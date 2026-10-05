Lý do Tổng thống Mỹ chưa vội áp đặt trừng phạt mới với Nga

Ông Trump đã ký đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vào ngày 18/9. (Ảnh: Mai An)

Ông Wright lưu ý, Nhà Trắng có quyền trì hoãn việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga cho đến khi thời hạn 30 ngày kết thúc.

Bộ trưởng Mỹ nhắc lại rằng đạo luật mà ông Trump mới ký gần đây đã quy định rõ thời hạn này. “Tổng thống Trump luôn để mọi quyết định đến phút cuối. Ông ấy sẽ đánh giá những đánh đổi”, ông Wright nói.

Theo quan chức này, Tổng thống Mỹ đang “không ngừng nỗ lực” để chấm dứt xung đột ở Ukraine và “liên tục đối thoại với cả hai bên”.

Trước đó, ông Trump đã ký đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga vào ngày 18/9. Do đó, thời hạn 30 ngày mà ông Chris Wright đề cập là ngày 18/10.

Đạo luật bao gồm khả năng áp thuế lên tới 100% đối với các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga, cùng một loạt biện pháp trừng phạt khác.

Luật cũng nhắm mục tiêu vào “đội tàu bóng tối” của Nga, ám chỉ các phương tiện giúp Nga né tránh biện pháp cấm vận. Văn bản còn có điều khoản gia hạn các lệnh trừng phạt hiện hành đối với Iran.

Đây được xem là động thái nhằm gia tăng áp lực lên Nga để khép lại cuộc xung đột hơn 4 năm qua ở Ukraine.

Sự cân nhắc của ông Trump diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn về giá năng lượng tăng cao vì chiến sự ở Trung Đông, khi cuộc bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra.

Các động thái gây ảnh hưởng tới Nga, một nhà xuất khẩu năng lượng hàng đầu thế giới, có thể gây ra thêm những tác động lớn khác tới thị trường.

Hiện Mỹ vẫn đang đánh giá các bước đi khả thi. Quyết định cuối cùng về các mức thuế mới hoặc những biện pháp khác đối với các nước mua năng lượng của Nga sẽ phụ thuộc vào lập trường của ông Trump.

Về phía Nga, tháng trước, Điện Kremlin cảnh báo, lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ làm suy yếu nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine thông qua con đường ngoại giao.

(theo TASS)