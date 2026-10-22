Lý do tránh đặt điện thoại trực tiếp vào khay soi chiếu an ninh

Việc xếp hàng chờ kiểm tra an ninh tại sân bay có thể gây căng thẳng, khiến nhiều hành khách muốn nhanh chóng bỏ đồ vật quý giá vào khay để đi qua, bao gồm cả điện thoại. Tuy nhiên, dành thêm chút thời gian để cất điện thoại vào túi xách có thể giúp người dùng tránh mất mát tài sản.

Về cơ bản, hành khách không bị buộc phải để điện thoại vào khay máy soi an ninh.

Một video trên TikTok đang thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người, trong đó người dùng @by_the_books chia sẻ: “Tôi không bao giờ để điện thoại trực tiếp vào khay. Tôi luôn để nó trong ngăn có khóa kéo trong túi xách của mình”. Cô cho biết một nhân viên an ninh sân bay từng cảnh báo rằng điện thoại để riêng trong khay có nguy cơ bị đánh cắp cao hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên lời khuyên này được chia sẻ. Một video trên YouTube của kênh Portable Professional cũng đã cảnh báo về nguy cơ trộm cắp tại các điểm kiểm soát an ninh. YouTuber này nhấn mạnh: “Khi bạn bị phân tâm bởi việc cởi giày và bỏ đồ vào khay, tài sản của bạn sẽ dễ bị mất”.

Lời khuyên của @by_the_books là người dùng nên đặt các vật dụng qua máy quét theo thứ tự giá trị, để điện thoại và các đồ vật nhỏ có giá trị khác lại sau cùng. Cô cũng khuyên nên dán nhãn cá nhân lên thiết bị điện tử và cất điện thoại trong túi áo khoác trước khi đặt vào khay.

Một hiểu lầm phổ biến là nhiều người nghĩ rằng các nhân viên an ninh yêu cầu hành khách phải đặt điện thoại vào khay riêng. Điều này đúng với máy tính xách tay và các thiết bị điện tử lớn, nhưng không áp dụng cho điện thoại di động. Mặc dù quy định của nhiều cửa an ninh có thể không nhất quán, nhưng nhìn chung, người dùng có thể giữ điện thoại an toàn trong túi xách khi qua kiểm tra an ninh, trừ khi nhân viên yêu cầu lấy ra.

Tránh thất lạc các thiết bị như điện thoại sẽ giúp chuyến đi của mọi người thuận lợi hơn.

Mặc dù Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) chưa công bố số liệu về tần suất điện thoại bị đánh cắp tại các sân bay Mỹ, nhưng họ theo dõi các đồ vật thất lạc. Theo TSA, mỗi tháng có khoảng 90.000 đến 100.000 đồ vật bị bỏ quên tại các điểm kiểm tra an ninh. Hành khách có 30 ngày để nhận lại đồ vật trước khi chúng bị tiêu hủy hoặc bán đấu giá. Đáng chú ý, hành khách thường để lại một lượng tiền mặt lớn tại các điểm kiểm tra an ninh.

Ngoài việc bảo vệ điện thoại khi qua kiểm tra an ninh, hành khách cũng cần cẩn trọng sau khi đã qua khu vực này. TSA cảnh báo rằng người dùng điện thoại di động rất dễ bị đánh cắp thông tin cá nhân tại sân bay. Họ khuyên không nên cắm điện thoại vào cổng USB công cộng để tránh các hình thức “juice jacking” hoặc “port jacking”, có thể dẫn đến việc cài đặt phần mềm độc hại. Thay vào đó, hãy sử dụng bộ sạc hoặc pin dự phòng được TSA chấp thuận. Cơ quan này cũng khuyến cáo nên tránh sử dụng Wi-Fi công cộng miễn phí, đặc biệt khi nhập thông tin nhạy cảm hoặc thực hiện giao dịch.

Với những lời khuyên này và một chút cẩn trọng, hy vọng rằng người dùng có thể dễ dàng bảo vệ điện thoại của mình khi di chuyển tại các sân bay.