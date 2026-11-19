Trong đơn từ nhiệm ghi ngày 20/10, bà Loan cho biết vì lý do cá nhân nên muốn rời vị trí trên.

Sunshine Group cho biết việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Loan sẽ được trình ĐHĐCĐ gần nhất xem xét thông qua.

Bà Loan sinh năm 1985, có trình độ cử nhân kế toán – kiểm toán. Theo thông tin công bố, tổng giám đốc Sunshine Group từng giữ nhiều chức vụ như: Chuyên viên kế toán - Ban quản lý dự án CBRIP - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chuyên viên kế toán LPBank.

Tại hệ sinh thái Sunshine, bà Loan từng đảm nhiệm vị trí trưởng ban kế toán Sunshine Group, kế toán trưởng CTCP Phát triển Sunshine Homes.

Bà Nguyễn Thị Phương Loan. Ảnh: Sunshine Group.

Bà Loan tham gia HĐQT Sunshine Group từ tháng 5/2023 và được bổ nhiệm làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của tập đoàn từ tháng 3/2025.

Hiện tại, HĐQT Sunshine Group có 5 thành viên, gồm Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn và các thành viên Nguyễn Thị Phương Loan, Đỗ Văn Trường, Jun Sungbae, Phạm Đức Hoạt.

Về tình hình kinh doanh, Sunshine Group ghi nhận doanh thu thuần 11.910 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp ở mức 6.580 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp khoảng 55%.

Sau khi trừ các chi phí, Sunshine Group ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế 5.902 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026. Con số này gấp 2,8 lần so với ba quý đầu năm 2025. Tuy nhiên, so với kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra, doanh nghiệp mới thực hiện xấp xỉ 40%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất Sunshine Group đạt gần 121.000 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Khoản mục người mua trả tiền trước của chủ đầu tư này đạt hơn 32.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.500 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn tiền trên chủ yếu đến từ khách hàng thanh toán trước tại các dự án trọng điểm.

Trong đó, Noble Palace Tay Thang Long ghi nhận gần 13.000 tỷ đồng, Noble Crystal Long Bien hơn 6.700 tỷ đồng; nhóm dự án Noble Crystal Tay Ho và Noble Palace Tay Ho hơn 6.100 tỷ đồng; Sunshine Sky City gần 5.900 tỷ đồng.