Ngày 23/11, Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia sau khi hội đồng quản trị tập đoàn nhất trí phục chức cho ông.

Quyết định được đưa ra sau loạt động thái vận động từ Tổng thống Trump và các cố vấn thân cận, trong bối cảnh những biến động tại Nvidia gây sức ép lớn lên thị trường công nghệ Mỹ.

Trước đó, ông Huang mất chức sau bê bối đời tư liên quan đến cáo buộc người phụ nữ có quan hệ ngoài luồng với ông làm gián điệp cho Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ kết luận ông Huang không có hoạt động phi pháp. Tổng thống Trump sau đó khẳng định lãnh đạo Nvidia không làm điều gì sai trái có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Trong 48 giờ sau kết luận này, Tổng thống Trump liên tục trao đổi với hội đồng quản trị Nvidia, trực tiếp và thông qua các đại diện, nhằm thúc đẩy việc đưa ông Huang trở lại.

Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận đã gọi điện và thuyết phục các thành viên hội đồng quản trị trong cuộc họp quyết định chiều 22/11.

Một trong những yếu tố khiến ông Trump đặc biệt quan tâm là diễn biến cổ phiếu Nvidia. Ngày 20/11, vốn hóa tập đoàn giảm 27,7%, xuống còn 3.040 tỷ USD.

Một số dự báo cho rằng việc ông Huang rời đi có thể khiến Nvidia mất tới 30% giá trị vốn hóa, tương đương mức thiệt hại rất lớn đối với một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới.

Sau thông tin ông Huang được phục chức, cổ phiếu Nvidia bật tăng, đưa vốn hóa trở lại mức 3.980 tỷ USD khi kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11.

Ông Trump cho biết chính đà lao dốc của cổ phiếu AI đã giúp ông thuyết phục hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, mối quan tâm của Nhà Trắng không chỉ nằm ở thị trường chứng khoán. Nvidia đang nắm giữ gần 90% thị phần chip GPU, nền tảng quan trọng để xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu AI.

Những tập đoàn như Microsoft, Google, Amazon và Meta đều phụ thuộc đáng kể vào phần cứng của Nvidia.

Washington lo ngại sự ra đi của ông Huang có thể khiến Mỹ suy yếu trong cuộc cạnh tranh AI với Trung Quốc.

Tổng thống Trump coi lãnh đạo Nvidia là nhân tài hiếm có, có vai trò quan trọng đối với tương lai ngành công nghệ Mỹ.Washington lo ngại sự ra đi của ông Huang có thể khiến Mỹ suy yếu trong cuộc cạnh tranh AI với Trung Quốc.

Ngoài Tổng thống Trump, Phó tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng tham gia vận động phục chức cho ông Huang.

Dù vậy, quyết định can thiệp của Tổng thống Trump gây tranh cãi. Một số nhà lập pháp Mỹ chỉ trích việc người đứng đầu Nhà Trắng gây sức ép lên hội đồng quản trị doanh nghiệp để tác động đến quyết định nhân sự.

Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries gọi đây là quyết định "không thể biện minh, thiếu trách nhiệm và khó hiểu".