi vẫn luôn triệu tập cậu ấy. Nhưng nói thẳng ra, chúng tôi đã có những cuộc trao đổi với CLB và bản thân Theerathon", HLV Anthony Hudson chia sẻ với truyền thông Thái Lan trong ngày đội tuyển Thái Lan bắt đầu hội quân.

Theo Ball Thai, nhà cầm quân người Anh nhận định lịch thi đấu của cả CLB lẫn đội tuyển Thái Lan hiện khá dày. Ở tuổi 36, Theerathon cần thêm thời gian để hồi phục và giảm nguy cơ chấn thương về lâu dài. Ông Hudson nói: "Xét đến tuổi tác và tình trạng thể chất của Theerathon, tôi muốn cậu ấy có thời gian hồi phục và tránh chấn thương trong thời gian dài nhất có thể. Vì vậy, tôi muốn Theerathon được nghỉ ở đợt tập trung lần này để tập trung cho King's Cup tiếp theo và quan trọng nhất là Asian Cup vào đầu năm sau".

Theerathon là trường hợp vắng mặt đáng chú ý của Thái Lan. Hậu vệ này từng có tên trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ và mới được trao giải Cầu thủ nam hay nhất Thái Lan mùa 2025/26. Mùa trước, anh thi đấu 47 trận trên mọi đấu trường cho Buriram United, ghi 2 bàn và có 15 kiến tạo.

Ngoài Theerathon, Benjamin Davis và Weerathep Pomphan cũng là những cái tên đáng chú ý vắng mặt trong danh sách 23 cầu thủ Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026, mặc dù trước đó cả hai đều nằm trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ. Khác với trường hợp Theerathon, Hudson giải thích việc loại hai tiền vệ này chủ yếu xuất phát từ sự cạnh tranh ở tuyến giữa và mong muốn duy trì tính ổn định của đội hình.

HLV người Anh chia sẻ: "Đây thực sự là một vấn đề tốt khi sự cạnh tranh ở hàng tiền vệ rất cao. Chúng tôi đã có khoảng 6 tuần chuẩn bị. Nếu thay đổi toàn bộ tuyến giữa, các cầu thủ có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi. Một số tiền vệ trong ASEAN Cup trước đó đã thể hiện rất tốt".

Benjamin Davis (áo xanh) trong một pha tranh chấp với Nguyễn Quang Hải. Ảnh: @ben_james_davis/Instagram.

Theo Thairath, Benjamin Davis nhận được sự chú ý hơn cả nhờ màn khởi đầu tích cực tại Thai League 1 2026/27. Sau 3 vòng đấu, tiền vệ của Uthai Thani FC đã ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo, theo thống kê từ FotMob. Dù vậy, Anthony Hudson vẫn không đóng cánh cửa lên tuyển Thái Lan với cầu thủ 25 tuổi.

"Benjamin là cầu thủ có khả năng rê bóng qua đối thủ rất tốt và có chất lượng. Trong tương lai, cậu ấy có thể trở thành một trong những tiền vệ hay nhất đất nước", HLV Hudson đánh giá.

Ở chiều ngược lại, ông Hudson đưa Chanathip Songkrasin trở lại đội tuyển sau khi tiền vệ này vắng mặt ở ASEAN Cup trước đó. Nicholas Mickelson, Supachok Sarachat, Jonathan Khemdee và Supachai Chaided cũng trở lại đội tuyển Thái Lan.

Sau khi danh sách được công bố, 23 tuyển thủ Thái Lan chính thức bắt đầu hội quân vào ngày hôm nay (21/9). Theo kế hoạch của Hiệp hội Bóng đá Thái Lan, các cầu thủ có mặt tại khách sạn Novotel Future Park Rangsit lúc 13h, trước khi bước vào buổi tập đầu tiên trong chiều cùng ngày.

Thái Lan nằm ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 cùng Việt Nam, Philippines và Pakistan. Đội tuyển này gặp Pakistan vào ngày 26/9, chạm trán Việt Nam ngày 29/9 và đối đầu Philippines ngày 2/10. Cả ba trận đều diễn ra tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia).