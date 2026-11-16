Lý do trạm sạc ở Trung Quốc cấm xe máy điện

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Theo Car News China, TELD New Energy - đơn vị vận hành trạm sạc xe điện lớn hàng đầu Trung Quốc - vừa ban hành thông báo chính thức cấm tất cả phương tiện 2 bánh chạy điện sử dụng trạm sạc của mình. Lệnh cấm chưa từng có tiền lệ này áp dụng với cả xe đạp điện lẫn xe máy điện.

Lý do cấm xe máy điện

Trong thông báo của mình, TELD cho rằng các phương tiện hai bánh không tương thích với các tiêu chuẩn sạc và an toàn được áp dụng cho các dòng xe 4 bánh sử dụng năng lượng mới (NEV). TELD cho biết có sự khác biệt đáng kể giữa 2 nhóm phương tiện về điện áp, ổ cắm và cách thức “giao tiếp” với trạm sạc.

TELD cáo buộc một số người dùng xe máy điện sử dụng bộ chuyển đổi không được phê duyệt để sạc tại trạm. Tình trạng này thường thấy trên các dòng xe đạp điện độ chế tại Trung Quốc, nơi chủ xe sử dụng các bộ nguồn dư thừa từ trung tâm dữ liệu để chuyển đổi điện áp cao trên 400 V từ các trụ sạc nhanh DC xuống mức điện áp thấp hơn (khoảng 72 V) để tương thích với xe 2 bánh chạy điện.

TELD cấm xe 2 bánh chạy điện sử dụng các trạm sạc của mình. Ảnh: Yicai.

Những chiếc xe này thường được trang bị motor điện và bộ biến tần đã qua độ chế, đồng thời người dùng còn có xu hướng tự lắp ráp bộ pin từ các cell pin trôi nổi ngoài thị trường, hoặc thuê các xưởng nhỏ lẻ thực hiện công việc này.

TELD nhấn mạnh rằng các bộ chuyển đổi này tiềm ẩn rủi ro an toàn nghiêm trọng đối với xe điện, người sử dụng và chính trạm sạc. Thông báo kết thúc bằng lệnh cấm toàn bộ phương tiện hai bánh sạc điện tại các trạm của TELD, áp dụng cho cả trụ sạc AC và DC.

Có hợp lý?

Theo Car News China, những lập luận của TELD về sự khác biệt giữa phương tiện 2 bánh và 4 bánh chạy điện không hoàn toàn chính xác.

Mặc dù xe máy điện và xe đạp điện có dung lượng pin nhỏ hơn đáng kể so với ôtô, một chiếc xe điện được thiết kế đúng chuẩn vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sạc GB/T của Trung Quốc về các thông số như điện áp, hệ thống quản lý pin và tín hiệu điều khiển.

Đối với những mẫu xe sử dụng pin dung lượng thấp và điện áp thấp, việc sạc chậm AC có thể được thực hiện thông qua bộ sạc tích hợp OBC trên xe, với nguồn điện được cấp từ ổ cắm dân dụng tại nhà hoặc trụ sạc AC công cộng. Đây vốn đã là một trang bị phổ biến trên các dòng xe máy điện tại Trung Quốc.

Bộ sạc tích hợp OBC trên xe cho phép xe máy điện có thể nạp năng lượng tại bất kỳ ổ cắm dân dụng nào. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Với các bộ pin điện áp cao và hệ thống làm mát đủ công suất, các nhà sản xuất cũng có thể tích hợp khả năng tương thích với sạc nhanh DC cho xe máy điện hiệu năng cao. Xe 2 bánh chạy điện tương thích với sạc DC vào lúc này vẫn còn hiếm tại Trung Quốc, nhưng các nhà sản xuất như Chery đang hứa hẹn sẽ trang bị tính năng này trên các dòng xe tương lai.

Nếu được thiết kế đúng tiêu chuẩn, một phương tiện 2 bánh chạy điện hoàn toàn có thể tương thích với chuẩn GB/T tại các trạm công cộng ở Trung Quốc. So với ôtô điện, rủi ro khi sạc công cộng ở nhóm xe máy điện nguyên bản, hợp pháp lưu thông trên đường, đã được chính phủ phê duyệt và kiểm định không hề cao hơn.

Tuy nhiên, việc sử dụng các bộ chuyển đổi thực sự tiềm ẩn rủi ro mất an toàn và nguy cơ hỏng hóc. Khi kết hợp với bộ nguồn từng dùng cho trung tâm dữ liệu, một cổng sạc DC đã qua chỉnh sửa sẽ được dùng để “đánh lừa” trụ sạc cấp điện. Mạch điện bên trong sẽ mô phỏng các tín hiệu của hệ thống quản lý pin thường thấy trên một chiếc xe điện đạt chuẩn.

Trụ sạc không có cách nào nhận biết được trạng thái thực tế của bộ pin trên xe, đồng thời không thể giám sát các thông số quan trọng như điện áp, nhiệt độ hay thậm chí là trạng thái sạc hiện tại. Trong trường hợp xảy ra hiện tượng quá nhiệt mất kiểm soát, trụ sạc vẫn có thể tiếp tục cấp điện - đây vốn là rủi ro mất an toàn cao nhất.

Lợi nhuận là nguyên nhân chính?

Dù những lo ngại về an toàn của TELD vẫn có điểm hợp lý, Car News China cho rằng đằng sau lệnh cấm có thể là nỗ lực theo đuổi mức lợi nhuận cao hơn. Xe hai bánh với bộ pin nhỏ hơn sẽ tiêu thụ ít điện năng hơn trong quá trình sạc so với ôtô thuần điện.

Trong một phiên sạc cùng thời lượng, TELD có thể cung cấp lượng điện năng cho ôtô nhiều hơn so với xe máy, do đó thu được nhiều tiền hơn từ người dùng.

Một phiên sạc phục vụ ôtô điện có thể giúp TELD có được doanh thu cao hơn. Ảnh: Sina.

Chẳng hạn, so với xe máy điện vốn chỉ mang bộ pin có dung lượng dưới 10 kWh, một phiên sạc phục vụ ôtô thuần điện với pin 100 kWh sẽ giúp TELD thu về số tiền gấp 10 lần.

Ngành công nghiệp trạm sạc xe điện tại Trung Quốc vốn nổi tiếng với sự khốc liệt, luôn đi kèm biên lợi nhuận mỏng cùng hàng loạt mạng lưới và doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt. Các trụ sạc siêu nhanh Flash Charger của BYD trước đây từng bị phá hoại và vô hiệu hóa bằng dây xích - hành động bị nghi ngờ có tác động từ các đơn vị vận hành trạm sạc quy mô nhỏ hơn.

Theo Liên minh thúc đẩy hạ tầng sạc xe điện (EVCIPA) của Trung Quốc, TELD là đơn vị vận hành trạm sạc xe điện nội địa hàng đầu, đang cho hoạt động hơn 70.000 trạm sạc và 900.000 trụ sạc tại hơn 360 thành phố ở quốc gia tỷ dân.